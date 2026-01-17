אחרי הבוז מהיציעים, ריאל מדריד שינתה אווירה

זה היה ניצחון שהגיע אחרי שהקבוצה איבדה שני תארים בתוך שבוע אחד, אחרי ההפסד בגמר הסופר קופה וההדחה המפתיעה מהגביע הספרדי, אבל לא רק התוצאות הללו הן מה שהובילו את האוהדים לשרוק בוז ולשלוף את המטפחות הלבנות ביציעי הברנבאו. ההתנהלות של פלורנטינו פרס גרמה לזה, אבל בפועל זה מה שפגע בשחקנים והפך את האצטדיון לסיר לחץ.

אסי ממן, חמי אלמוג וששי חתן סיכמו את מה שקרה במשחק בפודקאסט ריאל מדריד ב-ONE: כל הסיבות לכך שהאוהדים מחו במגרש, השחקנים שסומנו על ידי הקהל והבוז כלפי ויניסיוס שהושפע מכך, ההוראות מההנהלה לאוהדים ותגובתם, החלק של הנשיא פלורנטינו פרס במצב, ההחלטה לפטר את צ’אבי אלונסו לא בהכרח הייתה משיקולים מקצועיים, הבעיות בסגל ומדוע לא מגיעים כוכבים בחלון ההעברות של ינואר בזמן שהיריבות מתחזקות?

והיה גם כדורגל. ההרכב שעלה על הדשא והשינוי שנעשה במחצית, מה ארבלואה מביא איתו לקבוצה, קיליאן אמבפה משחק פצוע וכובש בקצב של כריסטיאנו רונאלדו, אבל השינוי הגדול הגיע דווקא מצידו של ארדה גולר, מנהיג חדש נולד בהגנה והוא גם יודע להבקיע שערים, והשאלה הגדולה מכולן היא מה נראה בהמשך מסוללת הכוכבים בלבן. וגם: שני המשחקים הקרובים שיכולים להכריע עונה שלמה. האזינו לפודקאסט ריאל מדריד.