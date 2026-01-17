יום שבת, 17.01.2026 שעה 19:11
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4914-4021ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3323-2322סנדרלנד8
3227-3221ניוקאסל9
3131-3022פולהאם10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2537-3022לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
741-1521וולבס20

רק 1:1 לליברפול מול ברנלי, צ'לסי חזרה לנצח

הרדס שוב אכזבו באנפילד, הבלוז גברו 0:2 על ברנטפורד בסטמפורד ברידג'. 1:2 דרמטי לווסטהאם על טוטנהאם. סנדרלנד, עדיין ללא טאבי, ניצחה את פאלאס

|
הוגו אקיטיקה מתוסכל (IMAGO)
הוגו אקיטיקה מתוסכל (IMAGO)

אחרי שיום המשחקים (שבת) שפתח את המחזור ה-22 של הפרמייר ליג נפתח עם 0:2 גדול של יונייטד על סיטי בדרבי של מנצ’סטר, הוא נמשך עם מספר משחקים נוספים. ליברפול שוב אכזבה עם 1:1 מול ברנלי באנפילד, צ’לסי חזרה לנצח עם 0:2 על ברנטפורד, בעוד טוטנהאם ספגה בתוספת הזמן ונכנעה בבית 2:1 לווסטהאם. סנדרלנד, עדיין ללא טאבי, גברה 1:2 על קריסטל פאלאס ולידס ליקטה נקודות יקרות בזכות 0:1 דרמטי בתוספת הזמן על חשבונה של פולהאם.

ליברפול – ברנלי 1:1

ממשיכה לאכזב. עדיין ללא מוחמד סלאח, שעוד נמצא עם נבחרת מצרים באליפות אפריקה, הרדס שוב לא הצליחו לנצח באנפילד יריבה שהם עדיפים עליה על הנייר. החניכים של ארנה סלוט כבר הובילו בזכות שער של פלוריאן וירץ בדקה ה-43, שכיפר על החמצת פנדל של דומיניק סובוזלאי עשר דקות לפני כן, אך מרקוס אדוארדס איזן עם שער מפתיע בדקה ה-65.

צ’לסי – ברנטפורד 0:2

אחרי חמישה משחקים ליגה ללא ניצחון, הבלוז הצליחו לרשום ניצחון יוקרתי בסטמפורד ברידג’ ולעצור את היריבה, שהחזיקה ברצף של שני ניצחונות וחמישה משחקי ליגה ללא הפסד. ז’ואאו פדרו ניצל בישול של אנסו פרננדס כדי להעלות את הלונדונים ליתרון בדקה ה-26, קול פאלמר הכפיל עם פנדל מדויק בדקה ה-76.

קול פאלמר חוגג עם החברים (IMAGO)קול פאלמר חוגג עם החברים (IMAGO)

טוטנהאם – ווסטהאם 2:1

תוצאה מפתיעה במשחק בין שתי הקבוצות הלונדוניות מתחתית הטבלה. כריסנסיו סאמרוויל העלה את הפטישים ליתרון בדקה ה-15, כריסטיאן רומרו ניצל בישול של פדרו פורו וקבע שוויון בדקה ה-63, אך קאלום ווילסון העניק לאורחת את הניצחון עם שער דרמטי בתוספת הזמן. טוטנהאם רשמה משחק חמישי ברציפות בליגה ללא ניצחון, בעוד ווסטהאם ראתה לראשונה ניצחון ליגה מזה חודשיים.

קונור גלאגר מאוכזב (IMAGO)קונור גלאגר מאוכזב (IMAGO)

סנדרלנד – קריסטל פאלאס 1:2

עדיין ללא הרכש החדש שהגיע מהפועל פתח תקווה, ג’וסלין טאבי, שלא נכלל בסגל, סנדרלנד הצליחה להשיג מהפך מרשים ולקטוע רצף של חמישה משחקי ליגה ללא ניצחון (ארבעה מהם הסתיימו בתוצאות תיקו). מנגד, פאלאס המשיכה להתדרדר והיא לא ניצחה בליגה מזה חודש.

גג'וסלין טאבי מוצג על הדשא בסנדרלנד (IMAGO)

לידס יונייטד – פולהאם 0:1

בתום דרמה גדולה, לידס התרחקה מהקו האדום. אחרי ארבעה משחקים רצופים בליגה ללא ניצחון, לוקאס אנמצ’ה כבש שער דרמטי בתוספת הזמן והעניק לקבוצתו נקודות יקרות. בצד השני, הקוטג’רס נעצרו אחרי חמישה משחקי ליגה ללא הפסד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */