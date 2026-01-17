יום שבת, 17.01.2026 שעה 19:11
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
4713-6617באיירן מינכן1
3917-3518בורוסיה דורטמונד2
3321-3517הופנהיים3
3219-3216לייפציג4
3225-3217שטוטגרט5
2925-3417באייר לברקוזן6
2739-3818איינטרכט פרנקפורט7
2329-2717פרייבורג8
2326-2317אוניון ברלין9
2030-2718פ.צ. קלן10
2029-2318בורוסיה מנשנגלדבאך11
1938-2718וולפסבורג12
1834-2117ורדר ברמן13
1727-1717המבורג14
1533-1817אוגסבורג15
1339-1718היידנהיים16
1231-1818מיינץ17
1231-1617סט. פאולי18

הכי דרמטי שיש: 2:3 לדורטמונד על סט. פאולי

האחרונה בטבלה לא הייתה רחוקה מלהפתיע בסיגנל אידונה פארק, אך המארחת התעשתה עם שער דרמטי של אמרה צ'אן בתוספת הזמן. 0:1 להופנהיים על לברקוזן

|
שחקני דורטמונד חוגגים (IMAGO)
שחקני דורטמונד חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-18 של הליגה הגרמנית נמשך היום (שבת), כשבמשחקי הצהריים, דורטמונד גברה 2:3 הכי דרמטי שיש על סט. פאולי. בנוסף, הופנהיים ניצחה 0:1 את באייר לברקוזן בבית, פ.צ קלן גברה 1:2 על מיינץ, וולפסבורג והיידנהיים נפרדו ב-1:1 והמבורג סיימה ב-0:0 מאכזב עם ברוסיה מנשנגלדבאך.

ברוסיה דורטמונד – סט. פאולי 2:3

בדרמה של ממש, האחרונה בטבלה הייתה קרובה מאוד להפתיע את הצהובים ולקחת מהם נקודה, אך לבסוף המארחת התאוששה. ג’וליאן ברנדט העלה אותה ליתרון רגע לפני הירידה להפסקה. קארים אדיימי הכפיל בדקה ה-54, אך ג’יימס סנדס וריקי ג’ייד-ג’ונס השוו ל-2:2. אמרה צ’אן כבש את שער הניצחון לדורטמונד עמוק בתוספת הזמן, כשדייק מהנקודה הלבנה.

הופנהיים – באייר לברקוזן 0:1

המארחת המשיכה את כושרה הנהדר, כשגברה על החבורה של קאספר הוילמנד ורשמה משחק רביעי ברציפות ללא הפסד, כשהיא גם עולה לפחות זמנית למקום השלישי בטבלת הבונדסליגה. שער של וואוטר בורגר בדקה התשיעית עשה את ההבדל.

תוצאות נוספות

פ.צ קלן – מיינץ 1:2

וולפסבורג – היידנהיים 1:1

המבורג – ברוסיה מנשנגלדבאך 0:0

