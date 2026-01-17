"שריקות הבוז? מאנשים שלא אוהבים את ריאל"

ריאל מדריד התאוששה הערב (שבת) מההדחה הכואבת והמפתיעה בגביע, בעזרת 0:2 על לבאנטה בליגה. המשחק אמנם נגמר בניצחון, אך לא היה שקט בכלל בברנבאו, כאשר האוהדים הגיבו למשבר של הקבוצה בבוז צורם שהתגבר בנגיעות של ויניסיוס ובלינגהאם בכדור. קריאות “פלורנטינו תתפטר” נשמעו גם כן.

אלברו ארבלואה, שרשם בכורה על הקווים בליגה, דיבר בסיום ולא חשש להתעמת מול האכזבה של הקהל: “אתם יודעים שתמיד היה לי הרבה כבוד לברנבאו. גם אני קיבלתי הרבה קריאות בוז, ומה שהופך אותנו לגדולים הוא הסטנדרטים הגבוהים של המועדון הזה. אנחנו צריכים לתת לקהל הרבה יותר, במיוחד השבוע”.

המאמן נתן עצה לוויניסיוס: “עבורי, כמאמן ריאל מדריד, זה מאוד ברור. אני הולך לעבוד כדי להוציא את המיטב מוויניסיוס. אני הולך לדרוש מהשחקנים שלי לחפש אותו. הוא חסר פחד, יש לו אופי, הוא הגן על המועדון הזה בכל ליבו, הוא אחד השחקנים הכי בלתי צפויים, אם לא הכי בלתי צפוי, בעולם. הוא מגלם את מה ששחקן ריאל מדריד צריך להיות. מה שהשחקן הזה עשה כצעיר בריאל זה משהו שמעטים השיגו. הוא הולך לזכות בהרבה תארים, כפי שכבר עשה. שאף אחד לא ישכח מה ויני עשה כאן”.

ויניסיוס (IMAGO)

לגבי הקריאות נגד פלורנטינו: “אני יודע מאיפה מגיעות קריאות הבוז, מהקמפיינים האלה. הן לא מגיעות מאנשים שלא אוהבים את פלורנטינו, אלא מאנשים שלא אוהבים את ריאל מדריד. הם לא הולכים להטעות אותי. הוא האדם הכי חשוב במועדון הזה, יחד עם ברנבאו, ואנחנו אוהדי מדריד מודעים למה שפלורנטינו עשה עבור המועדון הזה. אנחנו יודעים מאיפה מגיעות קריאות הבוז האלה”.

טרם המשחק, בעת הימצאות השחקנים במנהרה לפני העלייה למגרש, בספרד הציגו תמונות בהן ויניסיוס נראה מדוכא, כאחד שיודע מה עומד לקרות מול האוהדים שלו. הברזילאי נצפה מכסה את פניו בידיו, כאשר קיליאן אמבפה נראה מנחם אותו.