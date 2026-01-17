יצחקי: הריב של בן שימול וחוגי יצא מפרופורציה

עוד ניצחון דרמטי וגדול לבית״ר ירושלים, שניצחה היום (שבת) 1:3 את הפועל פתח תקווה עם שני שערי ניצחון בתוספת הזמן בזכות צמד של דור חוגי. הירושלמים עלו למקום הראשון בטבלה, לפחות באופן זמני, והמשיכו ברצף המשחקים הנהדר.

בסיום, מאמן הקבוצה, ברק יצחקי, אמר: ״ניצחון מאוד חשוב וגם מאוד קשה. אפשר לחלק את המשחק הזה לשתיים, אבל כרגע התחושות טובות וברור שהחדר הלבשה שמח כרגע. מאוד משמעותי עבורנו״.

על דור חוגי וזיו בן שימול: ״זה היה משהו קטן. זה בית"ר ירושלים וזה מועדון גדול, אז יש דברים שיוצאים החוצה וזה בסדר, זה חלק מהמשחק. היה רגע לא נעים, אבל הם סגרו את זה מיד אחרי זה וזה לא נמשך יותר מידי״, הוסיף המאמן על הצמד.

יצחקי: ״משחק קשה מול קבוצה חזקה״

״ניהול הסגל זה חלק מהעבודה. השחקנים יודעים שאני מאוד אמיתי והולך עם מה שאני מאמין בו. כשאתה הולך בדרך הזו, השחקנים רואים. חוגי לא משחק הרבה, וזיו אחרי משחק טוב בגביע מגיע, נכנס דקה 88 ומבשל. מיכה נכנס נפלא, השחקנים מבינים שהכל נעשה משיקולים נקיים ולטובת הקבוצה״, סיכם המאמן.

גם כובש צמד הניצחון, דור חוגי, דיבר בסיום ואמר: ״מקדיש את השערים לאשתי הגיבורה, הייתי בתקופה האחרונה בלתי נסבל, אז תודה על הכל ועל השקט. מה שהיה במשחק הקודם עם בן שימול זה בסף הכל אמוציות, זה קורה. אני חושב שהתקשורת קצת ניפחה את זה. יש חדר הלבשה מצוין, אין דם רע והכל בסדר. כולם חברים של כולם״.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חגי מיכאלי)

חוגי דיבר על הקושי בלהיות שחקן מחליף: "מאוד קשה לחכות על הספסל. זו תקופה קשה והמון עבודה מנטלית, אבל אני שמח. לא פשוט לעלות למעט מאוד דקות, אבל ככה זה בקבוצה גדולה. אני צריך כל פעם לעלות בלי פרצופים ולעזור לקבוצה לנצח, זאת העבודה שלי״.

עוד הוסיף חוגי: ״הקהל של בית״ר ירושלים זה דבר פשוט מדהים. לא רק במשחק הזה, אלא בכל התקופה האחרונה. הם דוחפים אותנו עד הקצה, זה הרבה בזכותם כל הניצחונות האלה״.

בצד המפסיד, מאמן הפועל פ״ת, עומר פרץ, דיבר: ״תצוגת כדורגל מדהימה עם שני קהלים טובים. מחצית ראשונה אפטית שלנו, דווקא אחרי הגול שלהם הצלחנו להשתחרר ולצאת מהלחץ. כבשו והיה לנו מומנטום חיובי במשחק, הרגשנו שאנחנו יכולים לעשות מהפך וזה גרם לנו להתפזר לקראת הסוף״.

עומר פרץ (רדאד ג'בארה)

״חייב להגיד על השחקנים האלה שזה פשוט תענוג לאמן אותם, כל שבוע מגיעים נגד קבוצות איכותיות ומצליחים בהרבה שלבים להביך ולהסתכל בלבן של העין. בסוף האיכויות הכריעו, זה יכל ללכת לצד שלנו, אבל כנראה שיש משהו בעונה הזו שהולך לכיוון של בית"ר ירושלים. היום אנחנו היינו הקורבן״, המאמן הוסיף.

על עסקת טאבי אמר: ״עשינו מכירה מהגדולות שהיו פה. קיבלנו שחקן בליגה הלאומית, ואחרי עונה וחצי הוא עבר לפרמיירליג. זה סיפור מהאגדות. נמשיך לגדל ולטפח שחקנים, זה חלום של כל מאמן. היה לי הכבוד לאמן את טאבי, והחיים שלו השתנו. גם אבובאקר בארי שאימנתי יצא לאירופה. אין סיפוק גדול מזה למאמן. אין מילים על ההעברה של טאבי. אנחנו לא מאריות הליגה, אבל אנחנו עושים פה עונה מדהימה ומצליחים לחפות על הפערים העצומים, עם טביעת עין טובה וניהול נכון. אפשר לעשות פלייאוף עליון, אבל יהיה קשה״.