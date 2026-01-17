יום שבת, 17.01.2026 שעה 18:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

אבישי כהן יערוך בכורה באשדוד, גם אנסה ב-11

גם רועי גורדנה, דיאקיטה באטום ואוואני בהרכב הקבוצה למשחק החשוב מול בני ריינה. הצפוניים יעלו עם חלאילי, עילאי אלמקייס, מוחמד שכר ואעיד חבשי

|
יוג'ין אנסה (שחר גרוס)
יוג'ין אנסה (שחר גרוס)

אם יש שתי קבוצות שלא נמצאות במומנטום טוב בליגה בכלל, אלו הן מ.ס אשדוד ומכבי בני ריינה. הערב (שבת) ובמסגרת המחזור ה-19 בליגת העל שני המועדונים הללו יפגשו באצטדיון בראל, כאשר שניהם נואשים לנקודות כדי לנסות ולצאת לדרך חדשה.

הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יצקי, אבישי כהן, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, עמנואל אדג’יי, רועי גורדונה, איליי תמם, הייפורד בואהן, ראם טל, יוג’ין אנסה ופלורן באטום.

הרכב בני ריינה: רועי גליקליך, איאד חוטבא, אעיד חבשי, מור ברמי, עבדאללה ג’אבר, אלכסה פייץ’, עילאי אלמקייס, מוחמד שכר, אסיל כנעני, איאד חלאילי ואוסו קוובנה.

הצפוניים רק עם שני ניצחונות העונה בליגה ונועלים את הטבלה, מה שלא מנע מהם להשיג ניצחון בגביע המדינה ולעלות לרבע הגמר, שם הם יפגשו את הפועל ב”ש. בליגה הדברים הולכים קשה הרבה יותר ואדהם האדיה יודע שאם הוא עדיין חולם על להישאר, הוא חייב נקודות ומהר.

מנגד, הדרומיים החליטו לזעזע ולפטר את חיים סילבס, כאשר הקבוצה לא ניצחה משחק מאז חודש נובמבר. עונה שהחלה מדהים ועם סיכוי לפלייאוף עליון לפתע הסתבך והקו האדום לא רחוק בכלל מהקבוצה מעיר הנמל, והיא תנסה לנשום אוויר עם שלוש נקודות קריטיות.

במפגש בין שני הצדדים במסגרת הסיבוב הראשון בליגה, אשדוד יצאה עם ידה על העליונה עם 0:2 באצטדיון הי”א. ז’אן פלורן באטום כבש את הגול הראשון עבור חיים סילבס אז בדקה ה-72, אורי עזו כבש את השני וחתם את תוצאת המפגש כעבור ארבע דקות.

