4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

דון על הספסל, רקוניאץ' בהרכב הפועל ירושלים

הקשר לא ב-11 של זיו אריה, חלוץ הרכש יפתח בבכורה מול טבריה ב-17:30. גם אשטה ומדמון יתחילו אצל הירושלמים כשקלטינס, בילנקי ושבירו בצד השני

|
זיו אריה (שחר גרוס)
זיו אריה (שחר גרוס)

לאחר שסיימה את דרכה בגביע המדינה בשלב שמינית הגמר לאור הפסד 2:1 להפועל באר שבע באמצע השבוע, הפועל ירושלים תארח היום (שבת, 17:30) את עירוני טבריה במשחק החזרה של הקבוצה מהבירה לליגה המקומית.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, יהונתן ליש, דוד דומג’ני, הראל שלום, אופק נדיר, ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, איליי מדמון, נדים ורסאנה, אנדרו אידוקו, מרקו רקוניאץ’.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, סמביניה, אונדריי באצ’ו, רון אונגר, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, דוד קלטינס, ניב גוטליב, דניאל גולאני, סטניסלב בילנקי ואיתמר שבירו.

הקבוצה של זיו אריה עדיין מתחת לקו האדום, כאשר היא לא ניצחה בארבעת המשחקים האחרונים שלה במפעל הבכיר בישראל, והיא עם 12 נקודות במאזנה, ארבע מתחת לקריית שמונה שבחוף המבטחים. במחזור הקודם האדומים מהבירה נפרדו ב-1:1 דרמטי במיוחד נגד מכבי נתניה, והפעם ירצו לשמור על הבית ולקחת את מלוא הנקודות.

