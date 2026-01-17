יום שבת, 17.01.2026 שעה 15:26
ספורט אחר

3:4 בפנדלים לנבחרת הכדורמים על סלובניה

הכחולים לבנים רשמו ניצחון ראשון באליפות אירופה מזה ארבע שנים אחרי 1:1 בתום הזמן החוקי וינסו לסיים מעל המקום ה-16. 3 שערים לגרוס, ארזי ושפריר

|
נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדורמים)
נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדורמים)

ניצחון לנבחרת ישראל באליפות אירופה בכדורמים, בקושי רב, במסגרת משחקי הדירוג בטורניר שנערך היום (שבת) בבלגרד. הכחולים-לבנים נגררו לדו-קרב פנדלים, בו הם ניצחו 3:4 את סלובניה בטורניר לראשונה מזה ארבע שנים.

לאחר 11:11 בתום הזמן החוקי, המשחק נגרר לזריקות הכרעה, שם הישראלים ניצחו את הסלובנים. היה זה למעשה ניצחון ראשון של הנבחרת בכחול-לבן באליפות אירופה, לראשונה מזה ארבע שנים. אגב, אותו הניצחון האחרון באוגוסט 2022 היה על אותה סלובניה בטורניר שנערכה אז בקרואטיה.

זה היה משחק דרמטי, בו ישראל למעשה הוליכה לאורך רוב דקות ההתמודדות. היא אמנם פיגרה 3:2 בסיום הרבע הראשון, אך הפכה ל-4:5 בסיום הרבע השני וכבר עלתה ל-6:8 ברבע השלישי. הסלובנים הצליחו לנצל מעט ריפיון בהגנה הישראלית ולהשוות ל-9:9. שער של אור שליין, 50 שניות לסיום, היה נראה כזה שמבטיח את הניצחון, אך יאסה קאדיבץ' השווה בצורה דרמטית כעבור 23 שניות וקבע: הנבחרות יילכו דו-קרב פנדלים.

נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדורמים)נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדורמים)

עידו גולדשמידט, רונן גרוס, יואב רנדלר וגיל גבישי עמדו בלחץ, הסלובנים החטיאו פעם אחת ואור שליין ניגש כדי להכריע את ההתמודדות. הוא החטיא, אך יהב פייר עצר את הבעיטה האחרונה של הסלובנים והבטיח ניצחון ישראלי. כעת הנבחרת תנסה לשפר את הדירוג שלה ולסיים מעל המקום ה-16 בו סיימה בהופעה הקודמת.

לוח התוצאות בסיום המשחק (איגוד הכדורמים)לוח התוצאות בסיום המשחק (איגוד הכדורמים)

כבשו לישראל: רונן גרוס, תומר ארזי ואמיר שפריר 3 כ"א, אור שליין ועידו גולדשמידט 1 כ"א. ישראל תנעל מחר (13:45) את הופעותיה באליפות, כשתפגוש את סלובקיה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */