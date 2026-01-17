יום שבת, 17.01.2026 שעה 15:47
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

דוקו וסמניו בהרכב של סיטי, אמבאומו ביונייטד

גם הולאנד, פודן וברנרדו סילבה ב-11 של פפ לדרבי של מנצ'סטר ב-14:30. קאריק קיבל בחזרה את הקמרוני, גם מיינו, ברונו פרננדש, דורגו ודיאלו ב-11

סמניו (IMAGO)
סמניו (IMAGO)

מצד אחד מנצ’סטר יונייטד במשבר אחרי שרובן אמורים סיים את דרכו, מנגד סיטי עם פפ גווארדיולה והיום (שבת, 14:30) ייערך הדרבי הגדול באולד טראפורד במסגרת המחזור ה-22 בפרמייר ליג. בינתיים כבר פורסמו ההרכבים:

מנצ’סטר יונייטד: סן לאמנס, דיוגו דאלו, הארי מגווייר, ליסנדרו מרטינס, לוק שואו, קאסמירו, קובי מיינו, ברונו פרננדש, פטריק דורגו, בראיין אמבאומו ואמאד דיאלו.

מנצ’סטר סיטי: ג’אנלואיג’י דונארומה, ריקו לואיס, עבדוקודיר חוסאנוב, מקס אליינה, נייתן אקה, רודרי, ברנרדו סילבה, פיל פודן, ז’רמי דוקו, אנטואן סמניו וארלינג הולאנד.

מייקל קאריק (רויטרס)מייקל קאריק (רויטרס)

השדים האדומים עם שלוש תוצאות תיקו רצופות ובתווך אמורים סיים את תפקידו, כאשר אחרי שדארן פלטשר אימן, כעת יש מאמן זמני והוא מייקל קאריק, שקיבל בבכורה שלו את המשימה אולי הכי קשה באנגליה.

יונייטד במקום השביעי בטבלה, רק שלוש נקודות מאחורי ליברפול הרביעית שנמצאת במקום שמוביל לליגת האלופות. מנגד, גם התכולים עם שלוש תוצאות תיקו רצופות בליגה ורק בגביע השיגו את הניצחון הראשון שלהם ב-2026, כשאנטואן סמניו נכנס לעניינים מהר מאוד.

סיטי במקום השני, שש נקודות מאחורי ארסנל והיא רוצה להלחיץ את המוליכה לפני שזו תשחק בהמשך היום. במפגש בין שתי הקבוצות ממנצ’סטר בספטמבר התכולים רשמו 0:3 חד וחלק בבית, כאשר פיל פודן פתח וארלינג הולאנד כבש צמד.

