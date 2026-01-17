דוקו וסמניו בהרכב של סיטי, אמבאומו ביונייטד

מצד אחד מנצ’סטר יונייטד במשבר אחרי שרובן אמורים סיים את דרכו, מנגד סיטי עם פפ גווארדיולה והיום (שבת, 14:30) ייערך הדרבי הגדול באולד טראפורד במסגרת המחזור ה-22 בפרמייר ליג. בינתיים כבר פורסמו ההרכבים:

מנצ’סטר יונייטד: סן לאמנס, דיוגו דאלו, הארי מגווייר, ליסנדרו מרטינס, לוק שואו, קאסמירו, קובי מיינו, ברונו פרננדש, פטריק דורגו, בראיין אמבאומו ואמאד דיאלו.

מנצ’סטר סיטי: ג’אנלואיג’י דונארומה, ריקו לואיס, עבדוקודיר חוסאנוב, מקס אליינה, נייתן אקה, רודרי, ברנרדו סילבה, פיל פודן, ז’רמי דוקו, אנטואן סמניו וארלינג הולאנד.

מייקל קאריק (רויטרס)

השדים האדומים עם שלוש תוצאות תיקו רצופות ובתווך אמורים סיים את תפקידו, כאשר אחרי שדארן פלטשר אימן, כעת יש מאמן זמני והוא מייקל קאריק, שקיבל בבכורה שלו את המשימה אולי הכי קשה באנגליה.

יונייטד במקום השביעי בטבלה, רק שלוש נקודות מאחורי ליברפול הרביעית שנמצאת במקום שמוביל לליגת האלופות. מנגד, גם התכולים עם שלוש תוצאות תיקו רצופות בליגה ורק בגביע השיגו את הניצחון הראשון שלהם ב-2026, כשאנטואן סמניו נכנס לעניינים מהר מאוד.

סיטי במקום השני, שש נקודות מאחורי ארסנל והיא רוצה להלחיץ את המוליכה לפני שזו תשחק בהמשך היום. במפגש בין שתי הקבוצות ממנצ’סטר בספטמבר התכולים רשמו 0:3 חד וחלק בבית, כאשר פיל פודן פתח וארלינג הולאנד כבש צמד.