עלול לפרוש: סרגיי ריכטר בצומת דרכים

המצב הביטחוני גרם לספורטאים הישראלים להיפגע במהלך השנתיים האחרונות בהן המדינה הייתה במלחמה. לא פעם טיסות בוטלו, יציאה לתחרויות במדינות מסוימות התבררה כבלתי אפשרית עבורם, וחלקם אפילו הפסיקו להתאמן כי לא הייתה ברירה בזמן שמדינה שלמה הייתה במקלטים. קבוצות כדורגל וכדורסל איבדו את האפשרות לארח משחקים ושילמו הון על מנת לארח "משחקי בית" מעבר לים, המדליסטיות האולימפיות רז הרשקו וענבר לניר פספסו את השתתפותן באליפות העולם בג'ודו, וארטיום דולגופיאט לא הורשה לטוס לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים באינדונזיה בגלל שהמארחים סירבו לקבל את פניו.

וזה לא רק הם. אחד מבין הנפגעים הגדולים בגלל המצב הוא סרגיי ריכטר, הקלע האולימפי הוותיק, שעבר תקופה לא קלה מאז אולימפיאדת פאריס 2024 בה התחרה. הוא החליף את הציוד איתו התחרה, נפצע ונאלץ לצאת לאליפות אירופה עם שבר בקרסול, החמיץ את אליפות העולם בגלל שנערכה בקהיר שבמצרים ולמעשה החמיץ ציון דרך חשוב לכל ספורטאי, ובנוסף גם איבד את התמיכה החודשית שקיבל מהוועד האולימפי בעקבות זאת. כל זאת, בזמן שהוא, בניגוד לאחרים, גם מפרנס משפחה. לכן, בשלב זה הקלע נמצא בצומת דרכים בקריירה.

סרגיי ריכטר בן ה-36 הוא אחד מהספורטאים האולימפיים המובילים בישראל. הקלע הישראלי הופיע ארבע פעמים במשחקים האולימפיים, כאשר באולימפיאדת לונדון 2012 הוא סיים במקום התשיעי, ולאחרונה החליט והתחייב בפני איגוד הקליעה שהוא ממשיך גם להופעה אולימפית חמישית - הישג שאף ספורטאי ישראלי לא עשה מעולם במשלחות ישראל לאורך ההיסטוריה.

4 פעמים במשחקים האולימפיים. ריכטר (איתי כהן)

בשנים האחרונות סרגיי רשם שורת הישגים מרשימה. הוא זכה במדליות הארד והזהב במשחקי אירופה, זכה במדליות כסף וזהב באליפויות, וקטף מדליות בתחרויות מסבב גביע העולם. בנוסף, באליפות העולם 2023 סרגיי ריכטר ואולגה טסצ'יאב סיימו במקום הרביעי בתחרות הזוגות ברובה אוויר ל-10 מטרים, מה שהכניס אותו לסגל הזהב האולימפי והעניק לו מלגה חודשית גבוהה למשך שנתיים. "זה היה הישג יפה, אחד מהטובים ביותר שלנו", אמר סרגיי ריכטר.

אחרי הופעתו באולימפיאדת פאריס 2024, ריכטר החליט להמשיך לקמפיין אולימפי נוסף. זה דבר די שכיח גם בגילו, משום שהוא מתחרה בענף בו יש קלעים בולטים שזוכים במדליות גם בגיל 40. "החלטתי שאני ממשיך ולכן החלפתי ציוד", הוא שיתף. "החלפתי את הרובה שאיתו יריתי במשך עשור. מבחינה מקצועית הוא כבר לא היה מספיק אמין וגם העולם התקדם מבחינת הציוד. אחרי המשחקים האולימפיים החלפתי את הרובה כי זה היה זמן טוב לשינויים ולהסתגלות לרובה חדש".

בנובמבר 2024 סרגיי החליף את הרובה והציוד הנלווה לו. למרות שבדרך כלל נדרשת תקופת הסתגלות לקראת סבב התחרויות הבא, בינואר 2025 הוא יצא להתחרות וכבר רשם הישג מרשים עם הרובה החדש. "הגעתי לתחרות גראנד פרי בסלובניה וסיימתי בה עם מדליית הזהב ועם שיא ישראלי חדש, אחרי שהובלתי בה מהכדור הראשון ועד האחרון. זה היה מדהים, עשיתי תחרות ברמה גבוהה מאוד", ציין הקלע הישראלי, שהיה מרוצה מתוצאותיו.

סרגיי ריכטר ואולגה טסצ'יאב (פרטי)

אלא שדווקא אז, ריכטר נפצע. זה קרה לפני כשנה. "ממש שבועיים אחרי שחזרתי מסלובניה, שברתי את הרגל בבית. בבדיקות גילו אצלי שבר עם קרע בקרסול. הייתי במומנטום טוב ולא רציתי לעצור. עשרה ימים אחר כך, עליתי על טיסה לתחרות הכנה במינכן לקראת אליפות אירופה - ולא עשיתי תוצאות טובות שם. אבל לא ויתרתי, נסעתי לאליפות אירופה עם קיבוע לקרסול, מה שפגע לי ביציבות, וסיימתי מחוץ לגמר כך שלא הצלחתי לעשות הישג משמעותי לצערי".

ריכטר נכנס לתקופת החלמה מהפציעה, במהלכה ירה בתחרויות מידי פעם כדי לשמור על כשירות. לקראת אוקטובר הבין כי הוא עלול לצאת מהסגלים האולימפיים ולאבד את המלגה בגלל שלא רשם הישגים גדולים במשך שנה וחצי. לכן הוא התכונן לאליפות העולם בקהיר במלוא המרץ, חזר לשגרת אימונים מלאה ואף רכש חליפה חדשה לתחרות. "נסעתי לגביע העולם בסין, חזרתי לרשום תוצאות שמראות על חזרה לכושר מעולה והתכוננתי לאליפות העולם, בידיעה שאני חייב לרשום בה הישג משמעותי - אלא שאז מודיעים לנו שהתקבלה החלטה שאסור לנו לצאת לאליפות העולם במצרים מסיבה ביטחונית".

אחרי שלא הורשו להשתתף בתחרות העולמית, ריכטר וטסצ'יאב יצאו מהסגלים האולימפיים, אחרי שנתיים ללא הישגים באליפויות אירופה ועולם. אומנם ריכטר היה בכושר טוב ועם רובה חדש, אך לא קיבל באמת את ההזדמנות לספק תוצאות, בגלל הפציעה שפגעה בו באליפות אירופה ובגלל המלחמה שמנעה ממנו להופיע באליפות העולם. "בעיקר ביאס אותי שלא קיבלתי את האפשרות לצאת לאליפות העולם האחרונה ולהתחרות בה. הרגשתי שאני מסוגל לעשות שם משהו שטרם עשיתי בקריירה שלי", אמר ריכטר.

סרגיי ריכטר (רויטרס)

מיד אחר כך הוא יצא לכמה תחרויות והרשים בהן, כאשר בשנה האחרונה הוא קבע פעמיים שיאי ישראל, אך מלגות מקבלים בהתאם לתוצאות בתחרויות הגדולות. "בתחרות גדולה בפולין עשיתי תוצאה ששווה לשיא ישראל. אחר כך עשיתי הישג יפה בזוגות עם אולגה, עם תוצאה ששווה למקום ה-12 באליפות העולם, אבל אף אחד לא הכיר בזה", ציין ריכטר.

מכיוון שלא ניתנה להם ההזדמנות להתחרות באליפות העולם כדי להישאר בסגלים האולימפיים, התאחדות הקליעה הציעה לוועד האולימפי כי תוצאות שיקבעו בשתי תחרויות אחרות בסבב העולמי ייחשבו כמו הניקוד שהוא מקבל על המיקום באליפות העולם, אך הבקשה לא התקבלה על ידי הוועד האולימפי.

בעקבות זאת, ריכטר נותר בדילמה. בעוד כחודש תסתיים המלגה החודשית שהוא מקבל מהוועד האולימפי, כך שהוא ייאלץ להסתפק רק במלגה שהוא מקבל מהתאחדות הקליעה הישראלית. אם הוא לא יביא הישג משמעותי באליפות אירופה הקרובה בעוד כחודש וחצי, הוא יישאר מחוץ לסגלים ולא יזכה למלגה חודשית.

בניגוד לספורטאים אחרים, לסרגיי יש משפחה לפרנס. לכן, כרגע, הוא בצומת דרכים - או להשקיע את כל כולו בתחרות הגדולה הבאה ולקוות לרשום הישג גדול שיעזור לו כלכלית, או להתחיל לחפש עבודה כדי להימנע ממצב שבו הוא לא יוכל לפרנס את משפחתו.

מצב לא פשוט. ריכטר (קרדיט תמונה: Eckhard Frerichs)

"אין לי עבודה כרגע", אמר ריכטר. "כיוונתי להגיע לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, להיות הישראלי הראשון בהיסטוריה שמגיע למשחקים האולימפיים בפעם החמישית. לא הייתי בכיוון של פרישה או סיום הקריירה. אולי בשנתיים האחרונות לא עשיתי תוצאות מרשימות בתחרויות הגדולות, אבל לפני כן היו לי שלוש שנים של הישגים יפים, כולל מדליות באליפויות אירופה ובמשחקי אירופה. עכשיו בעצם הכל תלוי במה שיהיה באליפות אירופה הקרובה, אבל בקליעה אי אפשר להגיע לתחרויות כשאתה לחוץ, להפך, צריך להיות רגוע ומרוכז, ואני לא אשקר - החשש מהמצב הכלכלי משפיע עליי לרעה ומדיר שינה מעיני".

סרגיי חי במוסקבה עם אשתו ושתי בנותיו. משנת 2021 הוא מתאמן תחת אלכס בלינוב, המדליסט האולימפי מאתונה 2004, וביחד הם מציגים בשנה האחרונה שיפור ביכולות הקליעה שלו. הבעיה היא שזה לא בא לידי ביטוי בתחרויות המטרה הגדולות בשנה האחרונה.

קליעה זה ענף בו הכל יכול לקרות. אומנם זו תחרות מותחת ודרמטית שמביאה את המתחרים לקצה, אבל באותה מידה גם הכל פתוח. בתחרויות מהסוג הזה הניסיון משחק תפקיד מרכזי, וריכטר נמצא בנקודה בה הוא מסוגל להפתיע ואפילו להעפיל אולי גם לגמר אולימפי. על זה הוא רוצה להתחרות, אך כרגע המשך הקריירה שלו בסימן שאלה גדול.

אליפות אירופה הקרובה, שתתקיים בחודש מרץ, עלולה להיות התחרות האחרונה בקריירה של ריכטר, בעקבות הסיטואציה אליה הוא נקלע. "אם אין לי ממה להתקיים, לא אוכל להמשיך לעסוק בספורט. עם כל הרצון העצום שיש לי, לא אוכל להמשיך ולהתאמן כרגיל ולצפות להשיג מדליות כשאני לא מצליח להביא כסף הביתה. האם אני רוצה להמשיך להתחרות? אני מאוד רוצה. האם יש לי את היכולת להצליח? יש לי. האם יש לי את הציוד הטוב ביותר? כמובן. האם יש בי עדיין את התשוקה לזה? יותר מאי פעם. לא חשבתי על פרישה וזה לא עלה לי בראש. אני בשיא הקריירה שלי, יש לי עוד כמה שנים טובות להתחרות בהן ולאחרונה אני גם בגרף עלייה. יחד עם זאת, אני לא יודע מה יהיה מחר בבוקר אם לא אוכל להתפרנס מזה".

ישיג מדליה? ריכטר (עמית שיסל הוועד האולימפי)

ריכטר הוא הפנים של הקליעה הישראלית. אפשר לומר, ענף של איש אחד. מאז המשחקים האולימפיים האחרונים הוא עבר מה שלא עבר כמעט בקריירה שלמה. הוא שדרג את הציוד לראשונה אחרי עשור, בנה יכולות, התאמן קשה, נפצע, התחרה עם רגל שבורה, החלים והשתקם, חזר לכושר מעולה, התכונן לאליפות העולם אך לא קיבל אישור להשתתף בה בגלל המלחמה, המשיך ועשה הכל כדי להישאר בצמרת העולמית - ועכשיו, אם לא יזכה במדליה באליפות אירופה, הוא עלול לשלם על כך את המחיר, תרתי משמע. ריכטר רוצה להמשיך לפנטז על גמר אולימפי, אבל חלום ההופעה החמישית במשחקים האולימפיים נמצא בסכנה.