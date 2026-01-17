דרלין אסנטה שברה את השיא של אסתר רוט שחמורוב

האתלטית הצעירה דרלין אסנטה (20) ממכבי תל אביב שברה את השיא הישראלי ב-300 מטרים שנקבע לפני 51 שנים על ידי אסתר רוט שחמורוב, האתלטית הטובה ביותר של ישראל בכל הזמנים שקבעה ב-1975 בריצה זו זמן של 38.3 שניות. אסנטה עצרה את השעונים על 38.17 שניות.

ריצת 300 מטרים היא חלק מתכנית העבודה שלה כהכנה לריצות ה-200 וה-100 מטרים אותן סיימה בעונה שעברה במקום השלישי באליפות ישראל. "אני לא מעכלת את העובדה ששברתי שיא ישראלי כל כך ותיק ואת איכות התוצאה שקבעתי. אני מאושרת. בתחרות הקודמת לפני כחודש פסלתי והרגשתי לא בנוח. בתחרות הזו רציתי להוכיח קודם כל לעצמי שאני בכושר טוב, אחרי הכנה קפדנית לעונה הזו”.

“ידעתי שהשקעתי את כל כולי לקראת העונה החדשה וידעתי שההשקעה תניב תוצאות. והנה, אתמול לשמחתי הכל התחבר", משתפת אסנטה, חניכתו של המאמן יגאל בלון, שהשתחררה לא מכבר משרות חובה בצה"ל. והיא מוסיפה: "עכשיו יש לי יותר אחריות כאתלטית, מה שמחייב אותי לעבוד קשה יותר, לשפר ולהשתפר. המטרה שלי היא לשבור שיאים והחלום הגדול שלי הוא לייצג את ישראל במשחקים האולימפיים".

בנוסף, קבעה אתמול אסנטה את הקריטריון ב-60 מטרים, 7.49 שניות לתחרות הבלקן שתהיה בעוד כחודש בסרביה. תהיה זו עבורה הופעה ראשונה בקריירה בתחרות בינלאומית במדי נבחרת ישראל בתחרות היחידות והיא אינה מסתירה את התרגשותה. "האתלטיקה מהווה את מרכז חיי. להיות אתלטית בנבחרת ישראל זה כבוד גדול עבורי", אמרה דרלין אסנטה המתכננת בשנת הלימודים הבאה לצאת ללימודי כימיה בארצות הברית.