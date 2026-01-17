באטום: אבדיה הוכיח שמגיע לו להיות באולסטאר

ניקולה באטום לא היה מהשחקנים הבולטים של לוס אנג'לס קליפרס הלילה (בין שישי לשבת) בניצחון 117:121 הדרמטי על טורונטו בהארכה. הוא אמנם לא קלע במעט הדקות ששיחק, אבל בסיום העניק ראיון ל-ONE והתייחס בין היתר לדני אבדיה ולמעמדו של הישראלי העונה ב-NBA.

באטום אמר: "דני הוכיח שמגיע לו להיות באולסטאר. יש לכם זכות להיות שמחים מהקפיצה שלו, כי הוא עשה קפיצת מדרגה ענקית אנחנו רואים את פורטלנד הרבה והם בעונה טובה הרבה בזכותו".

על NBA אירופה: "זה הולך להיות מסקרן, אבל צריך לראות איך זה ייצא לפועל קודם. אני פריק של הכדורסל האירופי, אז מבחינתי זה מאוד מעניין וזה יכול רק להעלות את הרמה. בזמנו התאהבתי בכדורסל של מכבי ת"א. הקבוצה המרגשת ההיא של פארקר, וויצ'יץ' ושאראס. הם שיחקו את הכדורסל הכי יפה באירופה. מבחינתי זו הייתה אחת הקבוצות הטובות בכל הזמנים ביורוליג. אין ספק. הם אפילו ניצחו כאן בטורונטו".

על הניצחון של ישראל על צרפת ביורובאסקט: "הייתי פרשן בטלוויזיה והרגשנו כמה המשחק חשוב להם".