הצביעו: האם בית"ר תעלה לפסגה במושבה?

ליגת העל ממשיכה עם המחזור ה-19, כשבמוקד היום (שבת) בית”ר ירושלים תתמודד ב-15:00 נגד הפועל פתח תקווה. בנוסף, רוני לוי ירשום בכורה על הקווים של מכבי נתניה מול בני סכנין, וניר ביטון ומ.ס אשדוד יפגשו את בני ריינה אחרי פיטורי חיים סילבס.

זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם בית״ר תעלה היום למקום הראשון בליגה או שהפועל פ״ת תתאושש מההדחה בגביע, ומי תרגיש קבוצה ביתית יותר באצטדיון המושבה, בית״ר ירושלים או הפועל פ״ת?

וגם: איך תסתיים הבכורה של רוני לוי במכבי נתניה, והאם הקבוצה הייתה צריכה להחליף את יוסי אבוקסיס? ובשאלות בוערות נוספות: ניר ביטון מאמן בינתיים את מ.ס. אשדוד, איך תסתיים הבכורה שלו היום מול בני ריינה והאם בקבוצה מהנמל היו צריכים לפטר את חיים סילבס?