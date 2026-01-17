יום שבת, 17.01.2026 שעה 11:16
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"שתיתי והימרתי, איבדתי את השליטה על החיים"

אקס מכבי, קיארטנסון, חשף בראיון על ההתמכרויות: "נשארתי לבד, התחלתי לשתות וזה יצא משליטה, עשיתי דברים שלא רציתי. נקודת המפנה הייתה הטיפול"

|
וידאר קיארטנסון (IMAGO)
וידאר קיארטנסון (IMAGO)

אקס מכבי ת"א, וידאר קיארטנסון, התראיין באיסלנד, פתח את הלב וסיפר בכנות על מאבק ממושך בהתמכרות לאלכוהול ולהימורים, שליווה אותו בשנותיו האחרונות מחוץ לאיסלנד. שמונה שנים העביר החלוץ בן ה-35 בחו"ל, פרק זמן שכלל גם את התקופה אצל הצהובים, עד שחזר בקיץ 2024 לאיסלנד והסיבה לכך לא הייתה רק מקצועית.

לדבריו, נקודת השבר הגיעה סביב תקופת הקורונה. “המשפחה שלי, בת הזוג והבן שלי עברו לאיסלנד, ואני נשארתי לבד בחו״ל. הייתי בתחילת שנות ה-30 לחיי ופתאום החיים הרגישו פחות מרגשים. זה הוביל אותי לשתות ולהמר יותר מבעבר”, סיפר. “לאט לאט איבדתי שליטה על החיים שלי, הייתי קהה רגשית ועברתי תקופה לא פשוטה מבחינה מנטלית”.

ההשפעה לא נשארה רק מחוץ למגרש. גם היכולת המקצועית נפגעה, וקיארטנסון הרגיש כיצד מעמדו הולך ונשחק. “הכול יכול להשתנות כל כך מהר. אתה עובר מלהיות הדבר הכי חם, לשחקן בינוני. הרגשתי לבד, התחלתי לשתות וזה פשוט יצא משליטה”.

וידאר קיארטנסון במדי מכבי ת"א (משה חרמון)וידאר קיארטנסון במדי מכבי ת"א (משה חרמון)

לדבריו, התקופה הקשה ביותר הייתה לקראת סיום הקריירה שלו מעבר לים, כששיחק ביוון ובבולגריה. בדיעבד, הוא מודה שהיה צריך לחזור לאיסלנד מוקדם יותר. “שתיתי הרבה בירה, במיוחד אחרי ניצחונות כשהקבוצה יצאה לבלות. איבדתי שליטה ועשיתי דברים שלא רציתי לעשות. היום אני מבין שלא היה מזיק לחזור אז הביתה, לחיים נורמליים יותר”.

החזרה לאיסלנד סימנה גם התחלה חדשה. מאז קיץ 2024 הוא נמצא בטיפול קבוע, ומספר שזה שינה את חייו. “נקודת המפנה הייתה הטיפול. אני הולך לפגישות של אלכוהוליסטים אנונימיים, השתתפתי במפגשים לטיפול בהתמכרות להימורים, ונפגש באופן קבוע עם פסיכולוג. אני גם בתוכנית 12 הצעדים. זה עזר לי לסגור מעגל ולהיות מודע לעצמי”, אמר.

קיארטנסון לא מתחרט, אך כן מודה שהיה שמח להתחיל בתהליך מוקדם יותר. “אני בן 35 ויש לי עוד הרבה חיים לפניי. עדיף מאוחר מאשר אף פעם. אני באמת ממליץ לכל מי שמתמודד עם זה, לבקש עזרה”.

למרות הכול, הקריירה שלו עדיין לא הסתיימה. בגיל 35, קיארטנסון ששיחק באקוריירי האיסלנדית, מקווה למצוא קבוצה חדשה בשבועות הקרובים. במכבי ת"א הוא שיחק שנתיים בין 2016 ל-2018 – לפני התקופה של ההתמכרויות – והוא זכה איתה בגביע הטוטו. ממכבי ת"א הוא נמכר לרוסטוב ובהמשך עבר גם בהאמרבי (שבדיה), רובין קאזאן (רוסיה), מלטיאספור (טורקיה), ואלרנגה (נורבגיה), אטרומיטוס (יוון) וצסק"א סופיה (בולגריה). ימים יגידו מה יהיה הצעד הבא בקריירה של קיארטנסון.

