יום שבת, 17.01.2026 שעה 11:18
ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
4215-4018פאריס סן-ז'רמן1
4013-3117לאנס2
3217-3617מארסיי3
3225-3318ליל4
3017-2517ליון5
3024-2917ראן6
2421-2617שטרסבורג7
2322-2417טולוז8
2333-2818מונאקו9
2220-1817אנז'ה10
2227-2317ברסט11
2230-2318לוריין12
1823-1517לה האבר13
1830-2017ניס14
1631-2217פ.צ. פאריס15
1428-1617נאנט16
1227-1417אוקזר17
1238-1817מץ18

"שער של פלייסטיישן", "גול של כדור הזהב"

פ.ס.ז' בטירוף אחרי המהלך של דמבלה שכבש צמד ב-0:3 על ליל, אבל לואיס אנריקה הבהיר: "מצפה ממנו ליותר". הכוכב: "אחד השערים היפים שכבשתי בקריירה"

|
אוסמן דמבלה כובש (IMAGO)
אוסמן דמבלה כובש (IMAGO)

אוסמן דמבלה סיפק אתמול (שישי) רגע של קסם כשהוביל את פ.ס.ז’ לניצחון מרשים 0:3 על ליל בליגה הצרפתית עם צמד, כולל שער יוצא דופן, כזה שכבר זכה להגדרות כמו “שער של כדור זהב”. כבר בדקה ה-13 הציג הכוכב הצרפתי את הכוונות שלו, כשבעט מחוץ לרחבה כדור אדיר שנעצר רק בקורה ונכנס פנימה, ובדקה ה-64 הוא הקפיץ מעל השוער בקור רוח לרשת.

“זה שער מדהים של שחקן שונה, שער של פלייסטיישן”, התלהב לואיס אנריקה, אבל מהר מאוד הבהיר: “אני נהנה משערים כאלה כמו כולם, אבל אני מצפה ממנו ליותר. הוא יכול להיות מנהיג ואני רוצה ממנו תרומה רחבה יותר, גם בפן ההגנתי”.

וורן זאיר אמרי החמיא: “יש לו קסם וכישרון יוצאי דופן. הוא יודע לעשות הכול – לעשות דריבל, להבקיע, להגן. זה תענוג לשחק לצידו, הוא נותן לנו המון”. אפילו בצד המפסיד לא נשארו אדישים, מאמן ליל, ברונו ז’נסיו, אמר: "זה כל מה שאוהבים בכדורגל - יש שם הכול. הוא לא זכה בכדור הזהב במקרה”.

אוסמן דמבלה חוגג (IMAGO)אוסמן דמבלה חוגג (IMAGO)

ומה אמר דמבלה עצמו? “רציתי לבעוט בנגיעה אחת, אבל פספסתי את ההשתלטות על הכדור. ראיתי את המגן סוגר עליי, עברתי לרגל שמאל, הבחנתי בשוער שיוצא וניסיתי (להקפיץ). לפעמים זה מצליח. יש לי כמה שערים יפים בקריירה, אבל זה בהחלט אחד היותר טובים”. הצרפתי הוסיף: “אני מרגיש מצוין. היו לי פציעות בחצי הראשון של העונה, אבל זה יצא לטובה. אני ב-100% לקראת החצי השני”.

