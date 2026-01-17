13 נקודות לדני וולף, ברוקלין ניצחה את שיקגו

הופעה מרשימה במיוחד לדני וולף, שבלט הלילה (בין שישי לשבת) מהספסל של ברוקלין בניצחון דרמטי 109:112 על שיקגו. הרוקי סיפק תרומה משמעותית בשני צידי המגרש והיה חלק חשוב מהקאמבק והסיום המותח, במשחק שבו הנטס שמטו יתרון של 20 נקודות ברבע האחרון, אך הצליחו לצאת עם ידם על העליונה.

וולף קיבל 19 דקות על הפרקט והחזיר באחת מההופעות היעילות שלו העונה. הוא סיים עם 13 נקודות באחוזים מצוינים, כולל קליעה יציבה מחוץ לקשת, הוסיף 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ללא איבודים, לצד חטיפה וחסימה. התרומה הכוללת שלו ניכרה גם במדד הפלוס מינוס, שהדגיש את ההשפעה החיובית שלו על המשחק בזמן שהיה על המגרש.

מעבר למספרים, וולף הפגין בגרות וקבלת החלטות נכונה, בעיקר בדקות בהן ברוקלין ניסתה לייצב את המשחק אחרי איבוד היתרון הגדול. הוא שיחק ללא פחד, חיפש את הזריקות הנכונות ושילב בין משחק קבוצתי לבין יוזמה אישית, דבר שהעניק לצוות המקצועי סיבה נוספת להיות מרוצה מהתקדמותו.

וולף עם ווצ'ביץ' (רויטרס)

מי שגנב את ההצגה בדקות הסיום היה מייקל פורטר ג'וניור, שקלע את סל הניצחון 5.4 שניות לסיום, אך גם לוולף היה חלק בריצה הכוללת של הקבוצה, שסיימה רצף של חמישה הפסדים רצופים. נואה קלאוני בלט גם הוא עם דאבל דאבל, אך התרומה מהספסל, בהובלת וולף, הייתה קריטית לשינוי המומנטום.

שיקגו כבר עלתה ליתרון 108:109 בדקה האחרונה אחרי ריצת 0:7, אך ברוקלין הגיבה בקור רוח. חטיפה בהוצאת החוץ של הרוקי דרייק פאוול, קליעות עונשין של קלאוני והחטאה של ניקולה ווצ'ביץ' מחוץ לקשת סגרו את הסיפור.

עבור וולף, מדובר בעוד צעד חשוב בעונת הרוקי שלו, עם הופעה שמחזקת את מעמדו ברוטציה וממחישה את הפוטנציאל שלו כשחקן שמסוגל להשפיע גם במשחקים צמודים ולחוצים. בברוקלין יכולים לצאת מעודדים, לא רק מהניצחון, אלא גם מההתפתחות של אחד הכישרונות הצעירים שלהם.