אבדיה עדיין בספק וצפוי להחמיץ גם את הלייקרס

פורטלנד תארח מחר (ראשון) את לוס אנג'לס לייקרס, אך לקראת ההתמודדות המרכזית קיים ספק משמעותי סביב שיתופו של דני אבדיה. הישראלי מוגדר גם בעדכון האחרון כ”בספק”, סטטוס שמציב את סיכוייו לעלות לפרקט כנמוכים, לאחר שכבר החמיץ שני משחקים רצופים.

בפורטלנד מעריכים כי אבדיה עלול להיעדר גם מהמשחק הקרוב, מה שיהפוך זאת להיעדרות שלישית ברציפות. על פי דו"ח הפציעות, מדובר במתיחה בגב התחתון, אבחון מדויק יותר לעומת הדיווחים הקודמים שציינו כאבים כלליים בגב, פציעה שנוצרה במשחק מול ניו יורק לפני פחות משבוע.

למרות שהשחקן ממשיך להתאמן, במועדון לא ממהרים להחזירו לפעילות מלאה. בבלייזרס מעדיפים לנקוט בגישה זהירה ולא לסכן את אחד השחקנים המרכזיים שלהם, במיוחד לאור העובדה שהעונה עוד ארוכה והעומסים מצטברים.

דני אבדיה (רויטרס)

בהיעדרו של אבדיה, הרוטציה של פורטלנד כבר עברה התאמות, כאשר שחקנים משלימים נכנסו לדקות משמעותיות יותר. עם זאת, תרומתו של הישראלי בשני צידי המגרש, הן בהגנה והן בהנעת הכדור, נחשבת לחסרה במיוחד, והקבוצה מרגישה זאת היטב.

גם בצד השני קיימים סימני שאלה, כאשר הלייקרס יופיעו ללא לוקה דונצ'יץ' שסובל מכאבים במפשעה, ושני שחקני הפנים, דיאנדרה אייטון וג'קסון הייז, מוגדרים בספק. המצב הזה עשוי להשפיע על קצב המשחק ועל ההתאמות הטקטיות של שתי הקבוצות.

בפורטלנד ימשיכו לעקוב מקרוב אחרי מצבו של אבדיה עד סמוך לכדור הפתיחה, אך בשלב זה ההערכה היא שלא יילקחו סיכונים מיותרים. ההחלטה הסופית צפויה להתקבל רק ברגע האחרון, בהתאם לתחושותיו ולבדיקות הרפואיות שייערכו ביום המשחק.