הפועל ת"א ופנרבחצ'ה עוקבות אחרי עליזה ג'ונסון

הפועל תל אביב במקום הראשון ביורוליג וגם אתמול (שישי) הקבוצה רשמה ניצחון נוסף עם 73:81 על וילרבאן, אבל במועדון לא מסתנוורים מהפסגה ותמיד חושבים מאחורי הקלעים על מה אפשר לעשות כדי להמשיך ואף לשפר. אז בנושא הזה, ייתכן שנראה את האדומים מתחזקים.

לפי דיווח של הכתב מתיאו אנדראני של ה’באסקט אינסייד’, מוליכת היורוליג של דימיטריס איטודיס עוקבת אחרי עליזה ג’ונסון (29, 2.03). העיתונאי מדווח שבנוסף להתעניינות של הפועל תל אביב, גם פנרבחצ’ה בוחנת את המצב איתו ושבנוסף להכל, השחקן כרגע נוטה להעדיף הזדמנויות ב-NBA.

ג’ונסון הוא אמריקאי שמשחק בעמדת ה-4, עמדה שחסרה מעט אצל הפועל תל אביב שאף לאחרונה שחררה את ברונו קבוקלו. ג’ונסון משחק כיום בקבוצת הפיתוח בג’י ליג של מינסוטה טימברוולבס, איווה וולבס. לפני כן הוא שיחק ביפן, פורטו ריקו ועוד מספר קבוצות בג’י ליג.

עליזה ג'ונסון (רויטרס)

בנוסף, לג’ונסון יש גם קריירה ב-NBA עצמה, כאשר יש לו 76 הופעות רשמיות בליגה הטובה בעולם כששיחק בין היתר באינדיאנה, ברוקלין, שיקגו, וושינגטון, ניו אורלינס וסן אנטוניו. עונת השיא שלו הייתה ב-2020/21, כשרשם 18 משחקים עם 10 דקות ממוצע למשחק אצל הנטס, עם 5 נק’ וריב’ למשחק.

אגב, רק במשחק האחרון של איווה וולבס ג’ונסון הרשים מאוד עם לא פחות מ-41 נקודות, אליהן הוא גם הוסיף עשרה ריבאונדים ובכך הוא רשם את הדאבל דאבל השמיני שלו ובפעם השנייה הוא עבר את רף 40 הנקודות. הוא גם קלע 8 מ-8 מעבר לקשת במשחק האחרון (!).