פ.ס.ז’ היא ה"סוס השחור" הגדול מאחורי דרו?

עתידו של דרו (בן 18) מתרחק מברצלונה. לשחקן סעיף שחרור בגובה 6 מיליון אירו, ולמרות שבמועדון הקטלוני התכוונו להאריך ולשפר את חוזהו, שמסתיים ב-2027, כל הסימנים מצביעים על כך שהוא יעזוב כבר בחלון ההעברות של החורף. השחקן רואה תחרות גדולה מאוד בקישור ומרגיש שקיבל מעט מאוד דקות משחק, וזאת למרות שגם המועדון וגם האנזי פליק הביעו אמון רב בו.

בהקשר זה, עדיין לא ברור לחלוטין לאן דרו יגיע, אך מספר מקורות מתוך חדר ההלבשה סיפרו לתקשורת הספרדית כי פאריס סן ז’רמן עשויה להיות “הסוס השחור” במעבר העתידי שלו, זאת על סמך דברים שהשחקן עצמו, לכאורה, אמר לחבריו לקבוצה. למעשה, בקרב השחקנים קיימת תחושה רחבה כי בסופו של דבר הוא יגיע לבירת צרפת.

נכון לעכשיו, אין הצעה מפאריס

גורמים בתוך המועדון נותנים משקל לאפשרות הזו, אך גורמים הקרובים לשחקן מתעקשים כי לא התקבלה כל הצעה מפ.ס.ז’ וכי היעד העתידי שלו עדיין פתוח. האינדיקציות הראשוניות מצביעות על הצעות מאנגליה, כולל עניין מצד מנצ’סטר סיטי, וכן מגרמניה, אך פ.ס.ז’ לעולם אינה יורדת מהפרק, לאור היכולות הכלכליות שלה וההיכרות העמוקה שלה עם מחלקת הנוער של ברצלונה. בכל מקרה, ההכרעה בסוגיה הזו לא אמורה להתעכב זמן רב.

דרו (IMAGO)

דרו הוא שחקן שערך את הופעת הבכורה שלו תחת האנזי פליק, אך לנוכח העומס הרב בעמדות הקישור בברצלונה, הוא החליט לקבל הצעה ממקום אחר ולא לחדש את חוזהו. השחקן יכול לשחק כקשר התקפי, קשר מרכזי או קיצוני שמאלי, ושם הוא מתמודד על דקות מול פרנקי דה יונג, גאבי (שאמור לחזור בקרוב), פדרי, דני אולמו, פרמין לופס, ראפיניה ומרקוס רשפורד.

עד כה, דרו שותף בארבעה משחקי ליגה ובמשחק אחד בליגת האלופות, אך לא שיחק כלל בגביע המלך, למרות משחקים מול יריבות מהליגות הנמוכות יותר, גוודלחרה וראסינג סנטנדר, וגם לא בסופר קאפ הספרדי שנערך בערב הסעודית. פליק לא השתמש בו מאז 12 בדצמבר, אז שיחק את 16 הדקות האחרונות במשחק הליגה מול אתלטיקו מדריד.