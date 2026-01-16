אטאלנטה ופיזה נפרדו ב-1:1, 3:3 ענק בגרמניה

עוד יום ענק של כדורגל תם לא הערב (שישי) כשבאיטליה, פיזה ואטאלנטה נפרדו ב-1:1, ובגרמניה איינטרכט פרנקפורט כבשה בתוספת הזמן וקבעה 3:3 משוגע אצל ורדר ברמן.

פיזה – אטאלנטה 1:1

עד הדקה ה-83 לא קיבלנו שערים, אבל אז ניקולה קרסטוביץ העלה את האורחת ליתרון, שהחזיק מעמד 4 דקות, כשראפיו דורוסינמי קבע את תוצאת המשחק על 1:1. בשבוע הבא מחכה לקבוצה מעיר המגדל משחק קשה במיוחד נגד אינטר בחוץ בעוד האורחת תפגוש כבר באמצע השבוע את אתלטיק בילבאו בליגת האלופות. המשחק שודר ב-ONE2.

ורדר ברמן – איינטרכט פרנקפורט 3:3

משחק ענק בבונדסליגה. ארנאוד קלימואנדו כבש ראשון אחרי דקה אחת, ג’סטין ניינמאה השווה (29’), אנאמדי קולינס (56’) החזיר את היתרון לאורחת. יאנס סטאגה (78’) ויובאן מילוסביץ (80’) הפכו את התוצאה תוך 2 דקות, אך אנסגאר קנאוף קבע את תוצאת המשחק בדקה ה-94.