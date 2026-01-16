צמד לדמבלה, פ.ס.ז' עלתה לפחות זמנית לפסגה

פ.ס.ז’ פתחה את המחזור ה-18 בליגה הצרפתית עם ניצחון ביתי 0:3 על ליל, שהעניק לה ניצחון ליגה רביעי ברציפות והעמיק את התקופה הפחות טובה של היריבה, שספגה הפסד שני רצוף ועשויה לאבד את מקומה בצמרת הגבוהה בהמשך המחזור.

בעקבות הניצחון, אלופת אירופה עלתה ל-42 נקודות, אם כי לאנס, שנמצאת בכושר מצוין, תוכל לעקוף אותה מחדש בהמשך המחזור. מי שעמד במרכז הערב היה אוסמן דמבלה, שחקן השנה בעולם לשנת 2025 וזוכה כדור הזהב, עם צמד שערים שהכריע את ההתמודדות.

פ.ס.ז’ שלטה בקצב כבר מהפתיחה, לחצה גבוה והכתיבה משחק התקפי ברור, בעוד ליל התקשתה לצאת קדימה ולסכן את השער. השער הראשון הגיע בדקה ה-13 לאחר מהלך קבוצתי איכותי. ויטיניה שלח מסירת עומק שטוחה ומדויקת אל קצה הרחבה, דמבלה השתלט על הכדור, יצר לעצמו מרווח קטן ובעט בעיטה נהדרת לפינה השמאלית התחתונה, דרך הקורה ופנימה, שער שקבע 0:1 והכניס את המארחת לשליטה מלאה.

אוסמן דמבלה חוגג (IMAGO)

ליל ניסתה להגיב במחצית השנייה, אך התקשתה להתמודד עם האינטנסיביות של פ.ס.ז’ והלחץ במרכז השדה. בדקה ה-64 הגיע השער השני, שסגר למעשה את המשחק. דזירה דואה היה זה שהכניס כדור עומק חכם, דמבלה קיבל את המסירה בתוך הרחבה, זיהה את יציאתו של השוער ברקה אוזר מקו השער, והקפיץ מעליו באלגנטיות בדרך לרשת, סיומת מרהיבה שקבעה 0:2. עמוק בתוספת הזמן, הצטרף לחגיגה גם בראדלי בארקולה שהרשית את ה-0:3 אחרי טעות קשה בהגנה שאפשרה לו להבקיע מקרוב.

פ.ס.ז’ ניהלה את הדקות שנותרו בביטחון, שמרה על יתרונה ולא אפשרה לליל לפתח מומנטום. בסיום, האלופה הצרפתית רשמה עוד ערב מוצלח במסע הליגה שלה, עם דמבלה בערב שהצדיק את מעמדו כשחקן הטוב בעולם, ועם תרומה משמעותית גם מוויטיניה ודזירה דואה בבישולים. כעת, המבט בקבוצה של לואיס אנריקה מופנה להמשך המחזור, בתקווה שלאנס תמעד.