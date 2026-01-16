אנתוני ג'ושוע חזר להתאמן 19 ימים אחרי התאונה

אנתוני ג’ושוע חזר לאימונים, 19 ימים לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים קשה בניגריה, שבה נהרגו שניים מחבריו הקרובים ביותר. המתאגרף הבריטי שיתף מספר תמונות בחשבון הסנאפצ’ט שלו, שבהן הוא נראה מכה בכפפות של המאמן. הוא גם פרסם תמונות שלו בחדר כושר מבצע תרגילי רגליים על אופני כושר נייחים, סקוואטים לחיזוק הידיים ושוחה בריכות בבריכה.

"טיפול לחיזוק המנטלי", כתב אלוף העולם לשעבר במשקל כבד של ארגוני IBF, WBA ו-WBO. בהמשך הוסיף פוסטים נוספים, כולל תמונה שמציגה בבירור את הזמן שחלף על מכשיר קרדיו, עם הכיתוב: "אני לוחם", וגם תמונה מהניצחון שלו על ולדימיר קליצ’קו ב-2017. הלוחם בן ה-36 מציג גישה של חזרה חזקה, פחות משלושה שבועות לאחר שכמעט מצא את מותו.

ב-29 בדצמבר, הרכב שבו נסע התנגש במשאית שחנתה בצד הדרך המסוכנת ביותר בניגריה, בין איבאדן ללגוס. שני הנוסעים שישבו בצד הימני של הרכב נהרגו מעוצמת הפגיעה. אנתוני ג’ושוע, שישב מאחורי הנהג, נראה מבולבל בסרטונים רבים שצילמו עדי ראייה. ההרוגים היו שניים מחבריו הקרובים ביותר של ג’ושוע: מאמנו הגופני, סינה גאמי, והמאמן האישי שלו, לטיף "לאץ" איודלה.

אנתוני ג'ושוע שרד תאונה קטלנית בניגריה

ג’ושוע החליף מקומות לפני התאונה

הנהג, אדנייי מובולאג’י קאיודה, שעבד עם ג’ושוע במשך שלוש שנים, התייצב בפני בית המשפט הגבוה בסגאמו, שם הכחיש את כל האישומים נגדו, כולל נהיגה מסוכנת. לאחר שטען לחפותו, הוא שמר על חפותו וטען כי הבלמים כשלו. החקירה העלתה כי לא היה ברשותו רישיון נהיגה בתוקף. הוא שוחרר בערבות. לפי עורך דינו, אנתוני ג’ושוע ניצל מהתאונה לאחר שהחליף מקום ישיבה עם נוסע אחר.

"אני מבין שהנסיעה החלה בלגוס ושאנתוני ישב בתחילה במושב הקדמי, אבל הנהג ביקש ממנו לעבור מקום", אמר אוללקאן אביודון ל"דיילי מייל". "הוא עשה זאת כי אנתוני סובל מעודף משקל ולא היה יכול לראות היטב במראה האחורית. לכן הוא ביקש ממנו לזוז, ואנתוני ישב מאחורי הנהג. כפי שאני מבין, לטיף ישב מקדימה ואז החליף מקומות עם אנתוני".