מה היחסים ב-Winner להפועל פ"ת נגד בית"ר?

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים גם בישראל וגם בעולם בספורט. במוקד, בית”ר ירושלים תשחק נגד הפועל פ”ת, מכבי נתניה תתארח אצל בני סכנין, ריאל מדריד תארח את לבאנטה ובכדורסל מכבי ת”א תשחק בהיכל הטוטו נגד הפועל חולון. וכמובן, ב-14:30, הדרבי הגדול של מנצ’סטר בין יונייטד לסיטי.

בית”ר ירושלים פייבוריטית לפי המומחים באצטדיון שלמה ביטוח, כאשר היחס לשלוש נקודות של ברק יצחקי וחניכיו עומד על פי 1.60. היחס לניצחון של הפועל פתח תקווה עומד על פי 4.35, והיחס על חלוקת נקודות בין שני הצדדים עומד על פי 3.90.

ברק יצחקי (חגי מיכאלי)

עוד בליגת העל, רוני לוי יערוך בכורה עם נתניה והוא עדיף לפי המומחים על סכנין, כאשר היחס לניצחון של היהלומים הוא פי 2.40. היחס לניצחון של שרון מימר והשחקנים שלו עומד על פי 2.70, והיחס לתוצאת תיקו בין שתי הקבוצות עומד על פי 3.10.

רוני לוי (דיגיטל מכבי נתניה)

נעבור לספרד, שם אלברו ארבלואה ינסה להשיג ניצחון ראשון כמאמן ריאל מדריד. הבלאנקוס עם יחס של פי 1.15 לשלוש נקודות בבית נגד לבאנטה, שמצידה זוכה ליחס גדול מאוד של פי 11.50, כראוי לקבוצה מהמקום השני מהסוף. היחס על תיקו הוא פי 7.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

נחזור לארץ ונזוז לכדור הכתום. מכבי ת”א עדיפה לפי המומחים על חולון בחוץ ויחס לניצחון שלה ב-10 נקודות ומעלה הוא פי 1.80. היחס לניצחון בכל תוצאה של חולון, או הארכה, או הפסד של הסגולים עד שמונה נקודות הוא פי 1.80, והיחס לניצחון צהוב בדיוק ב-9 נקודות הוא פי 9.

ואיך אפשר בלי הדרבי הגדול של מנצ’סטר? מייקל קאריק המאמן הזמני ינסה להוביל להפתעה מול הקבוצה של פפ גווארדיולה, כשניצחון של יונייטד מוערך בפי 3.25, תוצאת תיקו מוערכת בפי 3.70 וניצחון של סיטי באולד טראפורד מוערך בפי 1.90.