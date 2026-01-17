יום שבת, 17.01.2026 שעה 20:56
יום שבת, 17/01/2026, 19:30אצטדיון דוחאליגת העל Winner - מחזור 19
מכבי נתניה
שער לוקאס פראיזו (45)
בישול בישול: עוז בילו
דקה 64
1 1
שופט: ויטלי בונדרב
שער אלון אזוגי (49)
בישול בישול: מוסטפא שייח יוסף
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 17/01/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
הריברטו טבארש ואלון אזוגי בקרב על הקו (עמרי שטיין)
הריברטו טבארש ואלון אזוגי בקרב על הקו (עמרי שטיין)

ליגת העל ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע וכשאנחנו תכף באמצע הסיבוב השני קבוצות ממשיכות לנסות לצבור נקודות, כאשר בשעה זו מפגש מסקרן במיוחד מתקיים באצטדיון דוחא, שם בני סכנין מארחת את מכבי נתניה במסגרת המחזור ה-19 של הליגה הבכירה בישראל.

נתחיל מהאורחת, שסיימה ב-1:1 מול הפועל ירושלים ואז פיטרה את יוסי אבוקסיס, כאשר בני לם עמד על הקווים בהדחה מביכה במיוחד עם 2:0 בבית נגד מכבי יפו בגביע המדינה. ההדחה עשתה את שלה ולא הרבה אחריה הגיע מינוי, כאשר רוני לוי חתם ועורך בכורה על הקווים כאן.

מנגד, סכנין הייתה בכושר טוב, עד שהיא נקלעה לרצף הקשה שיש לכל הקבוצות העונה בדמות הפועל ב”ש ואז מכבי ת”א אחת אחרי השנייה. המפגש נגד הדרומיים נגמר ב-5:0 ולצהובים שרון מימר ושחקניו הפסידו 1:0, אז כעת הם רוצים לשוב למסלול.

בסיבוב הראשון במפגש בין שני הצדדים, שהיה אי שם בחודש אוקטובר, דווקא סכנין רשמה 1:2 באצטדיון בשרון ואספה שלוש נקודות. אחמד טאהא כבש ראשון בדקה ה-34, מאור לוי השווה בדקה ה-64 ועמוק בתוספת הזמן פנדל של איאד אבו עביד נתן שלוש נקודות למימר.

מחצית שניה
  • '53
  • כרטיס צהוב
  • אלון אזוגי פגע ברותם קלר וספג כרטיס צהוב
מוסטפא שייח יוסף מקבל אהבה על הבישול (עמרי שטיין)מוסטפא שייח יוסף מקבל אהבה על הבישול (עמרי שטיין)
אלון אזוגי מאושר מהשער שכבש (עמרי שטיין)אלון אזוגי מאושר מהשער שכבש (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין חוגגים את השוויון המהיר (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין חוגגים את השוויון המהיר (עמרי שטיין)
  • '49
  • שער
  • שער! בני סכנין חזרה ל-1:1: התגובה של המארחת לשער שספגה לא איחרה לבוא, כשכדור רוחב אדיר של מוסטפא שייח יוסף מצאה את ראשו של אלון אזוגי, שהצטרף לרחבת היריבה, ובנגיחה חזקה שלח את קבוצתו לחגוג את השוויון
  • '46
  • חילוף
  • עדן שמיר הצטרף עם חבריו למגרש עם החזרה מההפסקה, כשנכנס במקום בסיל חורי
מחצית ראשונה
עוז בילו ורוני לוי מרוצים (עמרי שטיין)עוז בילו ורוני לוי מרוצים (עמרי שטיין)
המבשל עוז בילו חוגג עם הכובש לוקאס פראיזו (עמרי שטיין)המבשל עוז בילו חוגג עם הכובש לוקאס פראיזו (עמרי שטיין)
שחקני מכבי נתניה חוגגים את היתרון (עמרי שטיין)שחקני מכבי נתניה חוגגים את היתרון (עמרי שטיין)
  • '45+2
  • שער
  • שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:1: התקפה נפלאה של היהלומים, שנכנסו לקצב רגע לפני הירידה להפסקה. מאור לוי שלח כדור עומק באגף הימני כשיובל שדה השאיר לעוז בילו. האחרון ברח לברוצ'יץ' והכניס מסירת רוחב חזקה שהגיעה לפראיזו. לחלוץ הספיקה נגיעה אחת כדי לשלוח את הניסיון לפינה הרחוקה ולהכניע את אבו ניל
  • '45
  • החמצה
  • המצב הכי מסוכן במשחק הגיע רגע לפני ההפסקה כשקרלו ברוצ'יץ' מסר לא טוב כדור שהגיע אל עזיז אוואטרה. האחרון ראה את הריברטו טבארש מצטרף ושחרר לו את הכדור, אלא שהאחרון שלח בנגיעה כדור מסובב שנחת על החלק העליון של הרשת של בני סכנין
רוני לוי מתדרך על הקווים (עמרי שטיין)רוני לוי מתדרך על הקווים (עמרי שטיין)
  • '42
  • כרטיס צהוב
  • עזיז אוואטרה נכנס ברגלו של אלון אזוגי וספג כרטיס צהוב ראשון במשחק
  • '39
  • החמצה
  • כדור רוחב חד של רותם קלר הגיע ללוקאס פראיזו ששב להרכב אחרי תקופה ארוכה. חסן חילו הקדים את הברזילאי כשגלש לכדור ומשם הכדור קפץ לידו של הבלם בספק נגיעת יד לא חוקית. פראיזו המשיך וניסה לכבוש את הכדור החוזר, אבל חילו שיתף פעולה עם השוער שלו, אבו ניל, כדי למנוע מההזדמנות ללכת לרשת
אלון אזוגי שולח כדור ארוך (עמרי שטיין)אלון אזוגי שולח כדור ארוך (עמרי שטיין)
  • '24
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי נתניה, בערך. הריברטו טבארש מצא את עצמו פנוי באגף הימני ומשם ניסה להכניס כדור לרחבה. הניסיון הסתובב דווקא לאזור הפינה הקרובה של מוחמד אבו ניל, שהיה ערני ומנע מהמצב לחדור לרשת
עזיז אוואטרה מנסה לעצור את מתיו קוג'ו (עמרי שטיין)עזיז אוואטרה מנסה לעצור את מתיו קוג'ו (עמרי שטיין)
  • '15
  • החמצה
  • זה לקח רבע שעה, אבל קיבלנו הזדמנות ראשונה במשחק. מתיו קוג'ו קיבל כדור באגף הימני, הצליח לעבור את רותם קלר ברחבה ובעט כדור שהלך לרשת הצידית
עומר אבוהב מוסר (עמרי שטיין)עומר אבוהב מוסר (עמרי שטיין)
שחקני שתי הקבוצות לפני השריקה (עמרי שטיין)שחקני שתי הקבוצות לפני השריקה (עמרי שטיין)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ויטלי בונדרב הוציא את ההתמודדות לדרך! רוני לוי שב לקווים של מכבי נתניה, האם הוא יצליח לסחוף את הקבוצה לניצחון או שבני סכנין תמשיך להתקדם אל עבר הפלייאוף העליון?
רוני לוי ושרון מימר (עמרי שטיין)רוני לוי ושרון מימר (עמרי שטיין)
קהל אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)קהל אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)
שחקני מכבי נתניה מתאגדים לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)שחקני מכבי נתניה מתאגדים לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)
