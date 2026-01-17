דורון בן דור
|
17/01/2026 19:30
הריברטו טבארש ואלון אזוגי בקרב על הקו (עמרי שטיין)
ליגת העל ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע וכשאנחנו תכף באמצע הסיבוב השני קבוצות ממשיכות לנסות לצבור נקודות, כאשר בשעה זו מפגש מסקרן במיוחד מתקיים באצטדיון דוחא, שם בני סכנין מארחת את מכבי נתניה במסגרת המחזור ה-19 של הליגה הבכירה בישראל.
נתחיל מהאורחת, שסיימה ב-1:1 מול הפועל ירושלים ואז פיטרה את יוסי אבוקסיס, כאשר בני לם עמד על הקווים בהדחה מביכה במיוחד עם 2:0 בבית נגד מכבי יפו בגביע המדינה. ההדחה עשתה את שלה ולא הרבה אחריה הגיע מינוי, כאשר רוני לוי חתם ועורך בכורה על הקווים כאן.
מנגד, סכנין הייתה בכושר טוב, עד שהיא נקלעה לרצף הקשה שיש לכל הקבוצות העונה בדמות הפועל ב”ש ואז מכבי ת”א אחת אחרי השנייה. המפגש נגד הדרומיים נגמר ב-5:0 ולצהובים שרון מימר ושחקניו הפסידו 1:0, אז כעת הם רוצים לשוב למסלול.
בסיבוב הראשון במפגש בין שני הצדדים, שהיה אי שם בחודש אוקטובר, דווקא סכנין רשמה 1:2 באצטדיון בשרון ואספה שלוש נקודות. אחמד טאהא כבש ראשון בדקה ה-34, מאור לוי השווה בדקה ה-64 ועמוק בתוספת הזמן פנדל של איאד אבו עביד נתן שלוש נקודות למימר.
מחצית שניה
-
'53
- אלון אזוגי פגע ברותם קלר וספג כרטיס צהוב
-
'49
- שער! בני סכנין חזרה ל-1:1: התגובה של המארחת לשער שספגה לא איחרה לבוא, כשכדור רוחב אדיר של מוסטפא שייח יוסף מצאה את ראשו של אלון אזוגי, שהצטרף לרחבת היריבה, ובנגיחה חזקה שלח את קבוצתו לחגוג את השוויון
-
'46
- עדן שמיר הצטרף עם חבריו למגרש עם החזרה מההפסקה, כשנכנס במקום בסיל חורי
מחצית ראשונה
-
'45+2
- שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:1: התקפה נפלאה של היהלומים, שנכנסו לקצב רגע לפני הירידה להפסקה. מאור לוי שלח כדור עומק באגף הימני כשיובל שדה השאיר לעוז בילו. האחרון ברח לברוצ'יץ' והכניס מסירת רוחב חזקה שהגיעה לפראיזו. לחלוץ הספיקה נגיעה אחת כדי לשלוח את הניסיון לפינה הרחוקה ולהכניע את אבו ניל
-
'45
- המצב הכי מסוכן במשחק הגיע רגע לפני ההפסקה כשקרלו ברוצ'יץ' מסר לא טוב כדור שהגיע אל עזיז אוואטרה. האחרון ראה את הריברטו טבארש מצטרף ושחרר לו את הכדור, אלא שהאחרון שלח בנגיעה כדור מסובב שנחת על החלק העליון של הרשת של בני סכנין
-
'42
- עזיז אוואטרה נכנס ברגלו של אלון אזוגי וספג כרטיס צהוב ראשון במשחק
-
'39
- כדור רוחב חד של רותם קלר הגיע ללוקאס פראיזו ששב להרכב אחרי תקופה ארוכה. חסן חילו הקדים את הברזילאי כשגלש לכדור ומשם הכדור קפץ לידו של הבלם בספק נגיעת יד לא חוקית. פראיזו המשיך וניסה לכבוש את הכדור החוזר, אבל חילו שיתף פעולה עם השוער שלו, אבו ניל, כדי למנוע מההזדמנות ללכת לרשת
-
'24
- הזדמנות ראשונה למכבי נתניה, בערך. הריברטו טבארש מצא את עצמו פנוי באגף הימני ומשם ניסה להכניס כדור לרחבה. הניסיון הסתובב דווקא לאזור הפינה הקרובה של מוחמד אבו ניל, שהיה ערני ומנע מהמצב לחדור לרשת
-
'15
- זה לקח רבע שעה, אבל קיבלנו הזדמנות ראשונה במשחק. מתיו קוג'ו קיבל כדור באגף הימני, הצליח לעבור את רותם קלר ברחבה ובעט כדור שהלך לרשת הצידית
-
'1
- השופט ויטלי בונדרב הוציא את ההתמודדות לדרך! רוני לוי שב לקווים של מכבי נתניה, האם הוא יצליח לסחוף את הקבוצה לניצחון או שבני סכנין תמשיך להתקדם אל עבר הפלייאוף העליון?