רבע 4, 00:27: הפועל חולון - מכבי ת"א 84:82

הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל מאחורינו והפנים קדימה, כאשר אחרי שאתמול הסיבוב השני החל לו, הוא נמשך בשעה זו עם אחד המשחקים המעניינים ביותר שיש בארץ. הפועל חולון מארחת בהיכל הטוטו את מכבי תל אביב למפגש גדול במסגרת המחזור ה-14.

הצהובים מגיעים בכושר נהדר אחרי שניצחו את הפועל ירושלים במפעל המקומי וגם את ז’לגיריס ביורוליג. המקום הראשון לא שלהם כאשר הפועל ת”א נמצאת שם בעקבות הניצחון במפגש הפנימי, אבל עודד קטש והשחקנים שלו ישמחו לנצח ולהלחיץ במעט את מחזיקת היורוקאפ.

מנגד, הסגולים נמצאים במקום החמישי בליגה עם שמונה ניצחונות וחמישה הפסדים, כאשר הם לא ממש התאוששו מהפיטורים של דני פרנקו. אמנם הקבוצה העפילה שלב ב-BLC, אבל בעקבות ניצחון טכני, ובמשחק הליגה האחרון היא הפסידה לראשון לציון.

עודד קטש ויואב שמיר (רועי כפיר)

אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)

אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

רבע ראשון: 21:22 להפועל חולון

חמישיית הפועל חולון: אקסבייר מנפורד, ג’ורדן מקריי, דמיון רוסר, נתנאל ארצי ועידן זלמנסון.

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, איפה לונדברג, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

האורחת פתחה בטירוף, ולאחר שלשה של לונדברג בהתחלה, קלארק להט עם 7 נקודות רצופות, כאשר מנגד חולון לא הצליחה לייצר דבר התקפי. התוצאה עמדה על 0:10 כאשר המקומיים לקחו פסק זמן. מנפורד גרם לאוהדים שלו לנשום כשקלע נקודות ראשונות, אך סורקין השיב מנגד, 2:13. חולון צלפה שתי שלשות, אך לונדברג הגיב מנגד בשלשה השנייה שלו. המארחים נכנסו יותר לקצב והביעו התלהבות על הפרקט, והצליחו להוריד את הפער לחד ספרתי. המומנטום המשיך להיות בצד המקומי, ומהלך של ארבע נקודות של מנפורד הוריד את ההפרש לנקודה בלבד לאחר ריצת 0:9, 20:21. דארין גרין ג'וניור הפך את התוצאה, ולאחר פתיחה מוחצת של מכבי, דווקא חולון ירדה ביתרון 21:22 להפסקת הרבעים.

ג'ימי קלארק עולה לסל (רועי כפיר)

ג'ורדן מקריי עולה לזריקה (רועי כפיר)

רבע שני: 38:44 למכבי תל אביב

חולון המשיכה את הריצה שלה וקבעה אותה על 0:13, אך דאנק של סורקין עצר אותה. מכבי פתחה את הרבע באיבודי כדור רבים, אך דאנקים של הורד וקלארק קבעו שוויון 28. לונדברג המשיך בכושר הקליעה שלו, תפר שלשה שלישית וצימק את הפער לשתיים, 31:33. הורד וסורקין הפכו את התוצאה והזעיקו פסק זמן מיואב שמיר. האורחים המשיכו במומנטום, ושלשה של ג’ון דיברתולומיאו קבעה 38:44 בירידה אל חדרי ההלבשה.

איפה לונדברג בפעולה (רועי כפיר)

שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

רבע שלישי:

האורחת פתחה היטב את הרבע והגדילה את יתרונה, אך חולון חזרה עם מספר שלשות של מקריי ומנפורד. החבורה של קטש התעשתה בזמן, ושלשות של תמיר בלאט, ריימן וקלארק החזירו את היתרון לדו ספרתי, 51:62. המומנטום השתנה לצד של חולון, ומקריי וגרין ג'וניור הובילו לריצת 2:12. הקבוצות החליפו סלים ובסיום הרבע זה 65:66 לחבורה של עודד קטש.

ג'ון דיברתולומיאו (רועי כפיר)

רומן סורקין עולה לדאנק (רועי כפיר)

רומן סורקין בפעולת הגנה (רועי כפיר)

עידן זלמנסון (רועי כפיר)

רבע רביעי:

הקבוצות החליפו סלים הדדיים בתחילת הרבע. מרסיו סנטוס נכנס לעניינים, קלע מספר נקודות רצופות שהעלו את ההפרש לשבע, 70:77. המארחת לא ויתרה, וארבע נקודות רצופות צימקו לשלוש בלבד. מהצד השני, סורקין ולונדברג ענו עם חמש נקודות משלהם, וגרמו למאמן המארחת לקחת פסק זמן. המארחת שוב ידעה לצמק את הפער בעזרת 6 נק’ רצופות, שגרמו לקטש לדבר עם שחקניו כשהתוצאה הייתה 80:84 לזכות קבוצתו.