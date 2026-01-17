יום שבת, 17.01.2026 שעה 19:10
עירוני טבריה
דקה 82
2 0
שופט: עידן לייבה
פנדל איליי מדמון (5)
שער אווקה אשטה (45)
בישול בישול: איליי מדמון
הפועל ירושלים
גיא בן זיו | 17/01/2026 17:30
הרכבים וציונים
 
 
איליי מדמון בועט את הפנדל (אורן בן חקון)
איליי מדמון בועט את הפנדל (אורן בן חקון)

לאחר שקיבלנו משחקי אמצע שבוע נהדרים במסגרת גביע המדינה, בשעה זו ליגת העל עולה שוב אל הדשא כשהפועל ירושלים, שנואשת לנקודות, מארחת את עירוני טבריה באצטדיון טדי. החבורה של אלירן חודדה מגיעה טרייה יותר להתמודדות לאחר שהודחו כבר מהמפעל ולא שיחקו השבוע, בעוד שהירושלמים ספגו 1:2 דרמטי מול הפועל ב”ש וסיימו את דרכם בשלב שמינית הגמר.

בליגה, הקבוצה של זיו אריה עדיין מתחת לקו האדום כאשר היא גם לא ניצחה בארבעת המשחקים האחרונים שלה במפעל הבכיר בישראל, והיא עם 12 נקודות, ארבע מתחת לקריית שמונה שבחוף המבטחים. במחזור הקודם האדומים מהבירה נפרדו ב-1:1 דרמטי במיוחד נגד מכבי נתניה.

מהצד השני, הצפוניים הגיעו במחזור האחרון למפגש שאותו היה אולי אפשר להגדיר בין שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, אולי לצד בית”ר, אבל זה היה חד צדדי לגמרי. הפועל פ”ת חגגה עם 1:4 גדול על אלירן חודדה ושחקניו, וכעת הם ינסו לשוב למסלול כדי להמשיך להיות רחוקים מהקו האדום.

במפגש בסיבוב הראשון בין שני הצדדים ששוחק בתחילת אוקטובר, עירוני טבריה יצאה עם ידה על העליונה והשיגה שלוש נקודות במה שאז נקרא אצטדיון גרין וכיום בראל. מי שעשה את ההבדל במפגש ההוא היה סטניסלב בילנקי, שכבש את ה-0:1 בדקה ה-55.

מחצית שניה
  • '76
  • חילוף
  • זיו אריה לא לוקח סיכונים והוא הוציא את אנדרה אידוקו והכניס את תמיר חיימוביץ' הבלם
אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי הפועל י-ם. 1,768 צופים בטדי (אורן בן חקון)
  • '70
  • החמצה
  • פיטר מייקל השתלט על הכדור עם הגב לשער, הסתובב ובעט מצוין אך נדב זמיר הדף לקרן
  • '68
  • חילוף
  • גם אלירן חודדה מבצע חילוף כשירין סוויסה נכנס במקום פיראס אבו עקל
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול של זיו אריה. נועם מלמוד החליף את דויד דומגיוני המוצהב
  • '68
  • חילוף
  • נדים וראסנה פינה את מקומו לטובת מתן חוזז
סדריק דון בספסל. בדרך למכבי חיפה? (אורן בן חקון)סדריק דון בספסל. בדרך למכבי חיפה? (אורן בן חקון)
סטניסלב בילנקי בועט (אורן בן חקון)סטניסלב בילנקי בועט (אורן בן חקון)
  • '65
  • החמצה
  • עירוני טבריה ניסתה להפתיע מתרגיל בבעיטה חופשית, אך ניב גוטליב בעט חלש מדי ונדב זמיר קלט ללא בעיות
  • '63
  • כרטיס צהוב
  • דויד דומגיוני גלש והכשיל את סטניסלב בילנקי, לייבה שלף לעברו כרטיס צהוב
  • '57
  • חילוף
  • גם אלי בלילתי פינה את מקומו בטבריה, והיב חביבאללה נכנס על חשבונו
  • '57
  • חילוף
  • יונתן טפר עלה לדשא והחליף את דוד קלטינס
סמביניה נוגח בכדור (אורן בן חקון)סמביניה נוגח בכדור (אורן בן חקון)
אלירן חודדה עצבני (אורן בן חקון)אלירן חודדה עצבני (אורן בן חקון)
  • '52
  • החמצה
  • הראל שלום השתלט יפה על החזה וניסה לבעוט מהאוויר, אך הוא לא היה מדויק מספיק ופספס את המסגרת
  • '46
  • חילוף
  • חילוף גם בעירוני טבריה כשפיטר מייקל החליף את איתמר שבירו
  • '46
  • חילוף
  • אוהד אלמגור נכנס לשחק במקומו של מרקו רקוניאץ'
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • החמצה
  • הפועל ירושלים התעוררה. אנדרו אידוקו הצליח למצוא חריץ לבעיטה אך נעצר על ידי עידו שרון מזווית קשה
אווקה אשטה שמח (אורן בן חקון)אווקה אשטה שמח (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים את השני (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים את השני (אורן בן חקון)
אווקטה אשטה רץ לחגוג את השער (אורן בן חקון)אווקטה אשטה רץ לחגוג את השער (אורן בן חקון)
אווקה אשטה עולה לנגיחה (אורן בן חקון)אווקה אשטה עולה לנגיחה (אורן בן חקון)
  • '45+1
  • שער
  • שער! משום מקום הפועל ירושלים עלתה ל-0:2: לא צריך יכולת גדולה כדי למצוא את הרשת. איליי מדמון הגביהה כדור קרן מדויק שמצא את ראשו של הקפטן אווקה אשטה שהמשיך לרשת
  • '30
  • החמצה
  • מצב ראשון להפועל ירושלים מאז הגול. מרקו רקוניאץ' קיבל כדור רוחב מאשטה והניף את רגלו, אך הוא פספס את המסגרת של של עידו שרון
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • אווקה אשטה דרך על שחקן יריב וקיבל כרטיס צהוב שיגרום לו להיעדר מהמשחק הבא
אנדרו אידוקו (אורן בן חקון)אנדרו אידוקו (אורן בן חקון)
נדב זמיר קולט את הכדור (אורן בן חקון)נדב זמיר קולט את הכדור (אורן בן חקון)
נועם לייש ואיתמר שבירו קופצים לכדור (אורן בן חקון)נועם לייש ואיתמר שבירו קופצים לכדור (אורן בן חקון)
  • '22
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון לטבריה. פיראס אבו עקל קיבל כדור מהגבהה כשהוא מול שער כמעט ריק, אך הוא בעט בנפילה ולא הצליח למצוא את המסגרת
  • '20
  • אחר
  • צריך להגיד שמלבד הפנדל המוצלח של הפועל ירושלים, לא קיבלנו אף מצב הבקעה משתי הקבוצות
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • אונדריי באצ'ו נכנס לפנקס של עידן לייבה לאחר שתפס את מרקו קרוניאץ'
עידן לייבה שולף לדוד קלטינס כרטיס צהוב (אורן בן חקון)עידן לייבה שולף לדוד קלטינס כרטיס צהוב (אורן בן חקון)
  • '7
  • כרטיס צהוב
  • דוד קלטינס הוא המוצהב הראשון של הערב
איליי מדמון מודה לאל (אורן בן חקון)איליי מדמון מודה לאל (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)
איליי מדמון חוגג את השער (אורן בן חקון)איליי מדמון חוגג את השער (אורן בן חקון)
עידן לייבה מסמן שהייתה נגיעת יד ברחבה (אורן בן חקון)עידן לייבה מסמן שהייתה נגיעת יד ברחבה (אורן בן חקון)
  • '6
  • שער
  • שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:1: איליי מדמון ניצל נגיעת יד ברחבה של ריינה, ניגש לבעוט את הכדור ודייק לפינה השמאלית העליונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! עידן לייבה הוציא את ההתמודדות לדרך
זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)
אלירן חודדה (אורן בן חקון)אלירן חודדה (אורן בן חקון)
אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
שחקני עירוני טבריה לפני המשחק (אורן בן חקון)שחקני עירוני טבריה לפני המשחק (אורן בן חקון)
