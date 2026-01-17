הרכבים וציונים



איליי מדמון בועט את הפנדל (אורן בן חקון) איליי מדמון בועט את הפנדל (אורן בן חקון)

לאחר שקיבלנו משחקי אמצע שבוע נהדרים במסגרת גביע המדינה, בשעה זו ליגת העל עולה שוב אל הדשא כשהפועל ירושלים, שנואשת לנקודות, מארחת את עירוני טבריה באצטדיון טדי. החבורה של אלירן חודדה מגיעה טרייה יותר להתמודדות לאחר שהודחו כבר מהמפעל ולא שיחקו השבוע, בעוד שהירושלמים ספגו 1:2 דרמטי מול הפועל ב”ש וסיימו את דרכם בשלב שמינית הגמר.

בליגה, הקבוצה של זיו אריה עדיין מתחת לקו האדום כאשר היא גם לא ניצחה בארבעת המשחקים האחרונים שלה במפעל הבכיר בישראל, והיא עם 12 נקודות, ארבע מתחת לקריית שמונה שבחוף המבטחים. במחזור הקודם האדומים מהבירה נפרדו ב-1:1 דרמטי במיוחד נגד מכבי נתניה.

מהצד השני, הצפוניים הגיעו במחזור האחרון למפגש שאותו היה אולי אפשר להגדיר בין שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, אולי לצד בית”ר, אבל זה היה חד צדדי לגמרי. הפועל פ”ת חגגה עם 1:4 גדול על אלירן חודדה ושחקניו, וכעת הם ינסו לשוב למסלול כדי להמשיך להיות רחוקים מהקו האדום.

במפגש בסיבוב הראשון בין שני הצדדים ששוחק בתחילת אוקטובר, עירוני טבריה יצאה עם ידה על העליונה והשיגה שלוש נקודות במה שאז נקרא אצטדיון גרין וכיום בראל. מי שעשה את ההבדל במפגש ההוא היה סטניסלב בילנקי, שכבש את ה-0:1 בדקה ה-55.