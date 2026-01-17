גיא בן זיו
|
17/01/2026 17:30
איליי מדמון בועט את הפנדל (אורן בן חקון)
לאחר שקיבלנו משחקי אמצע שבוע נהדרים במסגרת גביע המדינה, בשעה זו ליגת העל עולה שוב אל הדשא כשהפועל ירושלים, שנואשת לנקודות, מארחת את עירוני טבריה באצטדיון טדי. החבורה של אלירן חודדה מגיעה טרייה יותר להתמודדות לאחר שהודחו כבר מהמפעל ולא שיחקו השבוע, בעוד שהירושלמים ספגו 1:2 דרמטי מול הפועל ב”ש וסיימו את דרכם בשלב שמינית הגמר.
בליגה, הקבוצה של זיו אריה עדיין מתחת לקו האדום כאשר היא גם לא ניצחה בארבעת המשחקים האחרונים שלה במפעל הבכיר בישראל, והיא עם 12 נקודות, ארבע מתחת לקריית שמונה שבחוף המבטחים. במחזור הקודם האדומים מהבירה נפרדו ב-1:1 דרמטי במיוחד נגד מכבי נתניה.
מהצד השני, הצפוניים הגיעו במחזור האחרון למפגש שאותו היה אולי אפשר להגדיר בין שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, אולי לצד בית”ר, אבל זה היה חד צדדי לגמרי. הפועל פ”ת חגגה עם 1:4 גדול על אלירן חודדה ושחקניו, וכעת הם ינסו לשוב למסלול כדי להמשיך להיות רחוקים מהקו האדום.
במפגש בסיבוב הראשון בין שני הצדדים ששוחק בתחילת אוקטובר, עירוני טבריה יצאה עם ידה על העליונה והשיגה שלוש נקודות במה שאז נקרא אצטדיון גרין וכיום בראל. מי שעשה את ההבדל במפגש ההוא היה סטניסלב בילנקי, שכבש את ה-0:1 בדקה ה-55.
מחצית שניה
-
'76
- זיו אריה לא לוקח סיכונים והוא הוציא את אנדרה אידוקו והכניס את תמיר חיימוביץ' הבלם
-
'70
- פיטר מייקל השתלט על הכדור עם הגב לשער, הסתובב ובעט מצוין אך נדב זמיר הדף לקרן
-
'68
- גם אלירן חודדה מבצע חילוף כשירין סוויסה נכנס במקום פיראס אבו עקל
-
'68
- חילוף כפול של זיו אריה. נועם מלמוד החליף את דויד דומגיוני המוצהב
-
'68
- נדים וראסנה פינה את מקומו לטובת מתן חוזז
-
'65
- עירוני טבריה ניסתה להפתיע מתרגיל בבעיטה חופשית, אך ניב גוטליב בעט חלש מדי ונדב זמיר קלט ללא בעיות
-
'63
- דויד דומגיוני גלש והכשיל את סטניסלב בילנקי, לייבה שלף לעברו כרטיס צהוב
-
'57
- גם אלי בלילתי פינה את מקומו בטבריה, והיב חביבאללה נכנס על חשבונו
-
'57
- יונתן טפר עלה לדשא והחליף את דוד קלטינס
-
'52
- הראל שלום השתלט יפה על החזה וניסה לבעוט מהאוויר, אך הוא לא היה מדויק מספיק ופספס את המסגרת
-
'46
- חילוף גם בעירוני טבריה כשפיטר מייקל החליף את איתמר שבירו
-
'46
- אוהד אלמגור נכנס לשחק במקומו של מרקו רקוניאץ'
מחצית ראשונה
-
'45+2
- הפועל ירושלים התעוררה. אנדרו אידוקו הצליח למצוא חריץ לבעיטה אך נעצר על ידי עידו שרון מזווית קשה
-
'45+1
- שער! משום מקום הפועל ירושלים עלתה ל-0:2: לא צריך יכולת גדולה כדי למצוא את הרשת. איליי מדמון הגביהה כדור קרן מדויק שמצא את ראשו של הקפטן אווקה אשטה שהמשיך לרשת
-
'30
- מצב ראשון להפועל ירושלים מאז הגול. מרקו רקוניאץ' קיבל כדור רוחב מאשטה והניף את רגלו, אך הוא פספס את המסגרת של של עידו שרון
-
'26
- אווקה אשטה דרך על שחקן יריב וקיבל כרטיס צהוב שיגרום לו להיעדר מהמשחק הבא
-
'22
- חצי מצב ראשון לטבריה. פיראס אבו עקל קיבל כדור מהגבהה כשהוא מול שער כמעט ריק, אך הוא בעט בנפילה ולא הצליח למצוא את המסגרת
-
'20
- צריך להגיד שמלבד הפנדל המוצלח של הפועל ירושלים, לא קיבלנו אף מצב הבקעה משתי הקבוצות
-
'17
- אונדריי באצ'ו נכנס לפנקס של עידן לייבה לאחר שתפס את מרקו קרוניאץ'
-
'7
- דוד קלטינס הוא המוצהב הראשון של הערב
-
'6
- שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:1: איליי מדמון ניצל נגיעת יד ברחבה של ריינה, ניגש לבעוט את הכדור ודייק לפינה השמאלית העליונה
-
'1
- שריקת הפתיחה! עידן לייבה הוציא את ההתמודדות לדרך