יום שבת, 17.01.2026 שעה 19:11
יום שבת, 17/01/2026, 17:30אצטדיון יוהאן קרויף ארנהליגה הולנדית - מחזור 19
גו אהד איגלס
דקה 81
2 2
שופט: סרדאר גוזובויוק
אייאקס
ליגה הולנדית 25-26
4922-5718פ.ס.וו. איינדהובן1
3623-4418פיינורד2
3324-3518אייאקס3
2929-4317ניימיכן4
2828-3217אלקמאר5
2822-2518כרונינגן6
2622-2718טוונטה אנסחדה7
2631-2018ספרטה רוטרדם8
2428-3118הירנביין9
2323-2817אוטרכט10
2231-2718פורטונה סיטארד11
2031-2818גו אהד איגלס12
2039-2218זוולה13
1932-1717אקסלסיור רוטרדם14
1530-2218טלסטאר15
1426-1618נאק ברדה16
1432-1918וולנדם17
1446-2618הראקלס אלמלו18
מערכת ONE | 17/01/2026 17:30
הרכבים וציונים
 
 
קספר דולברג (IMAGO)
קספר דולברג (IMAGO)

אליפות אייאקס כבר לא תיקח העונה, אבל כן אפשר לצמצם נזקים כמה שיותר מהפער העצום שנוצר מפ.ס.וו איינדהובן וכן אפשר לנסות ולסיים במקום השני, שמוביל לליגת האלופות ללא השתתפות במוקדמות. בשעה זו המועדון מאמסטרדם מארח את גו אהד איגלס במסגרת המחזור ה-19 בליגה ההולנדית.

אייאקס מגיעה אחרי השפלה מהגדולות שהיא חוותה בשנים האחרונות בוודאות ואולי אפילו אי פעם. המועדון הכי מעוטר בהולנד חטף 6:0 מהדהד מאלקמאר והודחה מהגביע, כך שהיא ככל הנראה תסיים את העונה הזו ללא שום תואר ועם כמה תבוסות שלא מתקבלות בשום צורה.

בליגה דווקא לקבוצה הולך מעט יותר טוב בתקופה האחרונה, כאשר יש לאייאקס ארבעה ניצחונות ותיקו בחמשת המפגשים האחרונים. ועדיין, הפער מהמקום הראשון כבר עומד על לא פחות מ-16 נקודות, ופיינורד במקום השני רחוקה שלוש נקודות.

מחצית שניה
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • אוורט לינטהורסט קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '67
  • חילוף
  • ג'ייקוב ברום פינה את מקומו לג'ובאני ואן זואם
  • '67
  • חילוף
  • דין ג'יימס נכנס במקום אסקה אדלגארד
  • '66
  • שער
  • שער! גו אהד איגלס השוותה ל-2:2: ג'ייקוב ברום הקפיץ נהדר לרחבה, שם חיכה מילאן סמית' שבעט מתוך הרחבה בעוצמה אל הרשת
  • '63
  • כרטיס צהוב
  • יוריס קרמר ביצע עבירה על סף הרחבה וקיבל את הכרטיס הצהוב
  • '63
  • החמצה
  • קספר דולברג כמעט השלים צמד, אבל החלוץ הדני החטיא ממצב קורץ מול השוער
  • '56
  • החמצה
  • שיתוף פעולה בלגי נהדר אצל המארחת, ראיין בונידה שלח את חודטס למתפרצת והוא החזיר את הכדור לבונידה שבעט לעבר השער, אבל דה בוסר עצר טוב
  • '53
  • שער
  • שער! גו אהד איגלס צימקה ל-2:1: המחליף תיבו באטן שנכנס לפני שבע דקות החל מהלך קבוצתי נהדר שהוא גם זה שסיים אותו עם בעיטה טובה אל השער
  • '46
  • חילוף
  • תיבו באטן נכנס במקום ג'יידן סלורי
  • '46
  • חילוף
  • קנזו גודמיין פינה את מקומו לויקטור אדוורדסן
מחצית ראשונה
שחקני אייאקס חוגגים עם קספר דולברג (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים עם קספר דולברג (IMAGO)
קספר דולברג לאחר שכבש (IMAGO)קספר דולברג לאחר שכבש (IMAGO)
קספר דולברג ודייבי קלאסן (IMAGO)קספר דולברג ודייבי קלאסן (IMAGO)
קספר דולברג בועט לשער (IMAGO)קספר דולברג בועט לשער (IMAGO)
  • '28
  • שער
  • שער! אייאקס עלתה ל-0:2: בתום ערבוביה בתור הרחבה של גו אהד איגלס, הכדור הגיע מדייבי קלאסן לקספר דולברג שבעט מקרוב אל הרשת
  • '20
  • החמצה
  • מיקה חודטס כמעט השלים שער ובישול, אבל לאחר שהוא ביצע מהלך אדיר בו הוא זרק שני שחקני הגנה, הבלגי בעט מקרוב אל המשקוף
  • '19
  • כרטיס צהוב
  • קנזו גודמיין קיבל את הכרטיס הצהוב
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)
דייבי קלאסן חוגג עם שחקני אייאקס (IMAGO)דייבי קלאסן חוגג עם שחקני אייאקס (IMAGO)
דייבי קלאסן ומיקה חודטס שמחים (IMAGO)דייבי קלאסן ומיקה חודטס שמחים (IMAGO)
דייבי קלאסן שמח (IMAGO)דייבי קלאסן שמח (IMAGO)
  • '15
  • שער
  • שער! אייאקס עלתה ליתרון 0:1: מיקה חודטס מסר לדייבי קלאסן שבעט נהדר מסף הרחבה אל הרשת
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו