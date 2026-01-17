הרכבים וציונים



קספר דולברג (IMAGO) קספר דולברג (IMAGO)

אליפות אייאקס כבר לא תיקח העונה, אבל כן אפשר לצמצם נזקים כמה שיותר מהפער העצום שנוצר מפ.ס.וו איינדהובן וכן אפשר לנסות ולסיים במקום השני, שמוביל לליגת האלופות ללא השתתפות במוקדמות. בשעה זו המועדון מאמסטרדם מארח את גו אהד איגלס במסגרת המחזור ה-19 בליגה ההולנדית.

אייאקס מגיעה אחרי השפלה מהגדולות שהיא חוותה בשנים האחרונות בוודאות ואולי אפילו אי פעם. המועדון הכי מעוטר בהולנד חטף 6:0 מהדהד מאלקמאר והודחה מהגביע, כך שהיא ככל הנראה תסיים את העונה הזו ללא שום תואר ועם כמה תבוסות שלא מתקבלות בשום צורה.

בליגה דווקא לקבוצה הולך מעט יותר טוב בתקופה האחרונה, כאשר יש לאייאקס ארבעה ניצחונות ותיקו בחמשת המפגשים האחרונים. ועדיין, הפער מהמקום הראשון כבר עומד על לא פחות מ-16 נקודות, ופיינורד במקום השני רחוקה שלוש נקודות.