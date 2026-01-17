לאזטיץ': דור פרץ לא ב-100%, גם אסאנטה בספק

מכבי ת”א עברה עד כה עונה לא קלה, אבל כמה שרגע אחד יכול לשנות הכל. הצהובים חגגו בתום דו קרב פנדלים על הפועל ת”א והעפילו לרבע גמר גביע המדינה, וכעת יש אופטימיות מסביב למועדון ועם האופטימיות הזו הקבוצה תצא לסמי עופר למפגש לא פשוט נגד מכבי חיפה מחר (ראשון, 20:30). לקראת השחק הזה, מאמן האלופה ז’רקו לאזטיץ’ דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

אני בטוח שהרבה אנשים שמחים עכשיו אחרי שניצחתם את הדרבי בגביע, היה לכם הרבה עבודה בימים האחרונים לקראת המשחק מול חיפה?

”כן, דיברנו עם השחקנים כרגיל לא משהו חדש. מיד אחרי הדרבי התחלנו להתכונן שוב כמו למשחק גמר נגד חיפה. הדרבי היה רגע טוב עבורנו אבל יותר חשוב התהליך, לעבד איפה אנחנו ומה אנחנו הולכים לעשות”.

אנחנו יודעים מהשחקנים שאתה שם את האצבע שלך על כל פרט קטן. מאז המשחק מול בית”ר נשארתם ארבע פעמים עם 10 שחקנים, אני בטוח שדיברתם על זה.

”השופט יכל להימנע מהצהוב הנוסף ויכל לתת לשחקן שלהם צהוב שני. אבל אנחנו מתרכזים בדברים שאנחנו יכולים לשלוט בהם. אלה דברים שקורים. שזה עניין של התנהגות אנחנו מגיבים בהתאם אבל שזה בזמן משחק זה דברים שקורים”.

ז'רק לאזטיץ' (שחר גרוס)

במשחקים האחרונים שדיברת איתנו אמרת לנו על השחקנים שלא יכולים לשחק. מה יהיה עם דור פרץ מחר?

”הוא יהיה חלק מהסגל, הוא לא 100%. אסאנטה בספק הוא לא התאמן אבל ניסה היום. אתמול לא ראיתי הרבה אנשים כי הם היו צריכים להתאושש, נראה היום ואז יהיה לנו עוד 24 שעות להחליט מי יכול לשחק”.

אתה מודאג מהפציעות או שאתה חושב שיהיה בסדר?

”אני מתעסק רק במה שאני יכול לשלוט בו. אני אשחק עם ה-11 הכי טובים שלנו והכי טריים, גם ברגליים וגם בראש”.

כמה זה קשה לך לשמור על אינטנסיביות גבוה אחרי המשחק נגד הפועל?

”אם יהיו הרבה טעויות נהיה בצרות. כולם יודעים שזה שונה לגמרי המצב בגביע ובליגה. אנחנו נצטרך להיות מוכנים לכל האתגרים מחר”.

מה יכול לאתגר אותך מחר מול מכבי חיפה?

”אנחנו יודעים שהם הראו במשחקים האחרונים שהם טובים, יש להם את המאמן גם מהשנה שעברה. אבל אנחנו במצב רוח טוב ומתרכזים בעצמנו”.

ז'רקו לאזטיץ' וסייד אבו פרחי (שחר גרוס)

אנשים מדברים על זה שהפועל לא ניצחה דרבי הרבה שנים, אבל גם מכבי חיפה כמעט ולא הצליחה לנצח את מכבי ת”א בשנים האחרונות. איך אתם מתכוננים לזה?

”כמו שאמרתי אנחנו מתרכזים בעצמנו. אנחנו לא משחקים נגד אוהדים וההיסטוריה, אלא נגד השחקנים שלהם והמאמן”.

שאלה על אבישי כהן, שלחתם אותו לאשדוד.

”הוא ילד טוב. אנחנו מודים לו על איך שהוא התנהג פה ועל מה שהוא עשה עבור המועדון. הוא לא שיחק הרבה פה ואני מאחל לו את כל הטוב שיש”.

אבו פרחי: “לא משנה איפה ישימו אותי אני אתן את כל כולי, ככה אני וככה כל שחקן במכבי צריך להיות”

איך אתה מרגיש אחרי יום רביעי, הרבה שחקנים סיימו 120 דקות, שיחקת בעמדה שאתה לא רגיל לשחק בה, איך אתה מרגיש?

”מרגיש טוב, היה משחק לא פשוט. אני חושב שהתאוששנו טוב, הצוות הרפואי עבד איתנו טוב ואנחנו מסתכלים על מחר”.

ברמה הפיזית זה שאתם משחקים נגד מכבי חיפה אחרי המאמץ הגבוה זה דווקא טוב?

”כן, ברור שזה טוב. אחרי משחק כמו הדרבי עם מלא התלהבות ומוטיבציה מגיע משחק מול מכבי חיפה שהוא מאוד גדול גם בשבילנו וגם בשביל האוהדים. אנחנו באים לעשות את הכי טוב שלנו ואני מאוד מקווה שנצא משם עם 3 נקודות”.

סייד אבו פרחי במסיבת העיתונאים (שחר גרוס)

איך זה היה לקבל הרבה מחמאות ופרגונים אחרי ההופעה בדרבי?

”כיף גדול, כל המחמאות והפרגונים. קבילתי הרבה מאוד פרגונים גם מהקהל וגם מהשחקנים. זה רגע שחלמתי עליו הרבה זמן, לבוא לנצח בדרבי ראשון שלי בצורה כזאת זה מאוד כיף”.

שיחקת כמגן שמאלי, תספר על ההתמודדות הזאת של לשחק שם?

”הצוות המקצועי רצה אותי כמגן, כמו שאמרתי לא משנה איפה ישימו אותי אני אתן את כל כולי, ככה אני וככה כל שחקן במכבי צריך להיות”.

הרגשתי שלחבר’ה הצעירים היה יותר קשה בתקופה האחרונה, יכול היות שהניצחון הזה בדרבי יעזור לכם?

”זה באמת נותן מלא ביטחון להמשך. כל שחקן עכשיו יבוא ולא יפחד לעשות דברים וינסה לעשות מעבר ולקחת על עצמו, זה רגע ממש חשוב גם לשחקנים הצעירים וגם לוותיקים. אני שמח שגם לשחקנים הצעירים הייתה את ההזדמנות הזאת”.

מכבי חיפה בתקופה טובה, לאיזה משחק אתה מצפה?

”זה אף פעם לא קל לשחק מול מכבי חיפה, אני לא צריך לספר לכם. אנחנו נבוא לעשות את שלנו, נשחק את המשחק שלנו בדרך שלנו ובעזרת השם נביא שלוש נקודות”.

ז'רקו לאזטיץ' וסייד אבו פרחי במסיבת העיתונאים (שחר גרוס)

המאמן פרגן בסוף המשחק גם לשרון מימר וגם לגיא לוזון על התפקוד שלך, אם הוא ירצה אותך כמגן שמאלי אתה תוכל לשחק שם?

”זה לא משנה אם אני אפתח שם או במקום אחר, הוכחתי שאני יכול לשחק שם. איפה שהמאמן יגיד אני אשחק שם ואתן הכל”.

החברים שלך והמאמן חזרו ואמרו שמכבי ת”א לא יצאה ממאבק האליפות ושאי אפשר להספיד אותה, אבל קשה לרדוף אחרי שתי קבוצות כאלה ואסור לאבד נקודות.

”ברור שאסור לאבד נקודות, אבל אנחנו באמת לא מסתכלים על זה. אנחנו צריכים לבוא לנצח כל משחק וזה ה-DNA של המועדון, לא משנה איפה, מתי ובאיזה מקום אנחנו. לגבי השתי הקבוצות, יותר טוב שיש מאבק של שלישייה מאשר 2, כי אם שתי הקבוצות יפסידו יהיה לשלישית יותר מעניין”.