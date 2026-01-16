איוון קריצ'אק נחת בארץ, סאנא גומז יחזור להרכב

כפי שפורסם ב-one הבלם החדש של הפועל חיפה, איוון קריצ'אק, נחת היום בישראל ויעבור ביום ראשון בדיקות רפואיות לפני חתימה על חוזה עד תום העונה עם אופציה לעונה נוספת. הסרבי שיחק בשש העונות האחרונות בליגת העל בשבדיה. את הבלם קיבל מנהל הקבוצה, יעקב בן חור.

הסרבי הגיע מאוסטרס, אצלה שיחק ב-67 משחקים בהם כבש שמונה שערים ובישל אחד. קבוצתו ירדה לליגת המשנה בסיום העונה האחרונה שהסתיימה בסוף דצמבר, ומאז הוא לא שיחק בצורה מקצועית.

סאנא גומז יחזור להרכב על חשבון אורן ביטון במשחק הקרוב מול עירוני ק"ש. לפי שעה אין התקדמות עם יואב ג'רפי אבל לא מן הנמנע שבמהלך השבועיים הקרובים תהיה התפתחות. יאסו כבדה וחיים מקונן קיבלו הודעה לחפש קבוצה.