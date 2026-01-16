יום שישי, 16.01.2026 שעה 19:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

איוון קריצ'אק נחת בארץ, סאנא גומז יחזור להרכב

כפי שפורסם ב-one הבלם יחתום על חוזה עד תום העונה עם אופציה לשנה נוספת. אין התקדמות בגזרת ג'ראפי כרגע, אך בשבועיים הקרובים צפויים שינויים

|
איוון קריצ'אק (IMAGO)
איוון קריצ'אק (IMAGO)

כפי שפורסם ב-one הבלם החדש של הפועל חיפה, איוון קריצ'אק, נחת היום בישראל ויעבור ביום ראשון בדיקות רפואיות לפני חתימה על חוזה עד תום העונה עם אופציה לעונה נוספת. הסרבי שיחק בשש העונות האחרונות בליגת העל בשבדיה. את הבלם קיבל מנהל הקבוצה, יעקב בן חור.

הסרבי הגיע מאוסטרס, אצלה שיחק ב-67 משחקים בהם כבש שמונה שערים ובישל אחד. קבוצתו ירדה לליגת המשנה בסיום העונה האחרונה שהסתיימה בסוף דצמבר, ומאז הוא לא שיחק בצורה מקצועית.

סאנא גומז יחזור להרכב על חשבון אורן ביטון במשחק הקרוב מול עירוני ק"ש. לפי שעה אין התקדמות עם יואב ג'רפי אבל לא מן הנמנע שבמהלך השבועיים הקרובים תהיה התפתחות. יאסו כבדה וחיים מקונן קיבלו הודעה לחפש קבוצה.

