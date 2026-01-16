לאחר עזיבת אלונסו: השיחות עם ויניסיוס יחודשו

פיטוריו של צ’אבי אלונסו לאחר ההפסד בגמר הסופר קאפ הספרדי מול ברצלונה תפסו את כולם בהפתעה, שכן התחושות לא היו דומות כלל למשחקים אחרים שבהם ריאל מדריד יצאה פגועה, כמו נגד אתלטיקו בדרבי או מול ליברפול בליגת האלופות. עזיבתו, מעבר לכך, לא הובילה לשינוי מיידי ביכולת של הקבוצה, שספגה הפסד קשה בגביע המלך מול אלבסטה. עם זאת, היא כן עשויה לגרום לשינוי כיוון בכל הנוגע להמשכיות של ויניסיוס.

המועדון מאמין כי הוא יכול להפעיל מחדש את חידוש החוזה של אחד מכוכביו כבר בחודש ינואר, לאחר עזיבתו של המאמן, כך טוענים בתקשורת הספרדית. הברזילאי לא הסתדר עם צ’אבי אלונסו, במיוחד מאז החילוף המוקדם שלו בקלאסיקו בברנבאו, שבו הוחלף בדקה ה-72. בנוסף, הוא היה אחד משלושה שחקני סגל הקבוצה הראשונה, יחד עם טרנט אלכסנדר ארנולד ופרנקו מסטנטואונו, שלא נפרדו ברשתות מהמאמן שכבר אינו בתפקיד בריאל מדריד.

אותו מעמד כמו אמבפה

לפי אותו דיווח, בריאל מדריד ממשיכים להיות אופטימיים וסבורים כי ויניסיוס יסכים לחדש את חוזהו, מאחר שאלברו ארבלואה יעניק לו מעמד מרכזי וישים אותו באותה רמת חשיבות כמו קיליאן אמבפה. השחקן בן ה-25, שהיה קרוב מאוד לזכייה בכדור הזהב ב-2024, רוצה לשחזר או לפחות להתקרב לרמה שהציג באותה עונה, שבה זכו הלבנים בליגת האלופות ה-15 בתולדותיהם.

ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)

עם זאת, במועדון, שלא מתכנן לבצע אף החתמה בחלון ההעברות של החורף, מאחר שהם סבורים שארבלואה צריך להוציא את המקסימום מסגל שנחשב לאיכותי, מעריך כי חידוש החוזה לא יוכרז לפני סיום העונה, גם זאת לפי אותה תוכנית. המטרה שהציבה לעצמה ריאל מדריד היא לקרב עמדות כבר בינואר, החודש שבו הם רוצים להפעיל מחדש את השיחות עם סביבתו של השחקן, כעת כשצ’אבי אלונסו כבר אינו מאמן הקבוצה.