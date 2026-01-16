דרו עוזב את ברצלונה, ישלם את סעיף שחרורו

חדשות רעות לברצלונה. דרו יעזוב את הקבוצה בחלון ההעברות של החורף וישלם את סעיף השחרור שלו, העומד על שישה מיליון אירו. במועדון הקטלוני הייתה תוכנית לחדש את חוזהו כשהוא יגיע לגיל 18, הוא הגיע לגיל בגרות ב-12 בינואר, לאחר שחזר מערב הסעודית שם זכה בסופר קאפ, אך דקו לא הצליח לסגור את העסקה בזמן. השחקן כבר הודיע על החלטתו הבוקר להאנזי פליק במתחם האימונים.

הקטלונים מאבדים אחת מהפנינים הגדולות של לה מאסיה, ברגע שכבר היה חוקי עבורו לשנות כיוון בגיל הזה. השחקן הצטרף למחלקת הנוער של ברצלונה בקיץ 2022, לאחר שהגיע מ-ED ואל מינור ניגראן פוטבול בייס. היכולת הגבוהה שהציג העניקה לו מקום בקבוצה הראשונה בחודשים האחרונים, אך הפרק שלו בבירת קטלוניה כבר הגיע לסיומו.

דרו זכה לאמון מהמאמן הגרמני במהלך קדם העונה ונשאר חלק מסגל הקבוצה הראשונה לאורך כל התקופה הזו של העונה. בסך הכל רשם 148 דקות משחק, שהתפרסו על פני חמישה משחקים, ארבעה בליגה ואחד בליגת האלופות, תחת הדרכתו של המאמן הגרמני. במהלך הדקות הללו הוא גם בישל שער אחד, לפרמין לופס מול אולימפיאקוס, במשחק השני והאחרון שלו בהרכב. הופעת הבכורה שלו נערכה מול ריאל סוסיאדד ב-28 בספטמבר, וגם אז הוא פתח בהרכב.

פדרו "דרו" פרננדס (IMAGO)

המשחק האחרון שלו כשחקן ברצלונה התקיים ב-2 בדצמבר, לפני כחודש וחצי, מול אתלטיקו מדריד בקאמפ נואו במסגרת המחזור ה-19 בליגה. ברצלונה ניצחה 1:3 את הקולצ’ונרוס, ומספר 27 שותף ברבע השעה האחרונה, כאשר החליף את ראפיניה.

דרו ככל הנראה לא יעבור לקבוצה מספרד, כשהוא מכוון לשחק מעבר לים. על פי דיווחים באירופה הוא זוכה לעניין מאנגליה ומגרמניה, כולל ממנצ’סטר סיטי שחושקת בשרותיו.