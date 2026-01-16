יום שישי, 16.01.2026 שעה 19:51
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

דרו עוזב את ברצלונה, ישלם את סעיף שחרורו

חדשות רעות לקטלונים: אחד הכישרונות הגדולים של לה מאסיה בחר שלא לחתום על חוזה חדש והודיע לפליק על כוונתו לעזוב כבר בחלון החורף. ישלם 6 מיליון

|
דרו (IMAGO)
דרו (IMAGO)

חדשות רעות לברצלונה. דרו יעזוב את הקבוצה בחלון ההעברות של החורף וישלם את סעיף השחרור שלו, העומד על שישה מיליון אירו. במועדון הקטלוני הייתה תוכנית לחדש את חוזהו כשהוא יגיע לגיל 18, הוא הגיע לגיל בגרות ב-12 בינואר, לאחר שחזר מערב הסעודית שם זכה בסופר קאפ, אך דקו לא הצליח לסגור את העסקה בזמן. השחקן כבר הודיע על החלטתו הבוקר להאנזי פליק במתחם האימונים.

הקטלונים מאבדים אחת מהפנינים הגדולות של לה מאסיה, ברגע שכבר היה חוקי עבורו לשנות כיוון בגיל הזה. השחקן הצטרף למחלקת הנוער של ברצלונה בקיץ 2022, לאחר שהגיע מ-ED ואל מינור ניגראן פוטבול בייס. היכולת הגבוהה שהציג העניקה לו מקום בקבוצה הראשונה בחודשים האחרונים, אך הפרק שלו בבירת קטלוניה כבר הגיע לסיומו.

דרו זכה לאמון מהמאמן הגרמני במהלך קדם העונה ונשאר חלק מסגל הקבוצה הראשונה לאורך כל התקופה הזו של העונה. בסך הכל רשם 148 דקות משחק, שהתפרסו על פני חמישה משחקים, ארבעה בליגה ואחד בליגת האלופות, תחת הדרכתו של המאמן הגרמני. במהלך הדקות הללו הוא גם בישל שער אחד, לפרמין לופס מול אולימפיאקוס, במשחק השני והאחרון שלו בהרכב. הופעת הבכורה שלו נערכה מול ריאל סוסיאדד ב-28 בספטמבר, וגם אז הוא פתח בהרכב.

פדרו "דרו" פרננדס (IMAGO)פדרו "דרו" פרננדס (IMAGO)

המשחק האחרון שלו כשחקן ברצלונה התקיים ב-2 בדצמבר, לפני כחודש וחצי, מול אתלטיקו מדריד בקאמפ נואו במסגרת המחזור ה-19 בליגה. ברצלונה ניצחה 1:3 את הקולצ’ונרוס, ומספר 27 שותף ברבע השעה האחרונה, כאשר החליף את ראפיניה.

דרו ככל הנראה לא יעבור לקבוצה מספרד, כשהוא מכוון לשחק מעבר לים. על פי דיווחים באירופה הוא זוכה לעניין מאנגליה ומגרמניה, כולל ממנצ’סטר סיטי שחושקת בשרותיו.

