יום שבת, 17.01.2026 שעה 15:24
יום שבת, 17/01/2026, 15:00אצטדיון שלמה ביטוחליגת העל Winner - מחזור 19
בית"ר ירושלים
דקה 25
0 0
שופט: יוני קלז
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 17/01/2026 15:00
הרכבים וציונים
 
 
ירדן שועה (עמרי שטיין)
משחקי הגביע נגמרו להם וכעת אפשר לחזור ללחם ולחמאה שלנו והיא ליגת העל. שתי קבוצות ששיחקו בשמינית הגמר נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-19 כאשר הפועל פתח תקווה, שהודחה, משחקת נגד בית”ר ירושלים, שהעפילה, באצטדיון שלמה ביטוח.

זה אולי מפגש בין שתי הקבוצות הכי לוהטות בליגה, כאשר המלאבסים אם נוציא את ההדחה מהגביע לריינה, במפעל המקומי הם חמים מתמיד ובמקום השישי עם ארבעה ניצחונות רצופים. במחזור האחרון עומר פרץ והשחקנים שלו רשמו 1:4 גדול על עירוני טבריה.

מהצד השני, ניצחון בשלמה ביטוח וברק יצחקי והשחקנים שלו, גם אם זה רק באופן זמני, יעלו אל המקום הראשון בטבלה וילחיצו את הפועל באר שבע, שתפגוש בהמשך המחזור את הפועל ת”א. בית”ר עלתה לרבע גמר הגביע, שם תפגוש את בני יהודה, אחרי שניצחה את קריית שמונה.

בכללי, הירושלמים עם שבעה ניצחונות רצופים והפער מב”ש נמחק לחלוטין, כאשר כעת שתי הקבוצות פתחו את המחזור עם 42 נקודות. המפגש הקודם בין הפועל פ”ת לצהובים-שחורים נגמר עם 2:5 גדול בעשרה שחקנים לטובת בית”ר, משלושער מדהים של טימותי מוזי ועוד גולים של ג’ונבוסקו קאלו ועומר אצילי.

מחצית ראשונה
  • '11
  • החמצה
  • ירדן שועה ניגש לכדור החופשי, אך שלח אותו מעל השער
  • '10
  • כרטיס צהוב
  • עידן כהן ראה את הכרטיס הצהוב, כדור חופשי לבית"ר מאזור מסוכן
  • '7
  • החמצה
  • אחרי חילופי מסירות, הכדור הגיע על קצה הרחבה לגרגורי מורוזוב, שניסה בעיטה ברגל שמאל, אך הכדור שלו הלך חלש לידיים של עומר כץ
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב מוקדם לעומר אצילי, לאחר כניסה מאוחרת שלו בצ׳פיוקה סונגה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יוני קלז הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך!
