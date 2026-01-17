הרכבים וציונים



ירדן שועה (עמרי שטיין) ירדן שועה (עמרי שטיין)

משחקי הגביע נגמרו להם וכעת אפשר לחזור ללחם ולחמאה שלנו והיא ליגת העל. שתי קבוצות ששיחקו בשמינית הגמר נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-19 כאשר הפועל פתח תקווה, שהודחה, משחקת נגד בית”ר ירושלים, שהעפילה, באצטדיון שלמה ביטוח.

זה אולי מפגש בין שתי הקבוצות הכי לוהטות בליגה, כאשר המלאבסים אם נוציא את ההדחה מהגביע לריינה, במפעל המקומי הם חמים מתמיד ובמקום השישי עם ארבעה ניצחונות רצופים. במחזור האחרון עומר פרץ והשחקנים שלו רשמו 1:4 גדול על עירוני טבריה.

מהצד השני, ניצחון בשלמה ביטוח וברק יצחקי והשחקנים שלו, גם אם זה רק באופן זמני, יעלו אל המקום הראשון בטבלה וילחיצו את הפועל באר שבע, שתפגוש בהמשך המחזור את הפועל ת”א. בית”ר עלתה לרבע גמר הגביע, שם תפגוש את בני יהודה, אחרי שניצחה את קריית שמונה.

בכללי, הירושלמים עם שבעה ניצחונות רצופים והפער מב”ש נמחק לחלוטין, כאשר כעת שתי הקבוצות פתחו את המחזור עם 42 נקודות. המפגש הקודם בין הפועל פ”ת לצהובים-שחורים נגמר עם 2:5 גדול בעשרה שחקנים לטובת בית”ר, משלושער מדהים של טימותי מוזי ועוד גולים של ג’ונבוסקו קאלו ועומר אצילי.