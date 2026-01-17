יום שבת, 17.01.2026 שעה 15:24
יום שבת, 17/01/2026, 14:30אצטדיון אולד טראפורדליגה אנגלית - מחזור 22
מנצ'סטר סיטי
מחצית
0 0
שופט: אנתוני טיילור
מנצ'סטר יונייטד
ליגה אנגלית 25-26
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20
מערכת ONE | 17/01/2026 14:29
הרכבים וציונים
 
 
ז׳רמי דוקו וקאסמירו במאבק (IMAGO)
ז׳רמי דוקו וקאסמירו במאבק (IMAGO)

יש משחקים בהם זה לא משנה מה מצב הקבוצות, איפה הן בטבלה, מה הרצף איתו הן הגיעו למשחק ומה קורה מסביב, זה תמיד גדול. כמאמר הקלישאה לדרבי חוקים משלו ובשעה זו מתקיים דרבי בעיר מנצ’סטר, כאשר יונייטד מארחת את סיטי לקרב ענק במסגרת המחזור ה-22 של הליגה האנגלית.

השדים האדומים עם שלוש תוצאות תיקו רצופות ובתווך גם רובן אמורים סיים את תפקידו, כאשר אחרי שדארן פלטשר אימן, כעת יש מאמן זמני והוא מייקל קאריק, שקיבל בבכורה שלו את המשימה אולי הכי קשה באנגליה בדמות פפ גווארדיולה וחניכיו.

השדים האדומים במקום השביעי בטבלה רק שלוש נקודות מאחורי ליברפול הרביעית שנמצאת במקום שמוביל לליגת האלופות. מנגד, גם התכולים עם שלוש תוצאות תיקו רצופות בליגה ורק בגביע השיגו את הניצחון הראשון שלהם ב-2026, כשאנטואן סמניו נכנס לעניינים מהר מאוד.

סיטי במקום השני, שש נקודות מאחורי ארסנל והיא רוצה להלחיץ את המוליכה לפני שזו תשחק בהמשך היום. במפגש בין שתי הקבוצות ממנצ’סטר בספטמבר התכולים רשמו 0:3 חד וחלק בבית, כאשר פיל פודן פתח וארלינג הולאנד כבש צמד.

מחצית ראשונה
ברונו פרננדס ומייקל קאריק (IMAGO)ברונו פרננדס ומייקל קאריק (IMAGO)
  • '41
  • החלטת שופט
  • כדור עומק לברונו השאיר אותו לבד מול דונארומה, הפורטוגלי עבר את השוער וכבש, אך שוב השער נפסל בעקבות נבדל קטן
  • '39
  • החמצה
  • סמאניו בעט מסף הרחבה כדור שחלף ליד הקורה
פטריק דורגו וברנרדו סילבה (IMAGO)פטריק דורגו וברנרדו סילבה (IMAGO)
  • '33
  • החלטת שופט
  • אמאד דיאלו כבש מקרוב, אך השער נפסל בעקבות נבדל
  • '30
  • החמצה
  • ברונו חטף כדור ברחבה, ניסה למצוא את אמבואמו מול שער ריק, אך הכדור שלו לא היה מספיק חזק והגנת סיטי הרחיקה בזמן
פיל פודן בפעולה (IMAGO)פיל פודן בפעולה (IMAGO)
  • '22
  • החמצה
  • התקפה טובה של יונייטד הסתיימה בכדור נהדר של ברונו לדורגו, האחרון בעט חזק מקרוב למסגרת, אך דונארומה הדף טוב
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • לוק שואו ספג כרטיס צהוב
אנטוניו סמניו בפעולה (IMAGO)אנטוניו סמניו בפעולה (IMAGO)
  • '15
  • החמצה
  • סמניו הגביה כדור טוב, ברנרדו סילבה הגיע ראשון, אך נגח מעל השער
  • '10
  • כרטיס צהוב
  • דיוגו דאלוט ספג כרטיס צהוב
ז׳רמי דוקו בפעולה (IMAGO)ז׳רמי דוקו בפעולה (IMAGO)
  • '7
  • החמצה
  • קובי מאינו ניסה את מזלו מרחוק, דונארומה קלט
  • '5
  • החמצה
  • אמבואמו לחץ גבוה וכמעט השיג לעצמו מצב ודאי לשער, דונארומה יצא נהדר והרחיק בזמן
הארי מגווייר פוגש את העמוד (IMAGO)הארי מגווייר פוגש את העמוד (IMAGO)
  • '3
  • החמצה
  • ברונו הגביה כדור נהדר לרחבה, מגוויר נגח מקרוב ונעצר רק במשקוף
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אנתוני טיילור הוציא את המשחק לדרך!
שחקני מנצ׳סטר יונייטד (IMAGO)שחקני מנצ׳סטר יונייטד (IMAGO)
שחקני מנצ׳סטר סיטי (IMAGO)שחקני מנצ׳סטר סיטי (IMAGO)
מייקל קאריק בבכורה על הקווים (IMAGO)מייקל קאריק בבכורה על הקווים (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו