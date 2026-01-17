הרכבים וציונים



ז׳רמי דוקו וקאסמירו במאבק (IMAGO) ז׳רמי דוקו וקאסמירו במאבק (IMAGO)

יש משחקים בהם זה לא משנה מה מצב הקבוצות, איפה הן בטבלה, מה הרצף איתו הן הגיעו למשחק ומה קורה מסביב, זה תמיד גדול. כמאמר הקלישאה לדרבי חוקים משלו ובשעה זו מתקיים דרבי בעיר מנצ’סטר, כאשר יונייטד מארחת את סיטי לקרב ענק במסגרת המחזור ה-22 של הליגה האנגלית.

השדים האדומים עם שלוש תוצאות תיקו רצופות ובתווך גם רובן אמורים סיים את תפקידו, כאשר אחרי שדארן פלטשר אימן, כעת יש מאמן זמני והוא מייקל קאריק, שקיבל בבכורה שלו את המשימה אולי הכי קשה באנגליה בדמות פפ גווארדיולה וחניכיו.

השדים האדומים במקום השביעי בטבלה רק שלוש נקודות מאחורי ליברפול הרביעית שנמצאת במקום שמוביל לליגת האלופות. מנגד, גם התכולים עם שלוש תוצאות תיקו רצופות בליגה ורק בגביע השיגו את הניצחון הראשון שלהם ב-2026, כשאנטואן סמניו נכנס לעניינים מהר מאוד.

סיטי במקום השני, שש נקודות מאחורי ארסנל והיא רוצה להלחיץ את המוליכה לפני שזו תשחק בהמשך היום. במפגש בין שתי הקבוצות ממנצ’סטר בספטמבר התכולים רשמו 0:3 חד וחלק בבית, כאשר פיל פודן פתח וארלינג הולאנד כבש צמד.