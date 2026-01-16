אלי לוי: לא היה ספק מי הטובה יותר במגרש

בתום משחק קצבי, הפועל רמת גן ובני יהודה נפרדו הערב בתוצאת תיקו 1:1 באצטדיון ר"ג, תוצאה שלא סייעה לאורדונים להתקרב לאחד משני המקומות הראשונות ומנגד לא עזרה לזהובים לברוח מהתחתית.

"לגמרי אנחנו הקבוצה המאוכזבת היום. מהשנייה הראשונה לא היה ספק מי הקבוצה הטובה במגרש. בחצי הראשון זה לא התבטא במצבים, אבל בחצי השני זה התבטא בשער והמון מצבים. מחצי מצב קיבלנו גול, אבל מגיעה מילה טובה לבחורים שבאו ועשו עבודה טובה אחרי 120 דקות מול הרצליה", סיכם מאמן בני יהודה, אלי לוי בסיום.

"טעויות הן חלק מהמשחק ואמרתי בשבוע שעבר שאנחנו לא מייצרים מספיק מצבים. ייצבנו את ההגנה והיום גם יצרנו מצבים, אבל לא הצלחנו לתת עוד גול. אם נמשיך ככה, גם השערים יגיעו. אני כבר יחסית די זמן פה ואנשים מבינים את מה שאני רוצה. אנחנו מוצאים פחות או יותר את השחקנים שאנחנו חושבים שהכי נכונים פר משחק. אחרי תקופה ארוכה של עומס משחקים, הם נתנו הופעה יפה. אין לנו את הפריבילגיה להישאר בזה, הפנים לכפר קאסם", המשיך לוי.

דגו: "לא הגיע לנו יותר מנקודה הפעם"

לגבי חלון ההעברות: "יש לנו רשימה עם שחקנים שאנחנו יודעים ורוצים. אנחנו לא בלחץ לעשות את זה מהיום הראשון. אם נצליח לעשות את זה כמה שיותר נשמח ואם לא, נחכה לשחקנים הספציפיים שאנחנו רוצים. נתחזק ונמשיך להיות יותר טובים בהמשך".

על הגרלת הגביע מול בית"ר ירושלים: "אני לא מכיר מאמן או שחקן שלא היו רוצים רבע גמר בטדי. אני מעריך שיהיה אצטדיון מלא, זה כיף וזו חווית כדורגל. עד טדי יש לנו עוד כמה משחקי ליגה: נתרכז בהם וכשיגיע הזמן של טדי, נתרכז בזה".

אלי לוי (אופיר מגדל)

מנגד, מסאי דגו, מאמן הפועל ר"ג, היה שלם עם הנקודה: "לא הגיעה לנו יותר מנקודה. משחק ההתקפה שלנו תקוע כבר כמה זמן, אנחנו חייבים להשתפר. עד היתרון שלהם, זה היה נראה משחק של 0:0. גם כשהם שלטו והגיעו למצבים וגם כשאנחנו שלטנו לא הגענו לשער. ניקח את הנקודה ונבין שאנחנו חייבים להשתפר כדי להתקדם הלאה".

החיזוק בחלון ההעברות: "ראיתם את האיכות של הנטי ברגע שהוא נכנס ומדובר בשחקן ברמה מאוד גבוהה. הוא עדיין לא בכושר ואתמול הוא התאמן בפעם הראשונה עם קבוצה אחרי שישה חודשים. ייקח לו טיפה זמן, אבל הוא שחקן שיוסיף לנו הרבה איכות. אור דדיה אמנם התאמן בהפועל ב"ש באופן רציף, אבל הוא לא שיחק. הם יוסיפו לנו איכות ובגרות ובעיקר המון ניסיון. אנחנו צריכים עוד שחקן אחד להתקפה, שייתן לנו מספרים. יש קבוצה טובה בסה"כ, אבל כל הקבוצה ביחד צריכה להשתפר במשחק ההתקפה".

מסאי דגו (אופיר מגדל)

לגבי קצב צבירת הנקודות בצמרת: "חוץ ממכבי פ"ת ששיחקתי נגדה פעמיים העונה שהיא לדעתי קבוצת טופ 6 בליגת העל, כל משחק בליגה הזאת הוא 50-50. אין פערים גדולים מדי. אם נהיה במאבק על העלייה? אנחנו עושים את הכול. אם הבעלים רוצה לעלות? אני לא יודע אם יש בעלים בליגה הלאומית שהיה מצליח להביא את הנטי כי זה שחקן עם רזומה מטורף. הרבה קבוצות בליגת העל פנו אליו, אבל הוא נתן לנו את המילה".

דגו המשיך: "אם אמיר חמיאס הביא אותו ואת אור דדיה ורוצה להביא עוד שחקן או שניים, זה אומר שהוא עושה את הכול למען המועדון ורוצה להצליח. הליגה הלאומית עוד ארוכה. זה נכון שאנחנו צריכים לעשות עוד רצף ניצחונות ואני מקווה שנעשה את זה".

על המפגש עם האקסית בני יהודה: "אני אוהב את האנשים ואת הבעלים אלירן עובד. בסופו של דבר הייתי שם רק עשרה מחזורים, אז זה לא שהייתה לי התרגשות של לפני משחק ודברים כאלה. אני מאחל להם את כל ההצלחה שבעולם".