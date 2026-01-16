יום שישי, 16.01.2026 שעה 19:53
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

מאמנת-שופטת בהתעמלות תורחק לשנה וחצי

רגינה דוידוב הועמדה לדין משמעתי בעקבות זיוף בדיקות רפואיות וזיוף תוצאות תחרויות לכאורה בהתעמלות האמנותית. בהסדר טיעון עם האיגוד נקבע עונשה

|
אולם התעמלות, אילוסטרציה (IMAGO)
אולם התעמלות, אילוסטרציה (IMAGO)

אחת משופטות ומאמנות ההתעמלות האמנותית המובילות בארץ, רגינה דוידוב, תורחק לעונה וחצי מפעילות בגין לכאורה זיוף בדיקות רפואיות וזיוף תוצאות תחרויות. זמן הרחקתה נקבע במסגרת הסדר טיעון בינה לבין איגוד ההתעמלות שהוגש לבית הדין המשמעתי לספורט.

רגינה דוידוב היא שם מוכר בהתעמלות האמנותית והיא אף שופטת בינלאומית ברמה גבוהה, אך לאחרונה הוגש נגדה כתב אישום על מעשים בלתי ספורטיביים על פעילותה באגודה בה היא עובדת, לאחר שרשמה בסגל אגודת מכבי אריאל שלוש מתעמלות שלא באמת נרשמו בה. בעקבות זאת, המאמנת-שופטת הבכירה הועמדה לדין משמעתי.

על פי כתב האישום שהגיש איגוד ההתעמלות באמצעות עו״ד רועי דניאל: “רישום מתעמלת באגודה כולל הגשת הצהרת הורים וחתימתם, ואישור בדיקות רפואיות בחתימת רופא מורשה. בקשר לשלוש המתעמלות, הטפסים הללו הוגשו אולם ההצהרות מעולם לא נחתמו על ידי הורי המתעמלות והבדיקות הרפואיות לא נעשו כלל. במילים אחרות, המסמכים זויפו על ידי הנאשמת. בנוסף, רשמה הנאשמת את המתעמלות בטפסי תחרויות שונות וציינה את הישגיהן, חרף העובדה שלא השתתפו בתחרויות. בשיחת בירור, אישרה הנאשמת את החשדות והתנצלה”.

עו"ד רועי דניאל (מערכת ONE)עו"ד רועי דניאל (מערכת ONE)

איגוד ההתעמלות דרשה מבית הדין להרחיק את דוידוב מכל פעילות באיגוד, ובכלל זה גם משיפוט מטעם מדינת ישראל בתחרויות לאומיות ובינלאומיות והעברת השתלמויות שיפוט למשך שנתיים, וכמובן מהשתתפות בתחרויות האיגוד. כמו כן, דרשו באיגוד קנס כספי של 6,000 ש״ח והשעיה מחברות בוועדה המקצועית. גם אגודת מכבי אריאל הועמדה לדין.

על פי הסדר הטיעון שסוכם בינה לבין איגוד ההתעמלות, ונעשה באמצעות נציגה עו״ד ברוך פליקר, דוידוב תורחק לעונה וחצי בפועל ולעוד שלוש שנים על תנאי. כמו כן, היא תשלם קנס של 4,500 ש״ח ותורחק מחברותה בוועדה המקצועית לשלוש שנים בפועל. מלבד העונש שקיבלה, אגודת מכבי אריאל נקנסה ב-3,000 ש״ח ותורחק לצמיתות מהאיגוד אם תעבור בשלוש השנים הקרובות עבירה דומה לעבירות של כתב האישום. כעת, הדיין ליאור חיימוביץ’ יצטרך לשקול האם לקבל את הסדר הטיעון בין הצדדים בקרוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */