יום שישי, 16.01.2026 שעה 17:36
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
359-3015מכבי אחי נצרת1
3214-2616מכבי נווה שאנן2
2818-3015מ.ס. טירה3
2816-2516הפועל כרמיאל4
2713-2316מכבי אתא ביאליק5
2722-2816הפועל ב.א.גרבייה6
2220-2016הפועל בית שאן7
2123-1916בני מוסמוס8
1817-1616הפועל מגדל-העמק9
1822-1516צעירי אום אל פאחם10
1831-2016עירוני נשר11
1535-1916צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1428-1816הפועל טירת הכרמל14
1023-915מכבי נוג'ידאת15
224-1715הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4212-4016מכבי קרית גת1
2819-2116מ.ס. דימונה2
2716-2516מ.כ. צעירי טירה3
2520-2916מכבי יבנה4
2421-2716מ.כ. ירושלים5
2426-2416בית"ר יבנה6
2225-2916מכבי עירוני אשדוד7
2219-1915שמשון תל אביב8
2121-2116מ.כ. כפ"ס9
2124-2016מכבי קרית מלאכי10
1925-2716מ.כ. חולון ירמיהו 11
1927-1916הפועל הרצליה12
1816-1416הפועל אזור13
1632-1516הפועל ניר רמה"ש14
1430-1316הפועל מרמורק15
1225-1915בית"ר נורדיה ירושלים16

מוליכה בגאון: קריית גת רשמה 1:3 על דימונה

הפער מהמקום השני בליגה א דרום עומד על 14 נקודות. שער בכורה לשלומי אזולאי בניצחון רמה"ש. שתי היבנאיות ניצחו, מרמורק הפתיעה את מ.כ ירושלים

|
מכבי קריית גת מעל הליגה (יונתן גינזבורג)
מכבי קריית גת מעל הליגה (יונתן גינזבורג)

אמצע ינואר, והתחלנו סיבוב חדש בליגה א' דרום. המחזור ה-16 בליגה נפתח היום (שישי) כאשר מכבי קריית גם כבר עם 42 נקודות, בזמן שיש הקבוצות עם פחות מ-30 נקודות. הקבוצה של רומן זולו רשמה 1:3 על מ.ס דימונה. מ.כ ירושלים הפסידה 2:1 להפועל מרמורק והתרחקה עוד יותר מהמקום הראשון.

בתוך כך, מכבי יבנה דרסה בביתה 0:5 את מכבי עירוני אשדוד. בית"ר יבנה ניצחה בדקה ה-99(!) כאשר פנדל מדוייק של ניב מזרחי הכריע עם 0:1 על צעירי טירה. שלומי אזולאי, הרכש החדש של הפועל ניר רמת השרון, הבקיע לראשונה בליגה א', לצד אמנון טדלה, מה שהביא ל-0:2 על מכבי קריית מלאכי. הפועל אזור ניצחה 0:2 את מ.כ. ירמיהו חולון.

מכבי קריית גת – מ.ס. דימונה 1:3

כ-400 אוהדים התקבצו בכרמי גת וראו את מכבי קריית גת חולפת על פני ה-40 נקודות, מה שאומר שהפער בינה לבין המקום השני, בו נמצאת היריבה שלה מהיום, מס. דימונה, עומד על 14 נקודות. מכבי קריית גת עם 18 נקודות פער מהמקום החמישי, המקום האחרון שמוביל בתום העונה אל משחקי הפלייאוף העליון. הליגה הזו הפכה למגרש משחקים בעבור החבורה של רומן זולו.

הקהל בכרמי גת (יונתן גינזבורג)הקהל בכרמי גת (יונתן גינזבורג)
עמית ביטון מוציא הכדור מאליאור משלי (יונתן גינזבורג)עמית ביטון מוציא הכדור מאליאור משלי (יונתן גינזבורג)
רומן זולו (יונתן גינזבורג)רומן זולו (יונתן גינזבורג)
חי בוזגלו, אקס דימונה (יונתן גינזבורג)חי בוזגלו, אקס דימונה (יונתן גינזבורג)
נועם גמון יוצא באכזבה לאחר האדום לעברו (יונתן גינזבורג)נועם גמון יוצא באכזבה לאחר האדום לעברו (יונתן גינזבורג)
כאבים ואכזבה בדימונה (יונתן גינזבורג)כאבים ואכזבה בדימונה (יונתן גינזבורג)
ריף מסיקה חוגג עם חי בוזגלו (יונתן גינזבורג)ריף מסיקה חוגג עם חי בוזגלו (יונתן גינזבורג)
שרון אביטן מחייך, למרות הכל (יונתן גינזבורג)שרון אביטן מחייך, למרות הכל (יונתן גינזבורג)

את השערים בהתמודדות הבקיעו האקסים של דימונה: חי בוזגלו, גיל חדד ואליאור משלי. את השער הראשון בהתמודדות הבקיע עמית ביטון, לאחר חמש דקות בלבד, שער שלא הספיק, אלא העיר, אם לומר זאת בעדינות, את האריות מקריית גת. בדקה ה-59 נועם גמון ראה אדום והשאיר את דימונה ב-10 שחקנים. שרון אביטן טען לשיפוט חלש במשך כל המשחק.

הפועל ניר רמת השרון – מכבי קריית מלאכי 0:2

הקבוצה ה”חדשה” של פיראס מוגרבי “החזירה” לקריית מלאכי וצביקה לוי על ה-5:0 מהסיבוב הראשון. שישה משחקים רצופים שהקבוצה של לוי לא מצליחה להוציא ניצחון מהיריבות שלה. רמת השרון הייתה עדיפה ובזכות הניצחון החמישי העונה נשארה היא מעל הקו האדום בפער שתי נקודות מהפועל מרמורק. בנימין קפאלה השאיר את קריית מלאכי ב-10 שחקנים בדקה ה-80.

מ.כ. כפר סבא – הפועל הרצליה 2:1

הפועל הרצליה יוצאת לדרך חדשה? האקסית של עידן דוד רשמה כנגדו ניצחון חשוב, הרי שהתוצאות האחרונות היו בעבורה כה רעות שהביאו אותה עד לחלק התחתון של הטבלה. שינויים שעשו חברי ההנהלה בהרצליה, ניר שטרית ואלי חיו חמו, שינו את פני המשחק. אורי הולנדר ויהב חיו חמו הביאו לניצחון של הרצליה. ליאב שבת צימק התוצאה. כפר סבא מאכזבת מאוד באחרונה.

יתר תוצאות משחקי המחזור

מ.כ. ירושלים – הפועל מרמורק 2:1 (הבקיע לירושלים: מתן שורץ; הבקיעו למרמורק: ינאי דוד ועמנוהונה דמילה)

מ.כ. צעירי טירה – בית"ר יבנה 1:0 (הבקיע ליבנה: ניב מזרחי)

מכבי יבנה – מכבי עירוני אשדוד 0:5 (הבקיעו ליבנה: קובי מור, עומר לקאו, עמית מנייסקו, ג'רמי שטרימלינג ודור אדרי)

הפועל אזור – מ.כ. ירמיהו חולון 0:2 (הבקיעו לאזור: לני מנדלבאום ואדיר רחמים)

שמשון פזטל תל אביב – בית"ר נורדיה ירושלים (17/01, ספורטק צפוני מזרחי תל אביב, 20:45)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
