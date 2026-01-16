טאבי: צפיתי בסדרה על סנדרלנד בנטפליקס

ילד צעיר מחוף השנהב שחלם בגדול כבר מגיל צעיר, עזב את מדינת הולדתו בגיל 9 כדי לרדוף אחרי קריירת הכדורגל שלו. כיום הוא כבר יכול להגדיר את עצמו כשחקן פרמייר ליג. בדבריו הראשונים מאז הצטרפותו לסנדרלנד, ג'וסלין טאבי מודה שהוא מוכן להתחבר לתשוקה שמקיפה את המועדון, ושואף להשיג “דברים גדולים” בוורסייד.

הקיצוני מחוף השנהב, בן 20, הפך להחתמה הראשונה של חלון ההעברות של ינואר, והוא מצטרף בחוזה לארבע וחצי שנים. כמו רבים שהצטרפו למועדון בעבר וצפו בו מהצד, גם ג'וסלין הגיע להעריך את הפנאטיות שסוחפת את העיר ואת האהבה הבלתי מתפשרת למועדון.

“צפיתי בהרבה משחקים ועקבתי אחרי הסדרה ‘Sunderland ’Til I Die’ בנטפליקס, ומצאתי את זה מאוד מעניין לעקוב אחרי הרקע של איך הם הגיעו לאן שהם הגיעו”, אמר. “אני חושב שאני יכול לעשות דברים גדולים, כי ראיתי את האוהדים שכל כך נלהבים מכדורגל”.

ג'וסלין טאבי (סנדרלנד)

“זה בדיוק כמו שאני. להיות במועדון שבו נלהבים מכדורגל באותה צורה כמוני, זה דבר פנטסטי”. הקיצוני הצעיר ומוכשר שמתגאה ביכולת ובתרומה למשחק מספר שהוא לוקח דוגמה בסגנון המשחק שלו מריאד מחרז, לשעבר שחקן לסטר סיטי ומנצ’סטר סיטי, ושהאליל שלו בכדורגל היה ליאו מסי.

ממה שראה מהקבוצה העונה, הוא מזהה את הסולידריות שמחברת את הסגל: “זה תענוג בשבילי להיות בקבוצה ובסגל הזה”, הוסיף. “ראיתי כמה השחקנים שמחים וכמה הרמוניה יש במועדון הזה כשעקבתי אחריו. זה מועדון מאוד יציב ומאוחד. זה משהו שבאמת די נדיר”.

לאחר שהעריץ את קהל האוהדים מרחוק, ג'וסלין סיים את הראיון הראשון שלו עם המועדון במסר חד וברור לאוהדים: “המסר שלי לאוהדים פשוט. יש לנו כאן דברים גדולים לעשות בסנדרלנד. אני מאמין בהם, ואם הם יאמינו בי, בואו נעשה את זה יחד”.