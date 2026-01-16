יום שישי, 16.01.2026 שעה 17:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

רשמית: מועדי המשחקים ברבע גמר גביע המדינה

מכבי חיפה תשחק בשלישי, 3.2 ב-20:00 בסמי עופר, ב"ש מול ריינה ובית"ר - בני יהודה למחרת, מכבי ת"א בחמישי. התאריכים והשעות למפגשים ב-8 האחרונות

|
שחקני באר שבע ובני ריינה (מרטין גוטדאמק)
שחקני באר שבע ובני ריינה (מרטין גוטדאמק)

שמונה קבוצות נותרו בגביע המדינה לעונת 2025/26, כששלב שמינית הגמר סיפק לנו אירועים גדולים, הדחות מפתיעות ודרבי אחד גדול ובלתי נשכח, שייכנס לספרי ההיסטוריה של המפעל.

ההגרלה, שהתקיימה ביום חמישי, סיפקה לנו את מפגשי רבע הגמר שם יצא שמכבי חיפה תארח בביתה את מ.ס כפר קאסם, הפועל באר שבע תצא למפגש חוץ מול בני ריינה על טהרת ליגת העל, בית"ר ירושלים תפגוש בטדי את בני יהודה ומכבי יפו תתמודד נגד מכבי תל אביב.

מועדי רבע גמר הגביע

מכבי חיפה – מ.ס כפר קאסם: שלישי, 3.2 ב-20:00

מכבי בני ריינה – הפועל באר שבע: רביעי, 4.2 ב-19:00

בית”ר ירושלים – בני יהודה: רביעי, 4.2 ב-20:30

מכבי יפו – מכבי ת”א: חמישי, 5.2 ב-20:30

