על סף סגירה: טר שטגן ייפרד מברצלונה מיידית

מארק-אנדרה טר שטגן כבר קיבל את ההחלטה לעזוב את ברצלונה בחלון ההעברות של החורף. הספסול שלו מול סטנאנדר בשמינית גמר הגביע שכנע אותו סופית שבמועדון הקטלוני הוא לא יזכה לדקות המשחק שהוא רוצה. לכן, סביבתו כבר פועלת בימים האחרונים כדי לזרז את עזיבתו את ברצלונה, ולסגור את הפרטים עם ג’ירונה על מנת לקבל אור ירוק לעסקה בהשאלה.

גם לה ליגה העניקה את הסכמתה לכך שהקבוצה של מיצ’ל תוכל להתחזק בין הקורות. המועדון מג’ירונה נמצא גם הוא על גבול הפייר פליי התקציבי, אך הנהלת הליגה הייתה מאשרת את רישומו של השוער הגרמני, בהתחשב בכך שעזיבתו של דומיניק ליבאקוביץ’ תשחרר כ-300 אלף אירו.

בהקשר זה, בג’ירונה ממשיכים לנהל משא ומתן עם ברצלונה על התנאים הכלכליים של העסקה, שבמסגרתה עשוי המועדון לשאת ב-20% משכרו הגבוה. למעשה, כפי שמוסיף העיתונאי ניל סולה, טר שטגן יוותר על חלק משכרו כדי להקל על הגעה להסכמה בין שני המועדונים הקטלונים.

טר שטגן (IMAGO)

טר שטגן השלים עם כך שהרמה שמציג ז’ואן גארסיה מאז שחזר מפציעת קרע במניסקוס הפנימי בברך שמאל, היא רמה אסטרונומית ובלתי ניתנת להשגה. השוער הספרדי הוא כיום אחד השוערים הטובים בעולם, ועדיין לא ברור מה התקרה שלו. נזכיר כי הוא בן 24 בלבד.

כך, הקפטן הראשון הנוכחי של ברצלונה לא יתרחק יותר מדי מהבירה הקטלונית, ויוכל לקבל את דקות המשחק שחסרות לו כעת, במטרה להיאבק על מקום בין הקורות של נבחרת גרמניה לקראת מונדיאל 2026 שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.