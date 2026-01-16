"מעברו של מארק גואהי למנצ'סטר סיטי סוכם"

מנצ’סטר סיטי מתקרבת לצירופו של הבלם האנגלי מארק גואהי, לאחר התקדמות משמעותית במגעים עם קריסטל פאלאס. על פי הדיווחים, אלופת אנגליה כבר הגישה ראשונית בסך כ-30 מיליון ליש״ט, כשבשיחות הישירות בין המועדונים נרשמה האצה ביממה האחרונה, והעסקה עשויה להתקדם במהירות כבר במהלך חלון החורף הנוכחי, כשהמעבר עצמו סוכם.

לפי הפרסומים, סיטי כבר ביצעה פנייה משמעותית למחנהו של גואהי, ואף הגיעה עמו להסכם עקרוני על תנאיו האישיים. הבלם בן ה-25 נמצא בשנה האחרונה לחוזהו, ולא חתם על הארכת חוזה, מה שמעמיד את המועדון הלונדוני בפני דילמה: מכירה כעת או סיכון לאיבודו ללא תמורה בקיץ.

גואהי היה במעקב של מספר מועדונים מאז קיץ 2025, כאשר גם ליברפול ניסתה לקדם מהלך לצירופו. עם זאת, פאלאס דחתה אז הצעות שונות, למרות שידעה שקפטן הקבוצה מתקרב לסיום חוזהו. כעת נראה כי סיטי עקפה את יתר המתעניינות, ונמצאת בעמדת זינוק ברורה במרוץ.

מארק גואהי (IMAGO)

בסיטי רואים בגואהי חיזוק אידאלי למרכז ההגנה, במיוחד לאור הפציעות שסבלו מהן העונה שחקנים כמו רובן דיאס, ג’ון סטונס ויושקו גבארדיול. מבחינת המועדון, מדובר בבלם בשיאו המקצועי, עם ניסיון בפרמייר ליג ובנבחרת אנגליה, שיכול לתרום גם בטווח המיידי וגם לשנים הבאות. מאמן פאלאס אוליבר גלאזנר אישר שגואהי לא יהיה בסגל לאור המעבר הקרוב, ואף טען שהוא עצמו לא יאריך חוזה ויעזוב את המועדון בקיץ.

בקריסטל פאלאס מצדם אינם ממהרים למכור. המועדון, שזכה בעונה שעברה בגביע האנגלי ושיחק העונה באירופה, היה שמח להשאיר את גואהי לפחות עד הקיץ. עם זאת, המאמן אוליבר גלזנר כבר הודה בפומבי כי במקרה של הצעה גבוהה במיוחד ורצון מצד השחקן לעזוב, יהיה קשה לעצור את המהלך.

גלזנר אף הבהיר כי בקיץ האחרון נדחו מספר הצעות משום שהרף הכלכלי שהציב המועדון לא הושג, אך רמז שהמצב עשוי להיות שונה כעת. אם סיטי תעמוד בדרישות הכלכליות ופאלאס תחליט שהשיקול הפיננסי גובר על המקצועי, הדרך של מארק גואהי לאיתיחאד עשויה להיסגר כבר בשבועות הקרובים.