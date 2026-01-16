יום שישי, 16.01.2026 שעה 15:06
ספורט אחר

הפסד דרמטי לישראל באל' אירופה בכדור מים

כואב: הכחולים-לבנים חזרו מפיגור 2 שערים ליתרון ברבע ה-4, אך לא כבשו ב-4 הדקות האחרונות ונוצחו 15:14 בפתיחת משחקי הדירוג. בשבת: סלובניה מחכה

|
נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדור מים)
נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדור מים)

נבחרת ישראל בכדורמים פתחה היום (שישי) את משחקי הדירוג על מקומות 13-16 באליפות אירופה בבלגרד, כאשר בסיום דרמטי מאוד, הפסידה 15:14 למלטה.

הנבחרת של טל גרודמן לקחה יותר זריקות לעבר השער מהמלטזים (39 לעומת 34), מסרה יותר אסיסטים (8 לעומת 6) וחטפה יותר כדורים (9 לעומת 2), אך לא הצליחה לכבוש בארבע הדקות האחרונות ונוצחה בפעם הרביעית בטורניר.

ישראל הוליכה ברוב הרבע הראשון, שהסתיים בשוויון 5:5. המלטזים העלו הילוך ברבע השני, אליו ירדו ביתרון 7:9. ישראל ניצחה את הרבע השלישי 3:4 והשלימה מהפך, כשעלתה ליתרון 13:14 משער של רונן גרוס, ארבע דקות לסיום. רק שהמלטזים כבשו שני שערים עד לסיום, כולל אחד דרמטי של ניקולאי זאמיט, פחות משתי דקות לבאזר, שהכריע את ההתמודדות.

כבשו לישראל: אמיר שפריר ואורי בוזגלו 3 כ"א, רונן גרוס ויואב רנדלר 2 כ"א, אור שליין, גיל גבישי, ולד בגין ועידו גולדשמידט 1 כ"א.

הכחולים-לבנים רוצים לשפר את המקום ה-16 בו סיימו באליפות הקודמת, והם ינסו לנצח בשני משחקיהם הבאים בבית משחקי הדירוג - מחר (שבת, 11:15 שעון ישראל) מול סלובניה וביום ראשון (13:45) נגד סלובקיה.

