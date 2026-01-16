יום שישי, 16.01.2026 שעה 15:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

משחק העונה בין ב"ש לבית"ר י-ם יתקיים ב-9.2

פורסמו מועדי המשחקים למחזורים 21-24 בליגת העל: הירושלמים מול מכבי ת"א בטדי ב-16.2, הפועל ת"א מול הפועל ירושלים בשישי (13.2) ב-14:00

|
ירדן שועה מול קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)
ירדן שועה מול קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)

מתקרבים למאני טיים של העונה בליגת העל, כשמנהלת הליגות פרסמה את מחזורים 21-24, בהתאם לשיבוצי רבע גמר גביע המדינה ועד לתאריך חצי הגמר של המפעל, כשאחרי ההגרלה יפורסמו מועדי המשחקים הנוספים.

מחזור 21:

הפועל תל אביב – מכבי נתניה: 31.1, שבת, 15:00
בני ריינה – הפועל באר שבע: 31.1, שבת, 17:30
בני סכנין – הפועל ירושלים: 31.1, שבת, 18:30
בית”ר ירושלים – הפועל חיפה: 31.1, שבת, 19:15
מכבי חיפה – עירוני טבריה: 31.1, שבת, 19:30
הפועל פתח תקווה – מ.ס אשדוד: 1.2, ראשון, 20:00
הפועל קריית שמונה – מכבי תל אביב: 2.2, שני, 20:00

בין מחזור 21 ל-22 ייערכו משחקי רבע גמר גביע המדינה.

מחזור 22:

עירוני טבריה – הפועל תל אביב: 7.2, שבת, 15:00
הפועל ירושלים – מכבי חיפה: 7.2, שבת, 17:30
הפועל חיפה – מ.ס אשדוד: 7.2, שבת, 18:30
בני סכנין – הפועל פתח תקווה: 7.2, שבת, 18:30
מכבי נתניה – הפועל קריית שמונה: 7.2, שבת, 19:30
מכבי תל אביב – בני ריינה: 9.2, שני, 20:00
הפועל באר שבע – בית”ר ירושלים: 9.2, שני, 20:30

מחזור 23:

הפועל תל אביב – הפועל ירושלים: 13.2, שישי, 14:00
הפועל פתח תקווה – הפועל חיפה: 14.2, שבת, 15:00
הפועל קריית שמונה – עירוני טבריה: 14.2, שבת, 17:30
בני ריינה – מכבי נתניה: 14.2, שבת, 18:30
מ.ס אשדוד – הפועל באר שבע: 14.2, שבת, 19:30
מכבי חיפה – בני סכנין: 15.2, ראשון, 20:15
בית”ר ירושלים – מכבי תל אביב: 16.2, שני, 20:30

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

מחזור 24:

מכבי תל אביב – מ.ס אשדוד: 21.2, שבת, 15:00
מכבי חיפה – הפועל פתח תקווה: 21.2, שבת, 17:30
הפועל ירושלים – עירוני קריית שמונה: 21.2, שבת, 18:30
עירוני טבריה – בני ריינה: 21.2, שבת, 19:30
בני סכנין – הפועל תל אביב: 21.2, שבת, 19:30
הפועל באר שבע – הפועל חיפה: 22.2, ראשון, 20:15
מכבי נתניה – בית”ר ירושלים: 23.2, שני, 20:30

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

גם בליגה הלאומית פורסמו המועדים:

מחזור 21:

הפועל עכו – מכבי פתח תקווה:30.1, שישי, 15:00
הפועל חדרה – בני יהודה: 30.1, שישי, 15:00
מ.ס כפר קאסם – הפועל עפולה: 30.1, שישי, 15:00
מכבי יפו – עירוני מודיעין: 30.1, שישי, 15:00
הפועל כפר סבא – הפועל נוף הגליל: 30.1, שישי, 15:00
הפועל ראשון לציון – מכבי הרצליה: 2.2, שני, 19:00
הפועל כפר שלם – מ.ס קריית ים: 2.2, שני, 19:00
הפועל רמת גן – הפועל רעננה: 2.2, שני, 19:00

בין מחזור 21 ל-22 ייערכו משחקי רבע גמר גביע המדינה.

מחזור 22:

מכבי הרצליה – הפועל כפר שלם: 6.2, שישי, 15:00
מ.ס קריית ים – הפועל כפר סבא: 6.2, שישי, 15:00
הפועל נוף הגליל – הפועל רמת גן: 6.2, שישי, 15:00
עירוני מודיעין – הפועל ראשון לציון: 6.2, שישי, 15:00
הפועל עפולה – הפועל חדרה: 6.2, שישי, 15:00
מכבי פתח תקווה – מכבי יפו: 9.2, שני, 19:00
בני יהודה – הפועל עכו: 9.2, שני, 19:00
הפועל רעננה – מ.ס כפר קאסם: 9.2, שני, 19:00

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)

מחזור 23:

מכבי פתח תקווה – עירוני מודיעין: 13.2, שישי, 15:00
הפועל רמת גן – מ.ס קריית ים: 13.2, שישי, 15:00
הפועל חדרה – הפועל רעננה: 13.2, שישי, 15:00
מ.ס כפר קאסם – הפועל נוף הגליל: 13.2, שישי, 15:00
הפועל כפר שלם – הפועל ראשון לציון: 13.2, שישי, 15:00
הפועל כפר סבא – מכבי הרצליה: 16.2, שני, 19:00
מכבי יפו – בני יהודה: 16.2, שני, 19:00
הפועל עכו – הפועל עפולה: 16.2, שני, 19:00

מחזור 24:

הפועל ראשון לציון – הפועל כפר סבא: 20.2, שישי, 15:00
מכבי הרצליה – הפועל רמת גן: 20.2, שישי, 15:00
הפועל עפולה – מכבי יפו: 20.2, שישי, 15:00
הפועל נוף הגליל – הפועל חדרה: 20.2, שישי, 15:00
הפועל רעננה – הפועל עכו: 20.2, שישי, 15:00
בני יהודה – מכבי פתח תקווה: 23.2, שני, 19:00
עירוני מודיעין – הפועל כפר שלם: 23.2, שני, 19:00
מ.ס קריית ים – מ.ס כפר קאסם: 23.2, שני, 19:00

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */