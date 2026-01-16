משחק העונה בין ב"ש לבית"ר י-ם יתקיים ב-9.2

מתקרבים למאני טיים של העונה בליגת העל, כשמנהלת הליגות פרסמה את מחזורים 21-24, בהתאם לשיבוצי רבע גמר גביע המדינה ועד לתאריך חצי הגמר של המפעל, כשאחרי ההגרלה יפורסמו מועדי המשחקים הנוספים.
מחזור 21:
הפועל תל אביב – מכבי נתניה: 31.1, שבת, 15:00
בני ריינה – הפועל באר שבע: 31.1, שבת, 17:30
בני סכנין – הפועל ירושלים: 31.1, שבת, 18:30
בית”ר ירושלים – הפועל חיפה: 31.1, שבת, 19:15
מכבי חיפה – עירוני טבריה: 31.1, שבת, 19:30
הפועל פתח תקווה – מ.ס אשדוד: 1.2, ראשון, 20:00
הפועל קריית שמונה – מכבי תל אביב: 2.2, שני, 20:00
בין מחזור 21 ל-22 ייערכו משחקי רבע גמר גביע המדינה.
מחזור 22:
עירוני טבריה – הפועל תל אביב: 7.2, שבת, 15:00
הפועל ירושלים – מכבי חיפה: 7.2, שבת, 17:30
הפועל חיפה – מ.ס אשדוד: 7.2, שבת, 18:30
בני סכנין – הפועל פתח תקווה: 7.2, שבת, 18:30
מכבי נתניה – הפועל קריית שמונה: 7.2, שבת, 19:30
מכבי תל אביב – בני ריינה: 9.2, שני, 20:00
הפועל באר שבע – בית”ר ירושלים: 9.2, שני, 20:30
מחזור 23:
הפועל תל אביב – הפועל ירושלים: 13.2, שישי, 14:00
הפועל פתח תקווה – הפועל חיפה: 14.2, שבת, 15:00
הפועל קריית שמונה – עירוני טבריה: 14.2, שבת, 17:30
בני ריינה – מכבי נתניה: 14.2, שבת, 18:30
מ.ס אשדוד – הפועל באר שבע: 14.2, שבת, 19:30
מכבי חיפה – בני סכנין: 15.2, ראשון, 20:15
בית”ר ירושלים – מכבי תל אביב: 16.2, שני, 20:30
מחזור 24:
מכבי תל אביב – מ.ס אשדוד: 21.2, שבת, 15:00
מכבי חיפה – הפועל פתח תקווה: 21.2, שבת, 17:30
הפועל ירושלים – עירוני קריית שמונה: 21.2, שבת, 18:30
עירוני טבריה – בני ריינה: 21.2, שבת, 19:30
בני סכנין – הפועל תל אביב: 21.2, שבת, 19:30
הפועל באר שבע – הפועל חיפה: 22.2, ראשון, 20:15
מכבי נתניה – בית”ר ירושלים: 23.2, שני, 20:30
גם בליגה הלאומית פורסמו המועדים:
מחזור 21:
הפועל עכו – מכבי פתח תקווה:30.1, שישי, 15:00
הפועל חדרה – בני יהודה: 30.1, שישי, 15:00
מ.ס כפר קאסם – הפועל עפולה: 30.1, שישי, 15:00
מכבי יפו – עירוני מודיעין: 30.1, שישי, 15:00
הפועל כפר סבא – הפועל נוף הגליל: 30.1, שישי, 15:00
הפועל ראשון לציון – מכבי הרצליה: 2.2, שני, 19:00
הפועל כפר שלם – מ.ס קריית ים: 2.2, שני, 19:00
הפועל רמת גן – הפועל רעננה: 2.2, שני, 19:00
בין מחזור 21 ל-22 ייערכו משחקי רבע גמר גביע המדינה.
מחזור 22:
מכבי הרצליה – הפועל כפר שלם: 6.2, שישי, 15:00
מ.ס קריית ים – הפועל כפר סבא: 6.2, שישי, 15:00
הפועל נוף הגליל – הפועל רמת גן: 6.2, שישי, 15:00
עירוני מודיעין – הפועל ראשון לציון: 6.2, שישי, 15:00
הפועל עפולה – הפועל חדרה: 6.2, שישי, 15:00
מכבי פתח תקווה – מכבי יפו: 9.2, שני, 19:00
בני יהודה – הפועל עכו: 9.2, שני, 19:00
הפועל רעננה – מ.ס כפר קאסם: 9.2, שני, 19:00
מחזור 23:
מכבי פתח תקווה – עירוני מודיעין: 13.2, שישי, 15:00
הפועל רמת גן – מ.ס קריית ים: 13.2, שישי, 15:00
הפועל חדרה – הפועל רעננה: 13.2, שישי, 15:00
מ.ס כפר קאסם – הפועל נוף הגליל: 13.2, שישי, 15:00
הפועל כפר שלם – הפועל ראשון לציון: 13.2, שישי, 15:00
הפועל כפר סבא – מכבי הרצליה: 16.2, שני, 19:00
מכבי יפו – בני יהודה: 16.2, שני, 19:00
הפועל עכו – הפועל עפולה: 16.2, שני, 19:00
מחזור 24:
הפועל ראשון לציון – הפועל כפר סבא: 20.2, שישי, 15:00
מכבי הרצליה – הפועל רמת גן: 20.2, שישי, 15:00
הפועל עפולה – מכבי יפו: 20.2, שישי, 15:00
הפועל נוף הגליל – הפועל חדרה: 20.2, שישי, 15:00
הפועל רעננה – הפועל עכו: 20.2, שישי, 15:00
בני יהודה – מכבי פתח תקווה: 23.2, שני, 19:00
עירוני מודיעין – הפועל כפר שלם: 23.2, שני, 19:00
מ.ס קריית ים – מ.ס כפר קאסם: 23.2, שני, 19:00