משחק העונה בין ב"ש לבית"ר י-ם יתקיים ב-9.2

מתקרבים למאני טיים של העונה בליגת העל, כשמנהלת הליגות פרסמה את מחזורים 21-24, בהתאם לשיבוצי רבע גמר גביע המדינה ועד לתאריך חצי הגמר של המפעל, כשאחרי ההגרלה יפורסמו מועדי המשחקים הנוספים.

מחזור 21:

הפועל תל אביב – מכבי נתניה: 31.1, שבת, 15:00

בני ריינה – הפועל באר שבע: 31.1, שבת, 17:30

בני סכנין – הפועל ירושלים: 31.1, שבת, 18:30

בית”ר ירושלים – הפועל חיפה: 31.1, שבת, 19:15

מכבי חיפה – עירוני טבריה: 31.1, שבת, 19:30

הפועל פתח תקווה – מ.ס אשדוד: 1.2, ראשון, 20:00

הפועל קריית שמונה – מכבי תל אביב: 2.2, שני, 20:00

בין מחזור 21 ל-22 ייערכו משחקי רבע גמר גביע המדינה.

מחזור 22:

עירוני טבריה – הפועל תל אביב: 7.2, שבת, 15:00

הפועל ירושלים – מכבי חיפה: 7.2, שבת, 17:30

הפועל חיפה – מ.ס אשדוד: 7.2, שבת, 18:30

בני סכנין – הפועל פתח תקווה: 7.2, שבת, 18:30

מכבי נתניה – הפועל קריית שמונה: 7.2, שבת, 19:30

מכבי תל אביב – בני ריינה: 9.2, שני, 20:00

הפועל באר שבע – בית”ר ירושלים: 9.2, שני, 20:30

מחזור 23:

הפועל תל אביב – הפועל ירושלים: 13.2, שישי, 14:00

הפועל פתח תקווה – הפועל חיפה: 14.2, שבת, 15:00

הפועל קריית שמונה – עירוני טבריה: 14.2, שבת, 17:30

בני ריינה – מכבי נתניה: 14.2, שבת, 18:30

מ.ס אשדוד – הפועל באר שבע: 14.2, שבת, 19:30

מכבי חיפה – בני סכנין: 15.2, ראשון, 20:15

בית”ר ירושלים – מכבי תל אביב: 16.2, שני, 20:30

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

מחזור 24:

מכבי תל אביב – מ.ס אשדוד: 21.2, שבת, 15:00

מכבי חיפה – הפועל פתח תקווה: 21.2, שבת, 17:30

הפועל ירושלים – עירוני קריית שמונה: 21.2, שבת, 18:30

עירוני טבריה – בני ריינה: 21.2, שבת, 19:30

בני סכנין – הפועל תל אביב: 21.2, שבת, 19:30

הפועל באר שבע – הפועל חיפה: 22.2, ראשון, 20:15

מכבי נתניה – בית”ר ירושלים: 23.2, שני, 20:30

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

גם בליגה הלאומית פורסמו המועדים:

מחזור 21:

הפועל עכו – מכבי פתח תקווה:30.1, שישי, 15:00

הפועל חדרה – בני יהודה: 30.1, שישי, 15:00

מ.ס כפר קאסם – הפועל עפולה: 30.1, שישי, 15:00

מכבי יפו – עירוני מודיעין: 30.1, שישי, 15:00

הפועל כפר סבא – הפועל נוף הגליל: 30.1, שישי, 15:00

הפועל ראשון לציון – מכבי הרצליה: 2.2, שני, 19:00

הפועל כפר שלם – מ.ס קריית ים: 2.2, שני, 19:00

הפועל רמת גן – הפועל רעננה: 2.2, שני, 19:00

בין מחזור 21 ל-22 ייערכו משחקי רבע גמר גביע המדינה.

מחזור 22:

מכבי הרצליה – הפועל כפר שלם: 6.2, שישי, 15:00

מ.ס קריית ים – הפועל כפר סבא: 6.2, שישי, 15:00

הפועל נוף הגליל – הפועל רמת גן: 6.2, שישי, 15:00

עירוני מודיעין – הפועל ראשון לציון: 6.2, שישי, 15:00

הפועל עפולה – הפועל חדרה: 6.2, שישי, 15:00

מכבי פתח תקווה – מכבי יפו: 9.2, שני, 19:00

בני יהודה – הפועל עכו: 9.2, שני, 19:00

הפועל רעננה – מ.ס כפר קאסם: 9.2, שני, 19:00

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)

מחזור 23:

מכבי פתח תקווה – עירוני מודיעין: 13.2, שישי, 15:00

הפועל רמת גן – מ.ס קריית ים: 13.2, שישי, 15:00

הפועל חדרה – הפועל רעננה: 13.2, שישי, 15:00

מ.ס כפר קאסם – הפועל נוף הגליל: 13.2, שישי, 15:00

הפועל כפר שלם – הפועל ראשון לציון: 13.2, שישי, 15:00

הפועל כפר סבא – מכבי הרצליה: 16.2, שני, 19:00

מכבי יפו – בני יהודה: 16.2, שני, 19:00

הפועל עכו – הפועל עפולה: 16.2, שני, 19:00

מחזור 24:

הפועל ראשון לציון – הפועל כפר סבא: 20.2, שישי, 15:00

מכבי הרצליה – הפועל רמת גן: 20.2, שישי, 15:00

הפועל עפולה – מכבי יפו: 20.2, שישי, 15:00

הפועל נוף הגליל – הפועל חדרה: 20.2, שישי, 15:00

הפועל רעננה – הפועל עכו: 20.2, שישי, 15:00

בני יהודה – מכבי פתח תקווה: 23.2, שני, 19:00

עירוני מודיעין – הפועל כפר שלם: 23.2, שני, 19:00

מ.ס קריית ים – מ.ס כפר קאסם: 23.2, שני, 19:00