ג'וסלין טאבי בדרך לסנדרלנד מהפרמייר ליג

העברת ענק בקנה מידה ישראלי עומדת להתרחש, כשהיום (שישי), מי שנחשב לכתב ההעברות האמין ביותר בעיני רבים, פבריציו רומאנו, דיווח ששחקנה של הפועל פתח תקווה, ג’וסלין טאבי, יעשה את דרכו לפרמייר ליג כשיחתום בסנדרלנד, כשבסביבת השחקן אישרו זאת.

הקיצוני שמושאל ממכבי נתניה זו עונה שנייה, חווה תקופה אדירה עם המלאבסים כשיש לו חלק משמעותי בפריחה של המועדון שנמצא כרגע במקום השישי בליגת העל והוא תורם שני שערים ושני בישולים ב-12 הופעות. עבור קבוצת האם שלו, זו תהיה המכירה היקרה בהיסטוריה, כשהיא גם עשויה לקבל אחוזים ממכירה עתידית.

השחקן הצעיר בן ה-20 עתיד לעבור לממלכה תמורת 3.5 מיליון פאונד (4 מיליון אירו) שישולמו לשני המועדונים, כשטאבי עצמו יחתום על חוזה לחמש עונות. כזכור, הוא היה קרוב לעבור לסלטיק, אבל הקבוצה ממחוז טיין נכנסה למרוץ ועקפה את האלופה הסקוטית.

בעסקה שנפלה עם סלטיק, המלאבסים היו אמורים להכניס לכיסם כ-200,000 אירו. כעת, הם יכניסו כ-260,000 אלף אירו בעוד שהיהלומים ירוויח כ-3 מיליון אירו. מי שזוכה להכנסה גדולה מאוד עבורה היא גם בית”ר טוברוק, שתרוויח כ-20% מההכנסות, המסתכמות ביתר הסכום: כ-800,000 אירו.