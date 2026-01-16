יום שישי, 16.01.2026 שעה 15:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

מליקה הכין "שליפים" על בקבוק המים שלו בדרבי

מאמן השוערים של מכבי ת"א, דראגן באיץ', חשף בסטורי שלו כי השוער הדביק על הבקבוק שלו "שליפים" שעזרו לו להבין לאן כל שחקן של הפועל יבעט בפנדלים

|
אופק מליקה (רועי כפיר)
אופק מליקה (רועי כפיר)

מכבי תל אביב והפועל תל אביב סיפקו לנו ביום רביעי את אחד מהדרבים הדרמטיים והמותחים בהיסטוריה, שבסיומו הצהובים יצאו עם ידיהם על העליונה אחרי דו קרב פנדלים עוצר נשימה. 

הגיבור הגדול של דו קרב הפנדלים היה השוער הצעיר של האלופה, אופק מליקה, שרשם הצלה מדהימה בפנדל שבעט לירן רוטמן, שיכול היה להכריע את ההתמודדות לטובת האדומים.

כעת, מאמן השוערים של מכבי תל אביב, דראגן באיץ', חשף את סוד ההצלחה, כשהעלה לסטורי בחשבון האינסטגרם שלו תמונה של “שליפים” שהכין מליקה והדביק על בקבוק המים שלו.

ב”שליפים” האלו כתוב השם והמספר של כמה שחקנים מובילים של הפועל תל אביב, הרגל החזקה בה הם בועטים והסיכויים שכל אחד מהם יבעט לכל פינה כלשהי של הרשת. זה בהחלט עבד לשוער המוכשר ולצוות האימון הצהוב.

'השליפים של מליקה' (אינסטגרם)

יש לציין כי מעבר להצלה הזכורה לפנדל של רוטמן, מליקה זינק לפינה הנכונה גם בפנדל של צ’יקו, אך לא הצליח לעצור את הכדור. שאר השחקנים שהיו כתובים לו ב”שליפים” כלל לא בעטו בדו קרב הפנדלים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */