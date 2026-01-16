מליקה הכין "שליפים" על בקבוק המים שלו בדרבי

מכבי תל אביב והפועל תל אביב סיפקו לנו ביום רביעי את אחד מהדרבים הדרמטיים והמותחים בהיסטוריה, שבסיומו הצהובים יצאו עם ידיהם על העליונה אחרי דו קרב פנדלים עוצר נשימה.

הגיבור הגדול של דו קרב הפנדלים היה השוער הצעיר של האלופה, אופק מליקה, שרשם הצלה מדהימה בפנדל שבעט לירן רוטמן, שיכול היה להכריע את ההתמודדות לטובת האדומים.

כעת, מאמן השוערים של מכבי תל אביב, דראגן באיץ', חשף את סוד ההצלחה, כשהעלה לסטורי בחשבון האינסטגרם שלו תמונה של “שליפים” שהכין מליקה והדביק על בקבוק המים שלו.

ב”שליפים” האלו כתוב השם והמספר של כמה שחקנים מובילים של הפועל תל אביב, הרגל החזקה בה הם בועטים והסיכויים שכל אחד מהם יבעט לכל פינה כלשהי של הרשת. זה בהחלט עבד לשוער המוכשר ולצוות האימון הצהוב.

'השליפים של מליקה' (אינסטגרם)

יש לציין כי מעבר להצלה הזכורה לפנדל של רוטמן, מליקה זינק לפינה הנכונה גם בפנדל של צ’יקו, אך לא הצליח לעצור את הכדור. שאר השחקנים שהיו כתובים לו ב”שליפים” כלל לא בעטו בדו קרב הפנדלים.