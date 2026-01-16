יום שישי, 16.01.2026 שעה 12:15
כדורגל ישראלי

גיא דהן חתם רשמית באוניראה סלובוציה הרומנית

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE: חלוץ זימברו קישינב מצא את היעד החדש, כשהוא עבר לקבוצה מהמקום ה-12 ברומניה. כבש העונה 6 שערים ב-10 משחקים במולדובה

|
גיא דהן (פרטי)
גיא דהן (פרטי)

יעד חדש. כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, חלוצה של זימברו קישינב המולדובית, גיא דהן, חתם במקום חדש באירופה, כאשר היום (שישי) חתם רשמית באוניראה סלובוציה, מליגת העל הרומנית.

דהן בן ה-25 אמור היה לסיים את חוזהו במדי המולדבים בסוף השנה הנוכחית, אך קיבל אישור לעזוב והמריא לרומניה כבר לפני יומיים כדי לבצע את הבדיקת הרפואיות, כשכעת חתם בקבוצה שמודרגת במקום ה-12 בליגה הבכירה, באמצעות סוכנו אדם קידן. הוא יהיה הישראלי השני בליגה הרומנית העונה אחרי ניקיטה סטוינוב שמשחק במדי דינמו בוקרשט. 

הוא רשם שנה מצוינת במדי המולדבים, כאשר בעונה הנוכחית, שנמצאת במחציתה, הוא כבש שישה שערים בעשרה משחקי ליגה ואשתקד כבש שני שערים נוספים, בחלק השני של עונת 2024/2025. מועדונו החדש, הוקם מחדש בתחילת המילניום הנוכחי וטיפס לליגה הבכירה בעונה שעברה. 

זו תהיה תחנתו השלישית באירופה, כאשר בעברו, שיחק גם באלטאך האוסטרית וכמו כן בישראל שיחק במכבי פ"ת, הפועל אום אל פאחם והפועל נוף הגליל. במחלקות הנוער שיחק במדי מכבי חיפה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */