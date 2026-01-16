ברק יצחקי: אנחנו מבינים שהדברים מאוד נזילים

בית"ר ירושלים תפגוש מחר (שבת) את הפועל פתח תקווה באצטדיון המושבה בשעה 15:00, למשחק בו הקבוצה רוצה להמשיך את המומנטום ולעשות שבוע מושלם עם עוד שלוש נקודות. מי שדיברו לקראת המשחק היו מאמן הקבוצה, ברק יצחקי, ושחקן ההתקפה, טימוטי מוזי.

מוזי פתח ואמר: "פתח תקווה קבוצה טובה, וזה הולך להיות משחק טוב שאנחנו נוכל להראות את היכולות שלנו ואנחנו מחכים למשחק הזה. השעה טיפה פחות נוחה, אבל נגיע למשחק הזה בשיא העוצמה ובשיא ההכנה כדי לתת את התצוגה שלנו בתקווה להביא את התוצאה שאנחנו רוצים". כשנשאל על העניין המנטלי ורצף הניצחונות, זקף זאת לזכות הצוות: "ההכנה לפני המשחק של ברק וכל הצוות למשחק עצמו, להכין אותנו בראש למשחק שיגיע היא מצוינת. אנחנו נגיע למשחק בשבת עם כל האוהדים שלנו בשביל לנצח".

יצחקי נשאל לגבי פתח תקווה וחלק שבחים ליריבה: "הפועל פתח תקווה טובה לא רק נגד הגדולות כמו ששאלתם, אלא בכלל. היא קבוצה מאוד אינטנסיבית שאוהבת לשלוט בכדור, יש לה שחקנים מאוד מהירים שאוהבים לעשות תנועה לעומק, היא קבוצה מסוכנת שבארבעת המשחקים האחרונים הבקיעה כמות נכבדת של שערים, צריך להיות להתכונן בהתאם.

"לא נרצה להוריד את הרגל מהגז, בגלל זה אנחנו עם הרגליים על הקרקע ומבינים שהדברים האלה מאוד נזילים, אנחנו צריכים להמשיך ולדחוף עד הקצה, אין לנו הרבה זמן לסימפוזיונים מניצחונות". כשנשאל על השעה והאם היא מקשה הוסיף: "שתי הקבוצות ישחקו בשבת בצהריים, זה לא רגיל לשתי הקבוצות, זה חלק מהעניין, ואנחנו נצטרך לבוא בשיא הריכוז".

כששוב נשאל על הקהל שדחף, הוסיף המאמן: "בערך מהרגע שהגעתי לפה הקהל הזה דוחף אותנו. גם כשהקבוצה הייתה נקודה מירידת ליגה, הם היו שם תמיד, הם תמיד איתנו, זה פשוט כיף כמאמן, טוב לנו כקבוצה וטוב לליגה שיש קהל ששובר שיא אחרי שיא ואני מקווה שנשמח אותו כמה שיותר, כי הוא נותן לנו תמיכה אדירה".