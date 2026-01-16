יום שישי, 16.01.2026 שעה 12:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

ברק יצחקי: אנחנו מבינים שהדברים מאוד נזילים

מאמן בית"ר ירושלים לקראת הפועל פ"ת: "לא נרצה להוריד את הרגל מהגז, בגלל זה אנחנו עם רגליים על הקרקע. צריכים להמשיך ולדחוף". וגם: השעה והקהל

|
ברק יצחקי (שחר גרוס)
ברק יצחקי (שחר גרוס)

בית"ר ירושלים תפגוש מחר (שבת) את הפועל פתח תקווה באצטדיון המושבה בשעה 15:00, למשחק בו הקבוצה רוצה להמשיך את המומנטום ולעשות שבוע מושלם עם עוד שלוש נקודות. מי שדיברו לקראת המשחק היו מאמן הקבוצה, ברק יצחקי, ושחקן ההתקפה, טימוטי מוזי.

מוזי פתח ואמר: "פתח תקווה קבוצה טובה, וזה הולך להיות משחק טוב שאנחנו נוכל להראות את היכולות שלנו ואנחנו מחכים למשחק הזה. השעה טיפה פחות נוחה, אבל נגיע למשחק הזה בשיא העוצמה ובשיא ההכנה כדי לתת את התצוגה שלנו בתקווה להביא את התוצאה שאנחנו רוצים". כשנשאל על העניין המנטלי ורצף הניצחונות, זקף זאת לזכות הצוות: "ההכנה לפני המשחק של ברק וכל הצוות למשחק עצמו, להכין אותנו בראש למשחק שיגיע היא מצוינת. אנחנו נגיע למשחק בשבת עם כל האוהדים שלנו בשביל לנצח".

יצחקי נשאל לגבי פתח תקווה וחלק שבחים ליריבה: "הפועל פתח תקווה טובה לא רק נגד הגדולות כמו ששאלתם, אלא בכלל. היא קבוצה מאוד אינטנסיבית שאוהבת לשלוט בכדור, יש לה שחקנים מאוד מהירים שאוהבים לעשות תנועה לעומק, היא קבוצה מסוכנת שבארבעת המשחקים האחרונים הבקיעה כמות נכבדת של שערים, צריך להיות להתכונן בהתאם.

"לא נרצה להוריד את הרגל מהגז, בגלל זה אנחנו עם הרגליים על הקרקע ומבינים שהדברים האלה מאוד נזילים, אנחנו צריכים להמשיך ולדחוף עד הקצה, אין לנו הרבה זמן לסימפוזיונים מניצחונות". כשנשאל על השעה והאם היא מקשה הוסיף: "שתי הקבוצות ישחקו בשבת בצהריים, זה לא רגיל לשתי הקבוצות, זה חלק מהעניין, ואנחנו נצטרך לבוא בשיא הריכוז".

כששוב נשאל על הקהל שדחף, הוסיף המאמן: "בערך מהרגע שהגעתי לפה הקהל הזה דוחף אותנו. גם כשהקבוצה הייתה נקודה מירידת ליגה, הם היו שם תמיד, הם תמיד איתנו, זה פשוט כיף כמאמן, טוב לנו כקבוצה וטוב לליגה שיש קהל ששובר שיא אחרי שיא ואני מקווה שנשמח אותו כמה שיותר, כי הוא נותן לנו תמיכה אדירה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */