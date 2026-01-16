"נגד באר שבע יראו הפועל תל אביב אחרת"

בהפועל תל אביב אוספים את השברים אחרי ההפסד הכואב למכבי תל אביב בדו קרב פנדלים 5:4, בשמינית גמר גביע המדינה, וכבר מפנים את הראש למשימה הבאה והיא המשחק הביתי מול הפועל באר שבע ביום שני. האכזבה גדולה, אבל במועדון מדגישים שאין זמן לשקוע, והפוקוס עובר חזרה לליגה.

שחקנים בקבוצה סיפרו כי למרות התחושה הקשה, יש אמונה שהקבוצה תיראה טוב יותר כבר במשחק הקרוב. “נגד באר שבע יראו קבוצה אחרת”, אמר אחד מהם. “אנחנו הקבוצה הכי ביתית בליגה, ונראה את זה גם ביום שני”. בהפועל מאמינים שהיכולת בבלומפילד, יחד עם הדחיפה מהקהל, תסייע לשחקנים להתאושש מהר.

גם במועדון משוכנעים שהאופי של הסגל יעזור לצלוח את הרגע המאכזב. “זה הפסד כואב מאוד, במיוחד בדרך שבה זה קרה, אבל יש פה חומר אנושי מדהים”, אמרו בהפועל, “הקבוצה הזו כבר הוכיחה שהיא יודעת להתמודד עם רגעים קשים, ונתאושש מזה ביחד”.

אוהדי הפועל תל אביב. הדחיפה מהקהל תסייע לשחקנים (רדאד ג'בארה)

מבחינה מקצועית, יש גם חדשות מעודדות. שחר פיבן ודורון ליידנר קרובים לחזרה לסגל, דבר שעשוי להרחיב את האפשרויות של אליניב ברדה לקראת באר שבע. המאמן מתלבט עדיין לגבי זהות המחליף של מאיימבו, כשבהמשך הימים הקרובים תתקבל ההחלטה הסופית.

בחודורוב יודעים שהדרך חזרה מהפסד כזה לא פשוטה, אבל המסר שעובר במתחם האימונים ברור והוא לשים את הגביע מאחור, להרים את הראש, ולהגיע מוכנים למשחק הדרבי אחרי המפגש נגד באר שבע.