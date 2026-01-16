יום שישי, 16.01.2026 שעה 15:04
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3218-2818מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2722-2618מ.ס כפר קאסם4
2620-2518הפועל ראשל"צ5
2623-2618הפועל ר"ג6
2529-2818הפועל כפר שלם7
2423-2518מ.ס קריית ים8
2427-2418עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2221-2118הפועל עכו11
1926-1818בני יהודה12
1836-2818מכבי יפו13
1831-1818הפועל עפולה14
1726-2218הפועל נוף הגליל15
1623-2018הפועל חדרה16

דקה 5: הפועל ר"ג - בני יהודה 0:0

ליגה לאומית, מחזור 19: אחרי שחילצו תיקו דרמטי ממכבי פ"ת במחזור הקודם, האורדונים מארחים את הכתומים למשחק קשה. עוד כעת: הרצליה - קריית ים 0:0

|
שגיא דרור (אופיר מגדל)
שגיא דרור (אופיר מגדל)

הליגה הלאומית ממשיכה בכל כוחה בשעה זו, כשרגע לפני שאנחנו סוגרים שני שלישים מהעונה הסדירה, המחזור ה-19 משוחק כעת. במוקד, הפועל רמת גן מארחת את בני יהודה. בנוסף, מכבי הרצליה פוגשת את מ.ס קריית ים והפועל ראשון לציון את הפועל נוף הגליל. במשחקים נוספים, הפועל עכו משחקת נגד עירוני מודיעין ומכבי יפו מתארחת אצל הפועל חדרה.

הפועל רמת גן - בני יהודה 0:0

האורדונים חולמים על עלייה ישירה ובמחזור הקודם הוכיחו עד כמה הסף המנטלי שלהם חזק כשחזרו מפיגור כפול ל-2:2 בדקות הסיום מול מוליכת הטבלה, מכבי פתח תקווה. מהצד השני, הכתומים, שבלתי מנוצחים בחמשת משחקם האחרונים בכל המסגרות, עדיין רחוקים רק שלוש נקודות מהפועל חדרה האחרונה ויודעים שכל תוצאה פרט לניצחון עלולה לסבך אותם בתחתית ואף לשלוח אותם למקומות המובילים לירידת ליגה בסיום העונה.

מכבי הרצליה - מ.ס קריית ים 0:0

סגנית המוליכה תנסה לנצל את זה ששתי הקבוצות שעוטפות אותה - מכבי פ”ת והפועל כפר סבא ישחקו רק בשני כדי להלחיץ את הראשונה ולברוח לשנייה במאבקי העלייה. דווקא לאחר פתיחת עונה אדירה, נפילת מתח קרתה לצהובים מהשרון שסופרים כבר שלושה משחקי ליגה בהם הפסידו. מנגד, גם האורחת שהצטרפה לליגה העונה לא הצליחה לנצח את שני משחקיה האחרונים בליגה, כשפעמיים סיימה בתיקו ונמצאת על סף הכניסה לפלייאוף העליון.

הפועל ראשון לציון - הפועל נוף הגליל 0:0

אחרי פתיחת עונה חיובית שמיצבה אותם במקומות המובילים להתמודד על עליית ליגה, בארבעת המחזורים האחרונים הקבוצה מעיר היין החלה לצנוח עם שתי נקודות בלבד מ-12 אפשריות ויודעת שכל תוצאה שהיא לא ניצחון עלולה להקטין את הסיכוי להעפיל בסיום העונה לליגה הבכירה. מהצד השני, החבורה מהגליל התחתון מסתכלת למטה על מנת להמשיך בבריחה מהתחתית, כשהם רושמים כבר חמישה משחקים ללא הפסד.

הפועל עכו - עירוני מודיעין 0:0

הקבוצה הצפונית ציפתה להיות במקום אחר לחלוטין בפתיחת העונה, אבל מצאה את עצמה כרגע בחלקו התחתון של הטבלה, ועם שלושה משחקים ללא ניצחון, היא רוצה להתאושש בידיעה שניצחון יעלה אותה לפחות מקום אחד בטבלה, על חשבון יריבתה. האורחת מנגד, בעונה הראשונה שלה בלאומית, רוצה להבטיח את הפלייאוף העליון ויודעת שהדרך לשם עוברת איפה שנפוליאון נכשל.

הפועל חדרה - מכבי יפו 0:0

נועלת הטבלה נמצאת במצב סבוך. אמנם ניצחון יכול להבטיח לה לפחות מקום אחד אליו היא תטפס, אבל סכנת הירידה השנייה ברצף מרחפת מעליה אחרי שרק בעונה שעברה שיחקה בליגת העל. מנגד, הבולגרים מגיעים עם רוח אדירה בגבם אחרי שהבטיחו את מקומם בין שמונה האחרונות בגביע המדינה אחרי שסיפקו סנסציה אדירה בדמות ההדחה של מכבי נתניה, ורוצים בעקבות כך לברוח גם מהתחתית הרותחת.

