ליגת ווינר סל 25-26
25974-119313הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191182-116313עירוני קריית אתא
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

רבע 4, 00:21: הפועל ב"ש - הפועל העמק 91:84

ליגת ווינר סל, מחזור 14: קצב טוב במשחק פתיחת הסיבוב השני. אחרי שלושה רבעים צמודים, האורחת ברחה ליתרון ומובילה. הנרי בולט, אנג'ל בצד השני

קיילר אדוארדס (לילך וויס-רוזנברג)
קיילר אדוארדס (לילך וויס-רוזנברג)

הסיבוב השני של ליגת ווינר סל יוצא לדרך היום (שישי), כאשר בשעה זו הפועל באר שבע/דימונה מארחת בקונכייה את הפועל העמק למשחק הפתיחה של המחזור ה-14. המפגש הקודם בין הקבוצות הסתיים בניצחון של הצפוניים, 81:90.

הקבוצה מבירת הנגב אמנם סיימה את הסיבוב הראשון במאזן שלילי של 7:6, אך שלושה מהניצחונות שלה הגיעו בארבעת המחזורים האחרונים, מה שסייע לה להשיג את הכרטיס השמיני והאחרון לרבע גמר גביע המדינה.

בצד השני של המתרס, הצפוניים,, שמחזיקים במאזן 4:9, חוו סיבוב ראשון מצוין, שאף כלל מבחינתם הישג היסטורי של שישה ניצחונות רצופים בליגה הבכירה ולקראת סיומו, אף הבטיחו את המקום השלישי בטבלה וחסכו לעצמם מפגש עם אחת משתי המוליכות כבר ברבע גמר גביע המדינה.

למרות הקושי היחסי של העמק בהתקפה, המשחק הקודם שלה מול באר שבע/דימונה היה אחד משני המקרים היחידים עד כה שבהם היא הגיעה ל-90 נקודות ב-40 דקות, לא כולל הניצחון על בני הרצליה, שבו ניצחה 94:95 בתום הארכה.

רבע ראשון: 25:27 להפועל העמק

חמישיית הפועל ב”ש/דימונה: דאמיאן דון, סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל, יואב ויטלם וקודי דמפס.

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, אלייז’ה צ’יילדס, ארון ווילר, ניב משגב ורועי נציה.

# 10:00-05:00: קצב טוב בחמש הדקות הראשונות. אנג’ל קלע שתי נקודות ראשונות, האורחת הגיבה עם ריצת 0:10 והפכה ל-2:10, אך אז המארחת התעוררה, השלימה ריצת 0:10 משלה וחזרה להוביל, 10:12. 

# 05:00-00:00: אדוארדס קלע שתי נקודות ועשה 12:12, כשמפה הקבוצות החליפו סלים עד סיום הרבע והפועל העמק ביתרון קטן, 25:27. אגב, אנג’ל קלע לא פחות מ-15 נקודות עבור המארחת.

רבע שני: 43:43

# 10:00-05:00: חמש הדקות הראשונות לא התאפיינו בקליעה באחוזים גבוהים, כאשר הקבוצות שוב החליפו סלים, אך האורחת הצליחה לשמור על היתרון המינימלי, 34:35.

# 05:00-00:00: גם הסיום לא היה שונה יותר מדי מהפתיחה של הרבע, כאשר המארחת קלעה תשע נקודות ואילו האורחת קלעה שמונה משלה, כשהקבוצות ירדו להפסקה בשוויון, 43:43.

רבע שלישי: 65:71 להפועל העמק

# 10:00-05:00: הרבע השלישי נפתח בקצב גבוה, הקבוצות שוב החליפו סלים והיתרון עבר מצד לצד, כשאף אחת לא הצליחה לייצר בריחה, 57:60 לב”ש/דימונה.

# 05:00-00:00: הבריחה הראשונה החלה, כאשר האורחת השלימה ריצת 0:7 ועלתה ליתרון, 60:64. אוניל הוריד לשתיים הפרש, אך אז שוב הקבוצה מהצפון השלימה ריצה, הפעם 2:7 ולקחה את ההובלה.

רבע רביעי:

# 10:00-05:00: האורחת ברחה ליתרון דו ספרתי עם ריצת 0:6, 65:77, המארחת מנגד הגיבה עם 4:10 משלה וצימקה לחמש הפרש בלבד.

