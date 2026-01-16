דראפיץ' תובע את ריינה: הלנת שכר מכוונת

סלובודן דראפיץ’, מהמאמנים הוותיקים והמנוסים בכדורגל הישראלי, הגיש תביעה נגד קבוצת מכבי בני ריינה, באמצעות העמותה המפעילה את המועדון, בטענה להפרת הסכם סיום ההעסקה, הלנת שכר ואי-העברת זכויות סוציאליות. התביעה הוגשה למוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל בישראל באמצעות בא כוחו של המאמן, עו”ד יובל שדמי, ובמסגרתה דורש דראפיץ’ תשלום כולל של כ-145 אלף שקל, לא כולל תשלומי פנסיה, ריבית, הצמדה, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

בכתב התביעה נטען כי “עניינה של תביעה זו פשוט (אך חמור) הפרת הסכם והתחייבויות כספיות מצד המעביד כלפי עובד שפוטר על ידי המעסיק”. לדבריו, לאחר שפוטר מתפקידו כמאמן הקבוצה בעונת 2025/26, נחתם בין הצדדים הסכם גמר חשבון, במסגרתו התחייב המועדון לשלם לו פיצוי מוסכם בגובה של שלוש משכורות, בסך כולל של 150 אלף שקל נטו. לטענת המאמן, בפועל שולם לו רק תשלום אחד, בעוד ששני חודשי שכר נוספים לא הועברו.

“בניגוד להוראות גמר החשבון ובחוסר תום לב משווע, נמנע המועדון וטרם שילם לתובע את יתרת שכרו בסך של 100,000 שקל נטו”, נכתב. עוד נטען כי ניסיונות חוזרים להסדיר את החוב מול הנהלת המועדון לא הועילו. “פניות חוזרות ונשנות של התובע ומייצגו אל מנהלי המועדון ‘זכו’ להתעלמות מתמשכת”, נטען בכתב התביעה, תוך הדגשה כי מדובר בהתנהלות שפגעה קשות במאמן: “מצב דברים בו תשלומי שכרו, המהווה מטה לחמו של התובע, טרם שולמו לו הביא לפגיעה כלכלית קשה בתובע”.

סעיד בסול (חגי מיכאלי)

מעבר לשכר שלא שולם, מייחס דראפיץ’ למועדון הפרות חמורות של הדין בכל הנוגע לזכויות סוציאליות. לטענתו, חרף הצהרת המועדון כי מלוא הזכויות שולמו, בפועל לא הועברו הפרשות פנסיוניות. “הזכות להפרשות פנסיוניות הינה זכות קוגנטית מכוח דין, שאינה ניתנת לוויתור”, נכתב, ובהמשך נטען כי “בפועל הצהרה זו אינה נכונה, וההפרשות הפנסיוניות לא הועברו לקרן פנסיה כלשהי על שם התובע”.

בכתב התביעה מתוארת התנהלות המועדון ככזו החורגת מסכסוך כספי נקודתי. “יחסו המזלזל, הפסול והפוגעני של המועדון כלפי המאמן נעשה ביודעין תוך התעלמות מוחלטת מהוראות ההסכם והדין”, נכתב, ואף נטען כי “המועדון מתנהל כרצונו וכאוות נפשו, תוך הפרה ברגל גסה של התחייבויותיו”.

המאמן דורש גם פיצוי בגין הלנת שכר, שלטענתו נעשתה ביודעין: “התנהלות שכזו מהווה הלנת שכר מכוונת ובלתי מוצדקת והפרה יסודית של גמר החשבון”. בנוסף מבוקש פיצוי בגין עוגמת נפש, וכן הטלת סנקציות משמעתיות על המועדון בהתאם לתקנון ההתאחדות. בסיום כתב התביעה מודגש כי למקרה יש משמעות רחבה מעבר לעניינו האישי של דראפיץ’: “יש לשים סוף להתנהלות קבוצות ומעסיקים ביחס וכלפי עובדים שחקנים ומאמנים באופן משמעותי ומרתיע”.